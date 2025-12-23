Tecno

Sam Altman admite que no ha dormido bien “ni una sola noche” desde que creó ChatGPT

El director ejecutivo de OpenAI afronta la complejidad de liderar tecnologías que podrían transformar la vida cotidiana a nivel mundial

Guardar
Sam Altman atribuye su insomnio
Sam Altman atribuye su insomnio a la responsabilidad de liderar una tecnología que afecta a cientos de millones de personas.(Reuters)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha confesado que no ha dormido bien “ni una sola noche” desde el lanzamiento de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022. Esta falta de descanso, sostiene Altman, se debe a la enorme responsabilidad de liderar un desarrollo de inteligencia artificial que ya involucra a cientos de millones de personas en todo el mundo. Como figura emblemática detrás de ChatGPT, admite sentirse abrumado por el peso de las consecuencias sociales y éticas asociadas al avance de esta tecnología.

Durante una intervención en el podcast The Tucker Carlson Show, Altman señaló: “No he dormido bien ni una sola noche desde que se lanzó ChatGPT. Siento una gran responsabilidad porque cientos de millones de personas hablan con nuestro modelo. La persona a la que hay que hacer responsable de las decisiones soy yo. Soy la cara pública de ChatGPT”. Esta declaración evidencia el impacto personal que ha tenido en él el liderazgo del proyecto.

Lejos de mostrar solo entusiasmo por el futuro de la tecnología, Altman reconoce que el auge de la IA plantea grandes incertidumbres y posibles riesgos. Ha anticipado en varias ocasiones que pueden aparecer “momentos realmente extraños o aterradores” en la evolución del sector. Según el CEO, el hecho de que hasta ahora la tecnología no haya causado un riesgo “gigante y aterrador” no implica que esto no pueda ocurrir en el futuro.

El CEO de OpenAI advierte
El CEO de OpenAI advierte sobre posibles consecuencias negativas y escenarios impredecibles en el desarrollo de la IA. (Reuters)

Advierte que ya pueden estar surgiendo fenómenos sociales inéditos, y no descarta que la IA origine consecuencias negativas similares a las vividas con otras innovaciones tecnológicas. Aun así, se muestra esperanzado en que la sociedad será capaz de establecer salvaguardas y mecanismos de protección eficaces.

En cuanto al debate regulatorio, Altman apuesta por una regulación selectiva, limitada solo a los desarrollos más avanzados y con capacidades que superen a las humanas. Sostiene que “la mayoría de las regulaciones probablemente tienen muchas desventajas”, y sugiere que solo los modelos “verdaderamente extremadamente superhumanos” deberían someterse a pruebas de seguridad exhaustivas durante su desarrollo.

Altman descarta la aplicación de medidas estrictas para tecnologías de menor alcance y aboga por centrar la supervisión exclusivamente en los sistemas realmente avanzados.

Altman defiende una regulación selectiva
Altman defiende una regulación selectiva solo para modelos de inteligencia artificial con capacidades superiores a las humanas. (Reuters)

No es el único referente de la industria que expresa inquietud ante la posibilidad de perder el control sobre la inteligencia artificial. Yoshua Bengio, uno de los científicos informáticos más citados del mundo, ha expresado que actualmente “un sándwich” cuenta con mayor regulación que la IA. Bengio advierte: “No tenemos las herramientas ni las garantías necesarias. Estamos jugando con fuego. Hay muchas cosas que pueden salir mal porque todavía no tenemos la certeza de que esta tecnología no se vuelva contra nosotros en algún momento”.

A su vez, Stuart Russell, catedrático de la Universidad de California en Berkeley y considerado una autoridad global en inteligencia artificial, comparte la preocupación por la falta de atención en la seguridad y el ritmo impuesto por el interés empresarial.

En sus declaraciones ofrecidas en el podcast The Diary of A CEO, Russell afirmó: “Me horroriza la falta de atención a la seguridad. La codicia nos está llevando a perseguir una tecnología que acabará consumiéndonos”. El experto muestra su disposición a detener el progreso de la IA si existiera la posibilidad, ilustrando el grado de alarma que perciben algunos de los líderes más reconocidos del sector.

El creador de ChatGPT señala
El creador de ChatGPT señala que, pese a estar esperanzado, la sociedad debe prepararse para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. (Reuters)

El nivel de preocupación reflejado por estos especialistas indica que, ante cualquier signo de descontrol, algunos de los principales responsables en el desarrollo de la inteligencia artificial estarían dispuestos a interrumpir su avance, revelando hasta qué punto persiste la incertidumbre sobre el verdadero impacto de esta tecnología.

Temas Relacionados

Sam AltmanChatGPTOpenAIInteligencia artificialLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Ataque contra Spotify: plataforma investiga posible hackeo del 99,6% de su música

El caso pone en jaque el patrimonio sonoro y despierta inquietud sobre el impacto de la inteligencia artificial y la regulación mundial

Ataque contra Spotify: plataforma investiga

Parlante Bluetooth: claves para aprovecharlo al máximo en Navidad y Año Nuevo

La conexión inalámbrica rápida posibilita sincronizarlo con smartphones, tablets o laptops en cuestión de segundos, sin complicaciones técnicas

Parlante Bluetooth: claves para aprovecharlo

Aprende a borrar y limpiar la memoria oculta del smartphone y de WhatsApp: paso a paso

Borrar caché, cookies y archivos multimedia reduce el consumo invisible de memoria y ayuda a mantener el dispositivo ágil y eficiente durante más tiempo

Aprende a borrar y limpiar

Las mejores IA para crear videos gratis: puedes usar texto o imágenes

Existen herramientas enfocadas en estilos cinematográficos, animaciones realistas y contenido rápido para redes sociales

Las mejores IA para crear

Uber y Lyft probarán robotaxis de Baidu en Londres: cuándo será el lanzamiento

Waymo comenzó recientemente sus ensayos con vehículos autónomos en la capital de Inglaterra

Uber y Lyft probarán robotaxis
DEPORTES
“Absurdo”: el fuerte descargo de

“Absurdo”: el fuerte descargo de Maravilla Martínez tras perder con Pepi Staropoli en Párense de Manos III

Los detalles de la fastuosa boda de Venus Williams: cinco días de fiesta y el impactante regalo de Serena

La fábrica inagotable: quiénes son los juveniles del tenis argentino a seguir en 2026

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

TELESHOW
Lali Espósito anunció su primer

Lali Espósito anunció su primer show en River tras agotar cinco Vélez: “Vamos juntos por el sueño Monumental”

La foto de MasterChef Celebrity que Wanda Nara filtró por error y luego borró

Cami Mayan recordó su pasado con Alexis Mac Allister y habló de su evolución personal: “Soy otra persona”

Beto Casella contó detalles de su salida de El Nueve y el diálogo que mantiene con sus excompañeros de Bendita

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

INFOBAE AMÉRICA

Dos especies distintas, un mismo

Dos especies distintas, un mismo destino: un descubrimiento cambia la visión sobre la expansión humana desde África

De los asirios a la modernidad: el asombroso origen del apretón de manos, un simple gesto que selló alianzas históricas

El papa León XIV lamentó que Rusia haya rechazado su propuesta de 24 horas de paz en Navidad

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney