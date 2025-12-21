Tecno

YouTube bloquea canales que publicaron tráilers de películas falsos con inteligencia artificial

Las cuentas fueron bloqueadas tras confirmarse que generaban tráilers ficticios con IA y violaban las políticas de spam de la plataforma

Guardar
Los canales eliminados recientemente sumaban
Los canales eliminados recientemente sumaban más de dos millones de suscriptores y mil millones de visualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de los canales que explotan la inteligencia artificial para crear tráilers cinematográficos ficticios ha generado un creciente malestar en la industria audiovisual. En los últimos días, YouTube ejecutó una de las mayores medidas de control hasta la fecha al eliminar de su plataforma los canales Screen Culture y KH Studio, cuyas producciones alcanzaban audiencias masivas mediante contenidos generados por IA.

Según informó un vocero de YouTube a CNET, ambos canales, originarios de India y Georgia y con una base conjunta de dos millones de suscriptores, superaban el millardo de visualizaciones en total.

La decisión no se produjo de manera aislada. Durante el primer semestre del año, YouTube había desactivado ya la monetización en ambos canales tras la publicación de una investigación por parte de Deadline, que denunciaba tanto la sofisticación de los videos como su escala orientada a obtener ingresos.

Screen Culture y KH Studio
Screen Culture y KH Studio reincidieron en prácticas prohibidas pese a previo restablecimiento en el Programa de Socios. (Reuters)

El portavoz Jack Malon recordó: “Después de su suspensión inicial, estos canales realizaron las correcciones necesarias para ser readmitidos en el Programa de Socios de YouTube”. No obstante, una vez restablecidos, reincidieron en “claras infracciones de nuestras políticas de spam y metadatos engañosos; en consecuencia, han sido eliminados de la plataforma”.

El fenómeno de los tráilers falsos creados con IA no es nuevo en YouTube. Desde hace años, el surgimiento de estos videos ha creado confusión entre los usuarios que, en no pocas ocasiones, los toman como avances oficiales. En este contexto, estudios como Warner Bros., Discovery Max o Sony, solicitaban retirar la monetización de estos contenidos como medida para proteger sus producciones, aunque sin reclamar la eliminación definitiva de los videos.

El modus operandi de Screen Culture consistía en utilizar fragmentos promocionales de películas recientes, como “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” o “Superman”, a los que agregaban imágenes creadas con IA para ofrecer novedades a su base de seguidores.

Estudios como Warner Bros. y
Estudios como Warner Bros. y Sony habían pedido frenar la monetización de videos falsos para proteger sus producciones. (Reuters)

Por su lado, KH Studio se especializaba en versiones alternativas y extravagantes, con propuestas como un hipotético James Bond interpretado por Henry Cavill y Margot Robbie, o una temporada de “El juego del calamar” encabezada por Leonardo DiCaprio.

A pesar de la contundencia de la medida, ninguna de las compañías afectadas asumió posiciones públicas similares. Mientras que Screen Culture evitó ofrecer declaraciones, el fundador de KH Studio defendió su actividad: “Llevo más de tres años dirigiendo KH Studio a tiempo completo, poniéndole todo. Es difícil verlo como ‘contenido engañoso’ por esta decisión de desmonetización, cuando mi objetivo siempre ha sido explorar posibilidades creativas y no tergiversar lanzamientos reales”, enfatizó.

Las normas de monetización de YouTube insisten en la creación original y la transformación significativa al reutilizar contenidos ajenos.

Los tráilers generados con IA
Los tráilers generados con IA mezclaban fragmentos reales y animaciones, confundiendo a usuarios sobre lanzamientos oficiales. (Reuters)

Entre los requisitos subrayados figura la prohibición de duplicar o repetir material y priorizan el entretenimiento o la información genuina sobre los intentos de obtener simples visualizaciones. El mensaje que aparece al intentar acceder ahora a los canales eliminados es explícito: “Esta página no está disponible. Lo sentimos. Intenta buscar otra cosa”.

El caso de Screen Culture y KH Studio solo representa el comienzo, ya que existe una vasta cantidad de canales que practican estrategias similares, acumulando millones de visitas y beneficiándose de la monetización. Además, la tendencia se extiende a otras redes sociales, donde proliferan remixes visuales y escenarios alternativos con personajes de franquicias como Harry Potter, El señor de los anillos o Star Wars. Las incógnitas surgen sobre el posible impacto que puedan tener las nuevas normas en quienes dependen de la IA como herramienta principal para monetizar contenidos en el ecosistema digital.

Temas Relacionados

YoutubeTrailerInteligencia artificialPelículasStreamingLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Bajan precios de Starlink en Argentina: qué planes ofrece el internet satelital de Elon Musk y cómo funciona

La reducción de precios en los equipos Mini y Estándar amplía las alternativas de conexión para quienes viven en zonas rurales o alejadas

Bajan precios de Starlink en

Qué novedades trae ROG Strix G18, la nueva laptop gamer tope de gama de ASUS

El nuevo equipo de ASUS revoluciona el trabajo creativo y el gaming con innovaciones en visualización, conectividad y estabilidad térmica

Qué novedades trae ROG Strix

Los 10 animes más populares del momento para maratonear este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

La palabra “slop” se convirtió en el símbolo del hartazgo digital ante la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial

La elección de este término por parte de Merriam-Webster y The Economist refleja la preocupación global por la proliferación de materiales irrelevantes y falsos que inundan internet gracias a la IA generativa

La palabra “slop” se convirtió

Galaxy S26: lo que se sabe hasta ahora del smartphone que competirá con el iPhone 17

Un rediseño notable, sensores de alta resolución y nuevas herramientas impulsadas por IA marcarán la próxima generación de dispositivos premium de la marca surcoreana

Galaxy S26: lo que se
DEPORTES
La furia del Cuti Romero

La furia del Cuti Romero tras ser expulsado en la derrota del Tottenham ante el Liverpool

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes ante Platense en el Trofeo de Campeones: Alario, en el foco

Tenía un solo gol en el año y marcó dos tras entrar desde el banco para darle el título a Estudiantes: la redención de Lucas Alario

Estudiantes venció 2-1 a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes sumó su estrella 19 y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador de Argentina: así está la tabla histórica de títulos

TELESHOW
Manu Jove logró el primer

Manu Jove logró el primer triunfo por KO de Párense de Manos III tras imponerse ante Mariano Pérez

Flor Vigna se impuso sobre Mica Viciconte y se quedó con el duelo ante su histórica rival en Párense de Manos III

Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

La China Suárez mostró el costoso obsequio que le hizo Mauro Icardi: la comparación con uno similar que le regaló a Wanda

El reencuentro de Oriana Sabatini con Leandro Paredes y Camila Galante que alimentó el rumor de la llegada de Dybala a Boca

INFOBAE AMÉRICA

En qué consiste la biblioteca

En qué consiste la biblioteca digital que revela los fármacos ocultos que hay en el cuerpo

El nuevo streaming del Conicet, Vida en los extremos, reveló una nueva estrella “culona” y otras especies únicas

Cuando confiar se vuelve un problema: qué es la pistanthrofobia y cómo afecta las relaciones

Ucrania y Portugal anunciaron la fabricación conjunta de drones marítimos para hacer frente a la amenaza rusa

Trinidad y Tobago afirmó que su “mejor defensa” es su alianza con Estados Unidos en plena tensión con el régimen de Maduro