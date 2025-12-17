¿Demasiados correos electrónicos sin leer? Google prueba CC, un agente de IA que organiza tu día en Gmail

Google prueba una solución para usuarios que acumulan muchos correos sin leer en Gmail. (Google)

Google está probando una nueva solución para quienes se despiertan cada día con una gran cantidad de correos electrónicos sin leer en Gmail y tienen dificultades para mantenerse al día.

La propuesta es CC, un agente de productividad impulsado por inteligencia artificial que integra Gmail, Calendario y Drive para ofrecer un resumen personalizado cada mañana.

Este correo electrónico, titulado “Tu día por delante”, informa a los usuarios sobre tareas pendientes, resume los eventos del calendario y destaca las actualizaciones más importantes del día provenientes de sus cuentas vinculadas.

Además, los usuarios pueden interactuar con CC en cualquier momento, enviándole mensajes para agregar tareas, adaptar el resumen a sus preferencias, recordar notas o buscar información específica.

Por ahora, CC está disponible para usuarios de AI Pro y Ultra mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá. Google aclaró que, por el momento, este asistente solo se puede usar con cuentas personales de Google y no está habilitado para cuentas de Workspace.

Se trata de CC, un agente de productividad con IA que conecta Gmail, Calendario y Drive para ofrecer resúmenes diarios. (Google)

Para qué sirve CC

CC es un nuevo agente de productividad creado por Google que usa inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a organizar su jornada y gestionar de forma más eficiente la información de sus cuentas.

Su principal función es generar un resumen diario personalizado, que facilita la planificación y el seguimiento de las actividades más relevantes.

Cada mañana, CC recopila datos de Gmail, Google Calendar y Google Drive, y los presenta en un correo electrónico titulado “Tu día por delante”.

Por ahora, CC está disponible para usuarios de AI Pro y Ultra mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este resumen, el usuario encuentra las tareas más importantes del día, un repaso de los eventos programados en el calendario, recordatorios, archivos relevantes y cualquier actualización clave que pueda requerir atención.

Esta herramienta es especialmente útil para personas que reciben muchos correos electrónicos o enfrentan una agenda ocupada y desean tener una visión clara de sus prioridades desde el inicio del día.

Además de la información diaria, CC permite interactuar con el agente de inteligencia artificial a través de simples mensajes de correo.

El usuario puede responder al resumen o enviar un correo en cualquier momento para pedir nuevas tareas, solicitar recordatorios, adaptar el resumen a sus preferencias, buscar información específica o recibir consejos sobre cómo organizar mejor su tiempo.

Su función principal es generar un resumen personalizado que facilita la organización y la planificación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta flexibilidad convierte a CC no solo en un informador pasivo, sino en un asistente activo que colabora en la optimización de la productividad personal.

Qué herramientas similares hay en Gmail

En Gmail, existen varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial que ayudan a los usuarios a gestionar su correo de manera más eficiente. Una de las principales es Gemini, el asistente de IA integrado directamente en la plataforma de correo electrónico.

Gemini se activa a través de un chat dentro de Gmail, permitiendo que los usuarios le hagan preguntas, soliciten resúmenes, obtengan sugerencias para redactar respuestas o busquen información específica entre sus mensajes.

Además de funcionar como un chatbot interactivo, Gemini también aparece en cada correo electrónico ofreciendo un resumen automático del contenido. Esta característica permite ahorrar tiempo, ya que los usuarios pueden obtener una visión general del mensaje sin necesidad de leerlo por completo.

Gmail ya cuenta con otras herramientas de IA para gestionar el correo de forma más eficiente como Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De este modo, es más sencillo priorizar respuestas, identificar temas relevantes o decidir qué correos requieren atención inmediata.

La presencia de Gemini en Gmail representa un avance importante en la integración de la inteligencia artificial para la gestión del correo, complementando otras funciones tradicionales como filtros, etiquetas y respuestas automáticas.

Cómo ahorrar espacio en Gmail

Para ahorrar espacio en Gmail, comienza eliminando correos antiguos o aquellos con archivos adjuntos pesados desde la barra de búsqueda usando filtros como “has:attachment”.

Vacía la papelera y la carpeta de spam regularmente, y revisa el almacenamiento compartido en Google Drive y Fotos, ya que el espacio total es limitado. También puedes descargar correos importantes y borrarlos para liberar capacidad en tu cuenta.