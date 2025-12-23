Las memorias USB tienen una fecha de vencimiento: por qué y cómo saberla para no perder datos

Las memorias USB tienen una vida útil limitada debido al desgaste de la memoria flash NAND que utilizan para almacenar los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las memorias USB no son eternas. Estos dispositivos también cuenta con una fecha de caducidad definida por varios factores técnicos y ambientales. Algo que debe ser clave de comprender para cuidar los datos que almacenamos allí.

Para saber esa fecha de vencimiento, existen señales de desgaste fundamentales para evitar la pérdida de datos importantes y aquí vamos a darte toda la guía para entenderlas.

Por qué las memorias USB tienen una vida útil limitada

El principio de funcionamiento de las memorias USB se basa en la memoria flash NAND, que almacena la información como valores binarios dentro de celdas. Los electrones quedan atrapados en una estructura denominada “puerta flotante”, permitiendo guardar datos que se conservan incluso sin energía eléctrica.

Sin embargo, el paso del tiempo y las condiciones de uso provocan que estos electrones puedan escapar gradualmente, lo que deteriora la capacidad del dispositivo para mantener la información.

El rango de ciclos soportados por una memoria USB varía entre 10.000 y 100.000 según calidad y tecnología del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de ciclos de escritura y borrado constituye uno de los factores determinantes de la vida útil de una memoria USB. Cada vez que se almacena o elimina un archivo, la memoria realiza un ciclo de escritura o borrado. Según expertos y fabricantes, el rango promedio de ciclos soportados oscila entre 10.000 y 100.000, dependiendo de la calidad del componente y la tecnología empleada.

Así, si se utiliza una memoria USB 10 veces al día, se puede esperar una vida útil que va desde aproximadamente 2,7 años hasta una década, dependiendo de la intensidad del uso y la calidad del dispositivo.

Factores que afectan la vida útil de las memorias USB

La longevidad de una memoria USB no solo depende de los ciclos de escritura. Existen otros elementos que influyen en el tiempo que el dispositivo mantiene la integridad de los datos:

Calidad de los materiales : unidades fabricadas con componentes de alta gama y certificaciones como ISO-9001:2008 ofrecen mayor durabilidad. Los modelos económicos, en cambio, suelen tener una vida más corta, ya que utilizan memorias flash NAND de menor calidad y menos protecciones internas.

Condiciones ambientales : la exposición a temperaturas elevadas acelera la degradación de la memoria. Según el estándar JEDEC JESD47, una memoria USB sometida a 125 °C solo conservaría los datos durante 10 horas, mientras que a 55 °C la información podría mantenerse por hasta 10 años. La humedad y el polvo también contribuyen negativamente, al igual que la exposición a electricidad estática.

Frecuencia de uso: el uso frecuente del dispositivo, sobre todo al copiar y eliminar archivos continuamente, acorta la vida útil. Las caídas, golpes o un manejo deficiente también pueden dañar los circuitos y el conector USB.

Temperaturas elevadas, humedad, polvo y electricidad estática aceleran la degradación de las memorias USB y provocan pérdidas de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo duran las memorias USB

No existe un periodo único y exacto para todos los dispositivos. La mayoría de las memorias USB tienen una vida útil estimada de entre 3 y 10 años, dependiendo de los factores mencionados. Almacenadas correctamente y con un uso moderado, pueden llegar a funcionar durante una década. Sin embargo, el uso intensivo, el mal manejo y las condiciones ambientales adversas pueden reducir significativamente este plazo.

A diferencia de los discos ópticos o las cintas magnéticas, la memoria flash de las USB no está diseñada para conservar archivos durante décadas. Por ello, los especialistas recomiendan no confiar en ellas como único respaldo para datos críticos o archivos de valor permanente.

Cómo saber en qué estado se encuentra tu memoria USB

Algunas señales advierten sobre el inminente deterioro de una memoria USB:

Las señales de deterioro de una memoria USB incluyen archivos corruptos, lentitud en la transferencia y errores frecuentes al acceder a los contenidos. (Imagen ilustrativa)

Archivos que desaparecen, se corrompen o no pueden abrirse.

Lentitud inusual durante los procesos de transferencia.

Mensajes de error frecuentes al intentar acceder a la unidad.

Imposibilidad de escribir nuevos archivos o formatear la memoria.

Cuando estos síntomas aparecen, lo más prudente es transferir la información a otro soporte y dejar de utilizar la memoria afectada.