Tecno

¿Problemas con tu tarjeta SD?: así puedes intentar salvarla

Si tu SD presenta mensajes de error, archivos desaparecidos o simplemente no responde como antes, existen distintos procedimientos para intentar solucionar el problema antes de desecharla

Retirar la SD de forma
Retirar la SD de forma insegura o exponerla a cambios bruscos de temperatura puede acelerar el deterioro o daño físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando las tarjetas SD empiezan a fallar, el riesgo de perder fotos, videos o documentos importantes provoca preocupación inmediata. Aunque se trata de dispositivos robustos y ampliamente utilizados en móviles, cámaras, ordenadores y consolas, estas memorias no están libres de errores o degradación con el tiempo.

Detectar los primeros síntomas y seguir algunas pautas de recuperación puede ayudarte a evitar la pérdida total de archivos y, en algunos casos, devolverle la vida útil a tu tarjeta SD.

Si tu SD presenta mensajes de error, archivos desaparecidos o simplemente no responde como antes, existen distintos procedimientos —desde comprobaciones básicas hasta soluciones avanzadas y el uso de aplicaciones especializadas— para intentar solucionar el problema antes de desecharla. Además, adoptar buenas prácticas de uso incrementa significativamente su durabilidad y fiabilidad.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Principales fallos en tarjetas SD y señales de advertencia

Varios problemas pueden afectar el funcionamiento de una tarjeta SD: fallos de lectura o escritura, dispositivos que no la reconocen, lentitud extrema al mover archivos, mensajes de error sobre el formato o la ausencia repentina de archivos almacenados. También es habitual que la tarjeta deba insertarse varias veces antes de ser detectada, o que aparezcan archivos desconocidos con nombres irreconocibles.

Incluso retirar la SD de forma insegura o exponerla a cambios bruscos de temperatura puede acelerar el deterioro o daño físico.

En muchos casos, la aparición de estos síntomas indica la necesidad urgente de realizar una copia de seguridad de los datos y evitar el uso continuado. La prevención es clave: elige una tarjeta adecuada para cada uso, observa los avisos de tu equipo y no ignores mensajes de error eventuales.

Al superar temperaturas de 55
Al superar temperaturas de 55 grados, estos dispositivos suelen reducir su tiempo de vida. (Unsplash)

Soluciones para recuperar y reparar tarjetas SD dañadas

Si tu tarjeta SD comienza a dar problemas, lo primero es probarla en diferentes dispositivos y realizar una comprobación visual del estado físico. Si accede en algún equipo, salva inmediatamente toda la información posible.

Cuando la SD tiene errores de reconocimiento, escritura o formato, puedes utilizar las herramientas de reparación del propio sistema operativo. En Windows, la opción de “Comprobar” dentro de las propiedades del disco puede solucionar pequeños fallos en el sistema de archivos.

Para tarjetas en modo solo lectura, comandos como Diskpart permiten restablecer el acceso. Si el equipo solicita formatear la SD y no hay archivos importantes, este proceso puede devolverle la funcionalidad.

Otras alternativas pasan por el uso de aplicaciones de recuperación, como Disk Drill, EaseUS Data Recovery o Recuva, capaces de recuperar datos incluso si la tarjeta ha sido formateada o dañada.

Consejos para evitar daños futuros en tarjetas SD

Para reducir el riesgo de fallos, utiliza siempre la función de extracción segura antes de retirar la SD de un ordenador. No la saques ni insertes en dispositivos encendidos, protégela de la humedad y los cambios bruscos de temperatura, y almacénala en una funda protectora.

Opta por marcas reconocidas y modelos adecuados para el uso que darás: una tarjeta para video 4K requerirá mejores especificaciones que una destinada a fotos ocasionales. Estos pequeños hábitos prolongarán la vida de tu tarjeta y te ayudarán a mantener tus datos a salvo.

Roblox y la Fórmula E

Cómo reconocer una pierna de

Cena de Navidad sin pavo:

Hackean famoso sitio de contenido

Un estudio mapea los centros
Yacopini continúa con un "cuadro

Las fotos en bikini de

José Antonio Kast visitará a

