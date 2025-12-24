Cómo obtener imágenes impactantes en Navidad y Nochebuena usando tu iPhone

Valorar cuándo aplicar cada recurso en función de la escena contribuye a diversificar el álbum de recuerdos navideños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las celebraciones de Navidad y Nochebuena ofrecen el escenario perfecto para capturar momentos especiales en familia, retratos llenos de emoción y detalles únicos de la decoración. El iPhone, reconocido por su calidad de imagen y sus funciones avanzadas, se convierte en un aliado indispensable para quienes desean lograr fotografías memorables.

Más allá de la tecnología, el secreto está en aprovechar correctamente las herramientas que el dispositivo ofrece y en aplicar algunos trucos de composición y configuración que marcan la diferencia en el resultado final.

Trucos para fotografía navideña con iPhone: encuadre, composición y cuadrícula

La clave para obtener imágenes atractivas con el iPhone no reside únicamente en las características técnicas del dispositivo, sino en la manera de componer las fotografías. Utilizar la regla de los tercios es un recurso fundamental. Activar la función de cuadrícula desde Ajustes > Cámara > Cuadrícula permite visualizar líneas que dividen la pantalla y ayudan a ubicar el motivo principal en uno de los puntos de intersección, generando imágenes más dinámicas y agradables a la vista.

iPhone 17 Pro Max en vitrina. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Este método resulta ideal para retratar a una persona junto al árbol navideño, ubicar platos festivos en una mesa o capturar la interacción espontánea entre los invitados.

No obstante, existen situaciones en las que las simetrías y los encuadres centrados potencian la imagen, especialmente al fotografiar elementos arquitectónicos, la disposición de la mesa o adornos dispuestos en línea. Valorar cuándo aplicar cada recurso en función de la escena contribuye a diversificar el álbum de recuerdos navideños.

Fotografía cenital y nivelación: cómo lograr imágenes originales con el iPhone

Capturar imágenes desde arriba —o fotografía cenital— añade un enfoque novedoso a las instantáneas de la cena o los regalos. El iPhone ofrece la posibilidad de activar la función de nivel desde Ajustes > Cámara > Nivel, que despliega una guía en pantalla para asegurarse de que la toma esté completamente recta.

Esta herramienta resulta especialmente útil para obtener fotos de platos navideños, mesas decoradas o cualquier arreglo visto desde una perspectiva elevada, garantizando la precisión y el equilibrio visual en cada disparo.

La misma función facilita la captura de fotografías horizontales perfectas, evitando inclinaciones no deseadas y aportando profesionalismo al resultado. Al aprovechar el nivel y la cuadrícula, se pueden crear composiciones equilibradas que resaltan los detalles y colores propios de las fiestas.

Consejos para selfies perfectos en reuniones festivas

Compartir selfies en Navidad y Nochebuena es una tradición digital cada vez más extendida. Sin embargo, muchas personas se sorprenden al ver que la imagen capturada no coincide con la vista previa en pantalla. Esto ocurre porque, por defecto, el iPhone invierte la imagen para mostrar cómo nos perciben los demás.

Para conservar la fotografía tal y como se observa en la pantalla del dispositivo, basta con activar la opción Conservar efecto espejo en Ajustes > Cámara > Conservar efecto espejo. De este modo, el selfie reflejará fielmente la imagen mostrada en la vista previa, facilitando su publicación en redes sociales sin sorpresas.

La recién lanzada serie 17 de iPhone se muestra en una tienda de Apple en Nueva Delhi, India. 19 de septiembre de 2025. REUTERS/Bhawika Chhabra/

Principales características del iPhone 17

El iPhone 17 destaca por su diseño robusto y su capacidad para resistir condiciones adversas. Cuenta con certificación IP68, lo que asegura protección frente al agua, el polvo y las salpicaduras, permitiendo la inmersión hasta 6 metros durante 30 minutos sin afectar su funcionamiento.

La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas ofrece una experiencia visual de alto nivel. Presenta esquinas redondeadas, incorpora la tecnología Dynamic Island y proporciona una resolución de 2.622 x 1.206 píxeles. La frecuencia de actualización adaptativa alcanza hasta 120 Hz, lo que garantiza fluidez en la navegación y en los contenidos interactivos.

Además, soporta HDR, True Tone y un amplio rango de colores P3, lo que se traduce en imágenes vibrantes y realistas. El brillo se ajusta a las necesidades del entorno, alcanzando un máximo de 1.600 nits en HDR y hasta 3.000 nits en exteriores, facilitando la visualización bajo luz solar directa.

La cámara frontal de 18 MP incluye funciones como Center Stage, autoenfoque y Photonic Engine. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El rendimiento del iPhone 17 está impulsado por el chip A19, que integra una CPU de 6 núcleos, una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. Esta combinación permite ejecutar tareas avanzadas de inteligencia artificial, juegos exigentes, procesamiento fotográfico y multitarea de manera fluida y eficiente, según Apple.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 incorpora un sistema de cámaras Fusion compuesto por dos sensores principales: una cámara principal de 48 MP, un teleobjetivo de 12 MP y un ultra gran angular de 48 MP. El dispositivo ofrece zoom óptico 2x, zoom digital hasta 10x, modo Noche, retratos avanzados y fotografía macro.

La cámara frontal de 18 MP incluye funciones como Center Stage, autoenfoque y Photonic Engine, lo que mejora la calidad de las selfies y las videollamadas. Además, es capaz de grabar video en calidad 4K Dolby Vision y ofrece opciones como cámara lenta, rápida, modo cine y estabilización avanzada para lograr resultados profesionales.

La autonomía es otro de los puntos fuertes del iPhone 17. Permite hasta 30 horas de reproducción de video y 27 horas en streaming. Dispone de carga rápida, alcanzando el 50% de la batería en un intervalo de 20 a 30 minutos dependiendo del cargador utilizado. También es compatible con sistemas de carga inalámbrica MagSafe y Qi, ampliando las posibilidades de uso y comodidad para el usuario.