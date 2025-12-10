Tecno

Sam Altman revela que se siente “un poco mal” por hacer consultas básicas a ChatGPT

El CEO de OpenAI relata cómo la tecnología se ha vuelto indispensable en su experiencia como padre primerizo

El CEO de OpenAI relató
El CEO de OpenAI relató que recurre al chatbot ante preocupaciones comunes de padres primerizos y destacó la utilidad de la inteligencia artificial en el día a día. (Reuters)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, reconoció recientemente que, aunque lidera una de las empresas más influyentes en inteligencia artificial, siente “un poco mal” al recurrir a ChatGPT para resolver dudas cotidianas como la crianza de su hijo.

“No me imagino haber pasado por eso, haber descubierto cómo criar a un recién nacido sin ChatGPT”, afirmó Altman durante una entrevista con Jimmy Fallon en el programa The Tonight Show de NBC, y añadió: “Está claro que la gente lo hizo durante mucho tiempo, sin problema”.

Altman admitió que, aunque a veces siente cierta incomodidad al consultar a una inteligencia artificial sobre cuestiones cotidianas de la paternidad, la utilidad del sistema es evidente.

Altman compartió que, tras comparar
Altman compartió que, tras comparar el desarrollo de su hijo con el de otros bebés, consultó a ChatGPT y recibió respuestas tranquilizadoras sobre la normalidad del proceso. (Reuters)

“Me siento un poco mal al preguntarle a una tecnología que se jacta de plantear preguntas de conocimiento tan amplio como: ‘¿Por qué mi hijo deja de tirar la pizza al suelo y de reírse?’”, relató.

Explicó su dependencia con una anécdota: en una fiesta, al conversar con otros padres sobre el desarrollo de sus hijos, se preocupó al notar que el bebé de otra familia ya gateaba, mientras que el suyo no. “Corrí al baño y pensé: ‘¿Tengo que llevar a mi hijo al médico mañana por la mañana?’”, recordó. Consultó a ChatGPT y recibió una respuesta tranquilizadora: el desarrollo de su hijo era normal.

El propio Altman destacó el nivel de personalización que percibe en las respuestas del chatbot. “Es personalizado, como si ChatGPT te conociera y, por cierto, eres el director ejecutivo de OpenAI y probablemente estés rodeado de gente con grandes logros. Quizás no quieras proyectar eso en tu hijo. Deberías relajarte y él estará bien, da igual”, explicó sobre la interacción con la herramienta.

El directivo subrayó la personalización
El directivo subrayó la personalización que percibe en las respuestas de ChatGPT y cómo esto influye en sus decisiones familiares. (OpenAI)

Altman y su esposo, Oliver Mulherin, dieron la bienvenida a su hijo en febrero de 2025. A pesar de la notoriedad pública del directivo, la pareja ha optado por mantener una vida privada, alejados del foco mediático.

Preocupaciones sobre la IA

Más allá de las anécdotas personales, Altman reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida familiar y el futuro de las nuevas generaciones. “Mi hijo nunca crecerá siendo más inteligente que la IA”, aseguró en una intervención previa. “Los niños del futuro solo conocerán un mundo con IA”, añadió, subrayando el alcance de la transformación tecnológica en la infancia y la crianza.

El CEO de OpenAI también abordó la velocidad con la que la inteligencia artificial se ha integrado en la sociedad. “Una de las cosas que me preocupa es el cambio de ritmo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Esta tecnología tiene tres años. Ninguna otra tecnología ha sido adoptada tan rápido por el mundo”, advirtió, señalando la magnitud del desafío que representa la adaptación social a estos avances.

El CEO de OpenAI advirtió
El CEO de OpenAI advirtió sobre el ritmo acelerado con el que la inteligencia artificial se integra en la sociedad y su impacto en las nuevas generaciones. (Reuters)

“Debemos asegurarnos de presentarla al mundo de forma responsable, donde la gente tenga tiempo para adaptarse, aportar y descubrir cómo hacerlo... es fácil imaginar que nos equivoquemos”, agregó.

No obstante, autores como Lincoln Michel tienen una visión más crítica. ”Es curioso que el principal argumento de ChatGPT sea decirles a todos que son tontos, que no pueden manejar por sí mismos tareas que los humanos han hecho desde siempre", escribió en X.

