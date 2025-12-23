Ciberseguridad en Navidad y Año Nuevo: claves para evitar fraudes digitales en fiestas

La educación del usuario se convierte en una herramienta decisiva para reducir la eficacia de los ataques basados en ingeniería social. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las festividades de Navidad y Año Nuevo representan el periodo con mayor actividad en transacciones digitales y servicios financieros, lo que incrementa la exposición tanto de marcas como de usuarios a amenazas cibernéticas sofisticadas. Durante diciembre, la ciberdelincuencia eleva su intensidad y complejidad, aprovechando el aumento del flujo económico y la aceleración de las operaciones digitales.

Las cifras recientes y el análisis de expertos subrayan la importancia de adoptar estrategias preventivas y fortalecer la infraestructura digital para minimizar riesgos.

Ciberdelincuencia en Navidad y Año Nuevo: cifras y tendencias de ataques digitales

La magnitud del problema queda reflejada en los datos del Ministerio de Defensa de Colombia, que reportó más de 69.000 denuncias por ciberdelitos en diciembre de 2024, lo que representa un incremento del 19,9% respecto al año anterior. El país ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en vulnerabilidad frente a la ciberdelincuencia, con más de 7.000 millones de intentos de ataque registrados solo en el primer semestre de 2025.

Durante diciembre, la ciberdelincuencia eleva su intensidad y complejidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de estos hechos se debe en parte al empleo de técnicas como la ingeniería social, el uso de deep fakes, cuentas de terceros y la automatización criminal, que permiten a los delincuentes innovar y perfeccionar sus métodos de ataque.

Las pérdidas financieras asociadas a estos delitos son de gran magnitud y afectan tanto a empresas como a consumidores. La sofisticación de los ataques, sumada a la fragmentación de los sistemas y la velocidad con la que operan los ciberdelincuentes, exige respuestas ágiles y coordinadas para proteger los activos digitales y la información personal.

Cómo protegerse de fraudes digitales en las fiestas de fin de año

Ante este panorama, los especialistas destacan la necesidad de construir un ecosistema digital capaz de anticipar y neutralizar las amenazas en tiempo real. Según Abdul Assal, director de desarrollo de negocio para Brasil y Colombia en Galileo Financial Technologies, “el enfoque de seguridad no debe limitarse a proteger un solo método de pago, sino a construir un ecosistema digital capaz de anticipar y neutralizar amenazas en tiempo real”.

La cultura preventiva, la infraestructura robusta y la innovación constante conforman el núcleo de la estrategia para combatir amenazas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto implica desplegar mecanismos de autenticación avanzada basados en el análisis de riesgo y el monitoreo continuo del comportamiento de los usuarios.

El Primer Índice de Inclusión Técnica, publicado por la empresa de tecnología financiera tras recopilar las respuestas de más de 600 líderes tecnológicos y ejecutivos de la región, señala que en Colombia la principal preocupación se centra en los silos de datos y las vulnerabilidades de seguridad.

El 64% de los encuestados identifica los silos de datos como un problema relevante, mientras que el 46% considera que las vulnerabilidades ralentizan los esfuerzos de protección.

La modernización de infraestructuras digitales y la integración de datos entre instituciones surgen como prioridades para reducir las brechas de seguridad. Para el año 2026, se proyecta una intensificación del uso de inteligencia artificial defensiva, capaz de detectar anomalías en milisegundos y analizar información procedente de múltiples fuentes antes de que se produzca un fraude.

El smishing es una estafa que utiliza mensajes de texto para robar información. (Composición Infobae Perú)

La actualización constante de sistemas y la eliminación de componentes obsoletos resultan esenciales para elevar la capacidad de respuesta ante ataques cada vez más complejos.

Educación y banca digital: pilares para enfrentar el fraude online

Más allá de las soluciones tecnológicas, la educación del usuario se convierte en una herramienta decisiva para reducir la eficacia de los ataques basados en ingeniería social. La mayoría de los engaños explotan vulnerabilidades humanas, no fallas técnicas, por lo que la formación y la información constante sobre las nuevas formas de fraude digital son fundamentales para disminuir el impacto de la ciberdelincuencia.

Especialistas destacan la necesidad de construir un ecosistema digital capaz de anticipar y neutralizar las amenazas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas han aumentado en un 11% su inversión en iniciativas de capacitación y prevención, pero tanto clientes como instituciones deben mantenerse actualizados frente a la evolución del fraude, especialmente en el ámbito de la banca digital.

La cultura preventiva, la infraestructura robusta y la innovación constante conforman el núcleo de la estrategia para combatir amenazas. Como enfatiza Abdul Assal, “vencer el fraude moderno depende de una cultura preventiva, una infraestructura sólida e innovación constante, la modernización de las infraestructuras heredadas debe convertirse en una prioridad absoluta en 2026”.

Recomendaciones clave para usuarios y empresas ante el auge del cibercrimen

Adoptar sistemas de autenticación multifactor y análisis de comportamiento para identificar actividades sospechosas.

Modernizar infraestructuras y eliminar silos de datos para facilitar la detección de amenazas y la respuesta coordinada.

Promover la educación y capacitación continua en materia de ciberseguridad tanto para empleados como para usuarios finales.

Priorizar la inversión en inteligencia artificial y tecnologías defensivas que permitan anticipar y neutralizar ataques en tiempo real.

Evaluar de manera constante los riesgos y actualizar las estrategias de protección para adaptarse a la evolución de los métodos delictivos.