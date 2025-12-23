Tecno

Five Nights at Freddy’s en Magis TV, la película que no debes ver en esa plataforma

Esta aplicación es insegura porque solicita permisos que le permiten conocer qué procesos están activos en el dispositivo

Ver Five Nights at Freddy’s
Ver Five Nights at Freddy’s 2 en Magis TV supone un alto riesgo para la seguridad del dispositivo y los datos personales. Photo Credit: Universal Pictures

Ver Five Nights at Freddy’s 2 en la plataforma Magis TV implica un alto riesgo para la seguridad de los datos personales y de los dispositivos utilizados para acceder al servicio.

La empresa de ciberseguridad ESET examinó la aplicación Magis TV y detectó permisos críticos e invasivos, incompatibles con una aplicación legítima de streaming. Estos permisos podrían ser explotados con fines maliciosos, por lo que la aplicación se considera una aplicación potencialmente indeseable (PUA).

Por qué ver Five Nights at Freddy’s en Magis TV es peligroso

Ver Five Nights at Freddy’s en Magis TV representa un riesgo, ya que la empresa de ciberseguridad ESET identificó permisos peligrosos que la aplicación solicita al instalarse. Estos permisos pueden exponer información personal o dañar el dispositivo. Entre los más críticos se encuentran:

La app puede ser considerada
La app puede ser considerada una aplicación potencialmente indeseable (PUA) por el uso de permisos con fines maliciosos. (Fotocomposición: Infobae)
  • android.permission.GET_TASKS.

Permite conocer qué aplicaciones y procesos están activos en el dispositivo. Un atacante podría utilizar esta información para acceder a datos privados o analizar el uso del teléfono.

  • android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.

Da la capacidad de montar o desmontar sistemas de archivos externos, lo que podría permitir manipular, comprometer o dañar el almacenamiento del dispositivo.

  • android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Permite enviar notificaciones al usuario. Si se utiliza con fines maliciosos, puede facilitar la llegada de spam, engaños o contenido no deseado.

Magis TV permite acceder a
Magis TV permite acceder a información sobre apps y procesos activos, lo que podría facilitar el robo de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • android.permission.READEXTERNALSTORAGE.

Otorga acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en el dispositivo. Un atacante podría extraer información confidencial del usuario.

  • android.permission.READMEDIAAUDIO.

Permite acceder a archivos de audio, como grabaciones de voz o música, lo que puede incluir datos sensibles.

  • android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES.

Autoriza a la aplicación a solicitar la instalación de otros programas, lo que podría ser aprovechado para instalar malware o spyware disfrazado de actualización o aplicación legítima.

  • android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE.

Permite modificar, guardar y borrar archivos en el almacenamiento externo, lo que posibilita la eliminación de información, la inyección de malware o el robo de datos personales.

Al conceder permisos críticos, la
Al conceder permisos críticos, la privacidad y la seguridad del equipo quedan comprometidas.

La presencia de estos permisos da la posibilidad de que la aplicación robe información, instale programas maliciosos, rastree la ubicación o acceda a contenido multimedia sin el conocimiento del usuario.

Al otorgar acceso a estos permisos críticos, los datos personales y la seguridad del dispositivo quedan comprometidos.

Dónde ver Five Nights at Freddy’s 2

Five Nights at Freddy’s 2 actualmente solo puede disfrutarse en salas de cine. La esperada secuela, basada en la popular franquicia de videojuegos, no está disponible en plataformas de streaming legales ni en servicios digitales oficiales.

Quienes deseen ver la película deben acudir a los cines autorizados, donde se exhibe en cartelera tras su reciente estreno.

Five Nights at Freddy’s 2
Five Nights at Freddy’s 2 solo está disponible actualmente en salas de cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para su lanzamiento en streaming o para alquiler digital. Por lo tanto, la única forma de ver Five Nights at Freddy’s 2 de manera segura y legal es asistiendo a una sala de cine.

Qué alternativa segura a Magis TV existe

Una opción segura frente a Magis TV es Pluto TV, que permite acceder a su contenido descargando la aplicación gratuita para Android o iOS, o ingresando al sitio web oficial.

No es necesario registrarse ni iniciar sesión para ver los canales, series, películas y transmisiones en vivo, ya que estos están disponibles desde el primer acceso y sin restricciones.

Pluto TV cuenta con más
Pluto TV cuenta con más de 100 canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. (Pluto TV)

Iniciar sesión es opcional y solo habilita funciones adicionales, como guardar favoritos, crear listas personalizadas o compartir contenido.

Pluto TV ofrece más de cien canales en vivo, organizados por categorías, además de un variado catálogo de películas y series, todo de forma gratuita y financiado mediante publicidad, sin requerir pagos ni datos bancarios.

A diferencia de Magis TV y XUPER TV, Pluto TV se puede descargar de forma oficial y segura desde las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, garantizando así la protección del usuario y de sus dispositivos.

