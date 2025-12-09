Tecno

A qué riesgos te expones al descargar Magis TV y XUPER TV en diciembre 2025

Estas aplicaciones solicitan permisos que les permiten ver qué apps y procesos están activos en el dispositivo. Un atacante podría aprovechar esa información para acceder a datos privados

Magis TV y XUPER TV
Magis TV y XUPER TV son servicios ilegales que permiten ver contenido y pueden poner en riesgo los datos y los dispositivos.

Magis TV y XUPER TV son dos plataformas ilegales que permiten ver películas y series, lo que puede generar consecuencias negativas para la seguridad de los datos y dispositivos utilizados para acceder a estos sitios.

La empresa de ciberseguridad ESET analizó la aplicación Magis TV y detectó la presencia de permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación legítima de streaming.

Estos permisos pueden ser explotados con fines maliciosos, ubicando a la app dentro de la categoría de aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Estos permisos pueden filtrar datos
Estos permisos pueden filtrar datos personales o dañar el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se encontró tras el análisis de Magis TV

Después de analizar la aplicación Magis TV, la empresa de ciberseguridad identificó permisos peligrosos que esta app solicita al instalarse. Estos permisos pueden exponer información personal o dañar el dispositivo. Algunos de los permisos más críticos son:

  • android.permission.GET_TASKS.

Permite conocer qué aplicaciones y procesos están activos en el dispositivo. Un atacante podría usar esta información para acceder a datos privados o saber cómo se usa el teléfono.

  • android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.

Da la capacidad de montar o desmontar sistemas de archivos externos. Esto podría permitir a un atacante manipular, comprometer o dañar el almacenamiento del dispositivo.

Descargar apps fuera de tiendas
Descargar apps fuera de tiendas oficiales puede comprometer el dispositivo y facilitar la propagación de malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Permite enviar notificaciones al usuario. Si es usado con malas intenciones, puede facilitar la llegada de spam, engaños (phishing) o contenido no deseado.

  • android.permission.READEXTERNALSTORAGE.

Permite acceder a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en el dispositivo. Un atacante podría ver y extraer información confidencial del usuario.

  • android.permission.READMEDIAAUDIO.

Permite acceder a archivos de audio, como grabaciones de voz o música, lo que puede incluir datos sensibles.

Magis TV y XUPER TV
Magis TV y XUPER TV son plataformas que no respetan los derechos de autor. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES.

Faculta a la app para solicitar la instalación de otras aplicaciones. Esto podría ser utilizado para engañar al usuario y que instale malware o spyware disfrazado de una actualización o una app legítima.

  • android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE.

Permite modificar, guardar y borrar archivos en el almacenamiento externo. De este modo, un atacante podría eliminar información, inyectar malware o robar datos personales.

Estos permisos hacen posible que la aplicación robe información, instale otros programas maliciosos, rastree la ubicación o acceda a contenido multimedia sin que el usuario lo sepa. Al dar acceso a estos permisos críticos, los datos personales y la seguridad del dispositivo quedan en riesgo.

Pluto TV es una alternativa
Pluto TV es una alternativa segura a Magis TV y XUPER TV. (Pluto TV)

“Instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales puede presentar la posibilidad de que el dispositivo sea comprometido y usado como medio para propagar malware. Por lo mismo, es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción”, concluye David González Cuautle de ESET Latinoamérica.

Qué alternativa a Magis TV y XUPER TV existe

Una opción segura frente a Magis TV y XUPER TV es Pluto TV, un servicio de streaming legal y gratuito, compatible con celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos.

Pluto TV ofrece más de cien canales en vivo, organizados por categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida, además de un amplio catálogo de películas y series disponibles en todo momento, incluso sin necesidad de registrarse.

Pluto TV incluye más de
Pluto TV incluye más de cien canales en vivo clasificados por noticias, deportes, entretenimiento y más. (Pluto TV)

Todo el contenido es gratuito, ya que la plataforma se financia con publicidad, por lo que no solicita pagos ni datos bancarios.

A diferencia de Magis TV y XUPER TV, Pluto TV se puede descargar de forma oficial y segura desde las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, garantizando así la protección del usuario y de sus dispositivos.

Cómo empezar a usar Pluto TV

Para empezar a utilizar Pluto TV, solo es necesario descargar la aplicación gratuita disponible para Android e iOS, o ingresar directamente al sitio web de la plataforma.

No se requiere crear una cuenta ni iniciar sesión para acceder al contenido: desde el primer momento, se pueden explorar los canales y disfrutar de series, películas y transmisiones en vivo sin restricciones.

La opción de iniciar sesión es completamente opcional y brinda acceso a funciones extra como agregar canales o programas a favoritos, crear listas personalizadas y compartir contenidos con otros usuarios.

