Sam Altman reveló la profesión que no debes estudiar en 2026: ya la IA hace un mejor trabajo

Sam Altman es optimista sobre el rol que tiene la IA en aumentar la productividad. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Con el cierre del 2025 y la llegada de 2026, muchos recién graduados del colegio se preguntan qué carrera estudiar para tener trabajo y no ser reemplazado por la inteligencia artificial, siendo Sam Altman, creador de ChatGPT una figura clave para dar pronósticos sobre el futuro del campo laboral

En una entrevista concedida a Tucker Carlson, El CEO de OpenAI advirtió que las profesiones vinculadas al soporte al cliente, tanto telefónico como informático, serán los primeros en desaparecer, porque la IA ya realiza estas funciones con mayor eficacia que las personas.

Esta afirmación se ve respaldada por una encuesta global de Salesforce, que revela que la inteligencia artificial no solo automatiza los procesos de decisión, está transformando la manera en que los grupos de atención al cliente distribuyen su tiempo y desarrollan sus carreras.

El 32% de los casos de atención al cliente ya son gestionados por inteligencia artificial, con proyecciones de crecimiento al 55% para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, actualmente, el 32% de los casos de atención al cliente son gestionados por IA, y se proyecta que para 2027 esa cifra ascenderá al 55%.

Qué labores humanas serán necesarias pese al avance de la IA

A pesar de las predicciones de figuras como Elon Musk, quien sostiene que la inteligencia artificial “pronto superará a los médicos y abogados por un amplio margen”, Altman considera que los trabajos que requieren una interacción humana profunda, como los del sector médico, presentan mayor resistencia frente a la automatización.

El CEO de OpenAI destacó la capacidad de adaptación de la sociedad ante nuevas circunstancias, citando como caso específico, la respuesta global durante la pandemia de COVID-19.

Altman cree en la importancia del sector sanitario en el ámbito de la atención humana. (Foto: REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo)

En cuanto al impacto positivo de la inteligencia artificial, El ejecutivo afirmó que representa una “enorme subida de nivel para la gente”, porque permitirá que miles de millones de personas sean “mucho más productivas, creativas o descubran nueva ciencia”.

Puso como caso específico a los programadores, quienes ahora pueden generar “mucho más código” y han incrementado su productividad de gran manera. No obstante, advirtió que la velocidad de estos cambios no necesariamente provocará una alteración drástica en la rotación de empleos a largo plazo.

Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial, según Sam Altman

El empresario abordó los riesgos existenciales asociados a la inteligencia artificial, señalando que sus mayores temores provienen de las “incógnitas desconocidas”, sobre todo la posibilidad de que la IA facilite el diseño de “armas biológicas o una pandemia tipo COVID”.

Sam Altman alerta sobre los riesgos existenciales de la IA, como el aumento de la tasa de éxito de los fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También, advirtió sobre la capacidad de la IA para generar imágenes, sonidos y textos indistinguibles de la realidad, lo que podría dificultar la distinción entre realidad y fantasía.

Frente a este desafío, propuso la implementación de mecanismos de verificación, como firmas criptográficas para mensajes importantes o el uso de “palabras clave” para reducir estafas.

Qué piensan otros líderes como Bill Gates sobre el impacto de la IA en los empleos

La perspectiva de Bill Gates complementa el análisis sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial. Gates identifica tres sectores donde la intervención humana seguirá siendo esencial: programación, biología y energía.

Bill Gates destaca la importancia de la supervisión humana en programación, biología y energía ante el avance de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

Según el empresario, “aunque la IA puede escribir código, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”. Esta supervisión es clave para adaptar los sistemas de IA a necesidades concretas y garantizar la seguridad y fiabilidad del software, sobre todo en áreas críticas como las comunicaciones y los sistemas sanitarios.

En el campo de la biología, Gates destaca la importancia de disciplinas como la edición genética, la biotecnología y la medicina personalizada. El surgimiento de nuevos virus, pandemias y enfermedades degenerativas exige el trabajo de biólogos capaces de analizar situaciones inéditas y desarrollar soluciones creativas.

Asimismo, la crisis climática otorga una relevancia particular al sector energético. Gates señaló que la búsqueda de soluciones sostenibles, como la captura de carbono y el hidrógeno verde, solo puede prosperar gracias al ingenio y la formación de profesionales humanos.