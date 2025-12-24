Tecno

Call of Duty: la creación de Vince Zampella, podría llegar a Nintendo Switch

La comunidad gamer y la industria esperan que con la llegada del videojuego a Nintendo revitalice la oferta de shooters, rindiendo homenaje a Vince Zampella

Presuntamente Call of Duty tendría
Presuntamente Call of Duty tendría su debut en la Nintendo Switch y Switch 2 con versiones en desarrollo para 2026

La icónica franquicia Call of Duty, creada por Vince Zampella, estaría cada vez más cerca de debutar en consolas Nintendo. De acuerdo con el periodista Jez Corden de Windows Central, existirían versiones en desarrollo tanto para la actual Nintendo Switch como para la próxima Nintendo Switch 2, con un posible lanzamiento proyectado para 2026.

Este movimiento responde al acuerdo firmado entre Microsoft y Nintendo durante el proceso de adquisición de Activision Blizzard, en el que ambas compañías se comprometieron a llevar la saga a las plataformas de la firma japonesa durante al menos diez años.

Cuando sería la llegada de Call of Duty a Nintendo

Call of Duty podría volver
Call of Duty podría volver a Nintendo tras el acuerdo entre Microsoft y Nintendo: versiones adaptadas y estrenos para 2026 - (Foto: Imagen ilustrativa)

Según el reporte de Corden, la primera versión de Call of Duty para Switch estaría en una fase avanzada, alcanzando hitos clave de desarrollo. De acuerdo con las especulaciones, aunque no se trata de un lanzamiento inminente, el objetivo es que la llegada se concrete durante 2026.

Esta estrategia permitiría a Nintendo cerrar una larga etapa sin la saga en su ecosistema, ya que la última entrega para una plataforma de la compañía fue “Call of Duty: Ghosts” en Wii U, hace más de una década.

El acuerdo entre Microsoft y Nintendo plantearía varias alternativas. Una posibilidad es que Call of Duty: Warzone llegue a ambas generaciones de consolas, mientras que una entrega principal, como Black Ops 7 o un título completamente nuevo, se reserve para Switch 2, aprovechando su hardware superior.

No se descarta tampoco el desarrollo de una versión exclusiva adaptada a la experiencia portátil, en línea con la tradición de reinterpretaciones para consolas híbridas o portátiles de Nintendo.

Desde Microsoft, Phil Spencer ya había anticipado que adaptar la tecnología de Call of Duty al hardware de Nintendo implicaría retos importantes y demandaría tiempo.

La comunidad gamer y la
La comunidad gamer y la industria esperan que el regreso de Call of Duty a Nintendo revitalice la oferta de shooters, rinda homenaje a Vince Zampella

La Switch original nunca se consideró un candidato ideal para el motor gráfico de la franquicia por sus limitaciones técnicas. Sin embargo, la llegada de la Switch 2 abre nuevas posibilidades, gracias a su arquitectura más moderna y mayor capacidad de procesamiento.

Hasta ahora, ni Nintendo ni Activision han confirmado oficialmente estos planes, por lo que la información debe ser tratada como un rumor con alta probabilidad, dado el contexto de los acuerdos y los antecedentes del sector.

El legado de Vince Zampella y el impacto de su creación

La noticia sobre el posible desembarco de Call of Duty en Switch llega poco después del fallecimiento de Vince Zampella, quien murió el 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico.

Zampella, cocreador de la franquicia y referente de la industria, fue el responsable de transformar el género de los shooters en primera persona, primero desde Infinity Ward y después con Respawn Entertainment.

El legado de Vince Zampella
El legado de Vince Zampella incluye su paso por GameTek, SegaSoft, Respawn y Ripple Effect, influyendo en la evolución de shooters, aventuras y experiencias multijugador a nivel internacional - (Photo by Frank Micelotta/PictureGroup)

A lo largo de su carrera, Zampella impulsó títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, además de su papel clave en la revitalización de la saga Battlefield tras su integración en Electronic Arts. Bajo su liderazgo, Battlefield 6 superó en ventas a la última entrega de Call of Duty a fines de 2025, consolidando su legado.

La posibilidad de que Call of Duty regrese a consolas Nintendo ha generado expectativas en la comunidad gamer y en la industria. Personalidades como Geoff Keighley, organizador de The Game Awards, expresaron su pesar por la muerte de Zampella y destacaron su influencia en el medio.

El desembarco de la franquicia en Switch y Switch 2 sería un homenaje a su trabajo y una expansión estratégica que podría atraer a nuevos públicos y revitalizar la presencia de los shooters en el entorno Nintendo.

Aún quedan incógnitas sobre cómo se concretará la adaptación, qué versiones llegarán y si habrá un desarrollo exclusivo para la consola híbrida de Nintendo. El compromiso de diez años firmado por Microsoft y Nintendo garantiza una presencia sostenida de Call of Duty en la marca, pero el enfoque exacto dependerá de la evolución tecnológica y las decisiones comerciales de ambas compañías.

La llegada de Call of Duty a Switch, de confirmarse, marcaría el regreso formal de la saga al universo Nintendo y ampliaría el legado de Zampella, reafirmando su impacto en la industria global del videojuego.

Estas fueron las 15 carreras

La Universidad Ben-Gurion inaugura la

Cómo ha cambiado el valor

Cuál es el valor en

Videojuegos para fortalecer la perseverancia
River Plate continúa con la

Música del alma en el

El gobierno uruguayo sale a

