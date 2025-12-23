Tecno

De qué murió Vince Zampella, creador de Call of Duty y diseñador de videojuegos

La Patrulla de Caminos de California informó que la figura clave en la industria de los videojuegos quedó atrapada en el auto que conducía

Guardar
Fundador de Infinity Ward, Zampella
Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty. (Composición Infobae: Frank Micelotta/PictureGroup / Corine Solberg/Sipa USA)

La industria de los videojuegos enfrenta una pérdida significativa tras el fallecimiento de Vince Zampella, cocreador de Call of Duty y figura clave en el desarrollo de franquicias influyentes. Zampella murió el domingo 21 de diciembre de 2025 en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles.

De qué murió Vince Zampella

El accidente que acabó con la vida de Vince Zampella ocurrió alrededor de las 12:45 p.m., según reportó la Patrulla de Carreteras de California. El vehículo que conducía Zampella, de 55 años, se salió de la vía por motivos que aún se investigan y colisionó contra el guardarraíl, desencadenando un incendio.

Tanto NBC4 Los Ángeles como TMZ informaron que el siniestro involucró únicamente el coche en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad permanece sin divulgar.

Vince Zampella, desarrollador de Call
Vince Zampella, desarrollador de Call of Duty y Battlefield, muere a los 55 años.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo circulaba en dirección sur y, tras abandonar la calzada, impactó contra una barrera de concreto antes de incendiarse. La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado y murió posteriormente en un hospital.

Las fuentes consultadas, entre ellas Daily Mail, subrayan que no se han identificado factores externos ni la participación de otros vehículos en el incidente. La investigación policial sigue en curso y busca esclarecer la causa exacta del accidente, mientras la comunidad de videojuegos lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes.

Investigación en curso sobre la muerte de Vince Zampella

La causa precisa del accidente continúa bajo revisión. Tanto TMZ como Daily Mail han informado que las autoridades siguen recabando pruebas para determinar qué provocó que el coche se saliera de la carretera. La Patrulla de Carreteras de California mantiene la investigación abierta y, hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad del acompañante de Zampella.

Vince Zampella en el escenario
Vince Zampella en el escenario de The Game Awards 2016. (Photo by Frank Micelotta/PictureGroup)

Tampoco se han difundido comunicados oficiales de la familia ni se conocen detalles adicionales sobre el contexto del viaje. La ausencia de información sobre factores externos y la falta de otros vehículos implicados refuerzan el carácter inusual del siniestro, haciendo que la atención se centre en las circunstancias técnicas y personales previas al hecho.

Legado de Vince Zampella en la industria de los videojuegos

La trayectoria profesional de Vince Zampella se define por su impacto duradero en la industria global del videojuego. Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty, saga que revolucionó el género de los shooters y estableció nuevas referencias en jugabilidad y narrativa.

Su liderazgo resultó determinante para que la serie alcanzara lo que se considera su “época dorada”, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare.

Call of Duty: WW2 llegó
Call of Duty: WW2 llegó a Xbox Game Pass para PC.

Luego de su salida de Infinity Ward tras un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010. Desde allí, impulsó el desarrollo de títulos como Titanfall, que se destacó por su innovación técnica; Apex Legends, consolidado como uno de los referentes del género Battle Royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order, ampliamente reconocido como una de las adaptaciones más logradas de la saga cinematográfica.

La adquisición de Respawn Entertainment por EA en 2017 permitió a Zampella expandir su impacto al frente de equipos responsables de la franquicia Battlefield. Su llegada a la dirección de Battlefield fue determinante después del difícil lanzamiento de Battlefield 2042.

Bajo su conducción, Battlefield 6 superó en ventas a la última entrega de Call of Duty en diciembre de 2025, logrando el título de juego más vendido del año y consolidando el prestigio de la franquicia.

Temas Relacionados

Vince ZampellaCall of DutyVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La descarga de Xuper TV en PC: exposición a amenazas digitales y vulneración de derechos de autor

Esta app no figura en tiendas oficiales como Microsoft Store o Google Play, sino que se distribuye mediante archivos APK o instaladores modificados provenientes de sitios web de origen incierto

La descarga de Xuper TV

Ciberseguridad en Navidad y Año Nuevo: claves para evitar fraudes digitales en fiestas

La modernización de infraestructuras digitales y la integración de datos entre instituciones surgen como prioridades para reducir las brechas de seguridad

Ciberseguridad en Navidad y Año

Adiós a las apps de fotos: 10 trucos para editar imágenes directamente en Gemini

La IA de Google amplía el abanico de posibilidades al permitir realizar zoom out en fotografías donde solo aparece una parte del sujeto

Adiós a las apps de

Italia sanciona a Apple por abuso de poder en el mercado de aplicaciones

La investigación determinó que la política impuesta en iOS para iPhone desde 2021, afecta negativamente a socios comerciales

Italia sanciona a Apple por

Del anonimato al éxito mundial con Call of Duty y Battlefield: quién fue Vince Zampella

Impulsor de sagas icónicas, defensor de la creatividad y figura clave en la transformación global del gaming, su historia es la de un innovador que marcó a generaciones de jugadores e inspira a generaciones de desarrolladores

Del anonimato al éxito mundial
DEPORTES
Se definieron los 47 clasificados

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

El posteo de Santiago Ascacibar mientras define su futuro: con su llegada a River Plate descartada, ¿se acerca a Boca Juniors?

Lucas Bernardi, referente de Newell’s, reveló el gesto que tuvo Di María tras la muerte de su madre: “Interesa la otra parte”

TELESHOW
La hermana de Lionel Messi

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

Moria Casán se sorprendió en vivo por la situación de los dólares “cara chica”: “No me arruinen las fiestas”

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Buques petroleros evitan puertos de

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029