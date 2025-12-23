El código de WhatsApp que nunca debes compartir con nadie si no quieres que secuestren tu cuenta

Perder acceso a la cuenta de WhatsApp implica riesgos para el propietario y sus contactos. (Foto: REUTERS)

Los ciberdelincuentes para robar una cuenta de WhatsApp necesitan un código de verificación de seis dígitos, un dato que la aplicación de Meta envía por mensaje o llamada para registrar una cuenta en un dispositivo nuevo.

De acuerdo con la Guardia Civil de España y el soporte técnico de WhatsApp, compartir este código expone a los usuarios al riesgo de perder el acceso a su cuenta y a la posible suplantación de identidad.

Los atacantes emplean tácticas de ingeniería social para obtener el número y utilizarlo a su favor, lo que puede poner en peligro información sensible, contactos y archivos personales.

Por qué es importante evitar dar el código de verificación de WhatsApp

Este número confirma la posesión del teléfono y constituye la principal barrera para evitar que extraños controlen la cuenta. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El código de verificación es la llave que permite vincular una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono en cualquier dispositivo. Solo quien dispone de ese código puede completar el proceso de registro y acceder a la cuenta. De esta manera, la plataforma garantiza que el usuario legítimo controla el acceso.

La función principal de este código consiste en confirmar la posesión física del número telefónico. Si un extraño logra obtenerlo, puede registrar la cuenta en otro dispositivo, tomar el control y restringir el acceso del verdadero propietario.

Por ello, la aplicación de Meta insiste en que nunca debe compartirse, ni siquiera ante solicitudes que aparenten ser del soporte técnico de la aplicación.

Cuáles son las estrategias más comunes de los estafadores para robar cuentas

Estafadores simulan errores o se hacen pasar por soporte técnico para obtener el código a través de engaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atacantes suelen iniciar el fraude a través de un contacto inesperado. Pueden llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico haciéndose pasar por el soporte técnico de WhatsApp o por instituciones reconocidas.

El objetivo es infundir urgencia o preocupación al advertir sobre supuestos bloqueos inminentes o actividades sospechosas en la cuenta.

Otra táctica habitual consiste en simular un error inocente. Los atacantes alegan que introdujeron el número de la víctima por equivocación y solicitan que se reenvíe el código recibido.

Este mensaje, aparentemente inofensivo, esconde la intención real: tomar el control de la cuenta y modificar los datos de recuperación para impedir que el usuario legítimo la recupere.

Qué sucede si el usuario entrega el código de verificación de WhatsApp

El atacante puede utilizar la cuenta de la víctima para difundir phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un usuario comparte el código, el atacante puede registrar la cuenta en un nuevo dispositivo y bloquear al propietario original. A partir de ese momento, el acceso a los chats, contactos y archivos queda bajo el control del ciberdelincuente.

Una vez dentro, los atacantes suelen activar la verificación en dos pasos y modificar los datos de recuperación, lo que dificulta la recuperación de la cuenta.

Según el soporte técnico de WhatsApp, este procedimiento complica la intervención incluso para la propia plataforma, pues los datos de seguridad cambian y los intentos de restauración pueden fallar.

Cuáles datos pueden quedar expuestos tras un secuestro de cuenta de WhatsApp

El acceso no autorizado a una cuenta de WhatsApp implica mucho más que la interrupción del servicio de mensajería. En la plataforma se almacenan listas de contactos, historiales de chats, fotos, videos y documentos. En muchos casos, estas cuentas están vinculadas a servicios bancarios, agendas laborales y grupos familiares.

La medida principal es no compartir el código recibido por WhatsApp y activar la verificación en dos pasos como medida adicional. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La exposición de estos datos permite a los atacantes realizar fraudes dirigidos, extorsiones o robos de identidad. Además, pueden suplantar al usuario ante amigos y conocidos, lo que multiplica el daño potencial al acceder a información sensible y utilizarla para nuevos engaños o estafas.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp frente intentos de robo

La pauta principal de Meta y de expertos en ciberseguridad es clara: nunca compartir el código de verificación recibido por WhatsApp, sin importar el motivo que se alegue. La plataforma nunca solicitará este dato por ningún canal de comunicación.

Asimismo, activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la cuenta proporciona una capa extra de seguridad. Esta herramienta permite establecer un PIN adicional, que actúa como segundo factor de autenticación y bloquea el acceso incluso si el atacante logra obtener el código de seis dígitos.