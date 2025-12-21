YouTube bloquea canales que publicaron tráilers de películas falsos con inteligencia artificial

Los canales eliminados recientemente sumaban más de dos millones de suscriptores y mil millones de visualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia de los canales que explotan la inteligencia artificial para crear tráilers cinematográficos ficticios ha generado un creciente malestar en la industria audiovisual. En los últimos días, YouTube ejecutó una de las mayores medidas de control hasta la fecha al eliminar de su plataforma los canales Screen Culture y KH Studio, cuyas producciones alcanzaban audiencias masivas mediante contenidos generados por IA.

Según informó un vocero de YouTube a CNET, ambos canales, originarios de India y Georgia y con una base conjunta de dos millones de suscriptores, superaban el millardo de visualizaciones en total.

La decisión no se produjo de manera aislada. Durante el primer semestre del año, YouTube había desactivado ya la monetización en ambos canales tras la publicación de una investigación por parte de Deadline, que denunciaba tanto la sofisticación de los videos como su escala orientada a obtener ingresos.

Screen Culture y KH Studio reincidieron en prácticas prohibidas pese a previo restablecimiento en el Programa de Socios. (Reuters)

El portavoz Jack Malon recordó: “Después de su suspensión inicial, estos canales realizaron las correcciones necesarias para ser readmitidos en el Programa de Socios de YouTube”. No obstante, una vez restablecidos, reincidieron en “claras infracciones de nuestras políticas de spam y metadatos engañosos; en consecuencia, han sido eliminados de la plataforma”.

El fenómeno de los tráilers falsos creados con IA no es nuevo en YouTube. Desde hace años, el surgimiento de estos videos ha creado confusión entre los usuarios que, en no pocas ocasiones, los toman como avances oficiales. En este contexto, estudios como Warner Bros., Discovery Max o Sony, solicitaban retirar la monetización de estos contenidos como medida para proteger sus producciones, aunque sin reclamar la eliminación definitiva de los videos.

El modus operandi de Screen Culture consistía en utilizar fragmentos promocionales de películas recientes, como “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” o “Superman”, a los que agregaban imágenes creadas con IA para ofrecer novedades a su base de seguidores.

Estudios como Warner Bros. y Sony habían pedido frenar la monetización de videos falsos para proteger sus producciones. (Reuters)

Por su lado, KH Studio se especializaba en versiones alternativas y extravagantes, con propuestas como un hipotético James Bond interpretado por Henry Cavill y Margot Robbie, o una temporada de “El juego del calamar” encabezada por Leonardo DiCaprio.

A pesar de la contundencia de la medida, ninguna de las compañías afectadas asumió posiciones públicas similares. Mientras que Screen Culture evitó ofrecer declaraciones, el fundador de KH Studio defendió su actividad: “Llevo más de tres años dirigiendo KH Studio a tiempo completo, poniéndole todo. Es difícil verlo como ‘contenido engañoso’ por esta decisión de desmonetización, cuando mi objetivo siempre ha sido explorar posibilidades creativas y no tergiversar lanzamientos reales”, enfatizó.

Las normas de monetización de YouTube insisten en la creación original y la transformación significativa al reutilizar contenidos ajenos.

Los tráilers generados con IA mezclaban fragmentos reales y animaciones, confundiendo a usuarios sobre lanzamientos oficiales. (Reuters)

Entre los requisitos subrayados figura la prohibición de duplicar o repetir material y priorizan el entretenimiento o la información genuina sobre los intentos de obtener simples visualizaciones. El mensaje que aparece al intentar acceder ahora a los canales eliminados es explícito: “Esta página no está disponible. Lo sentimos. Intenta buscar otra cosa”.

El caso de Screen Culture y KH Studio solo representa el comienzo, ya que existe una vasta cantidad de canales que practican estrategias similares, acumulando millones de visitas y beneficiándose de la monetización. Además, la tendencia se extiende a otras redes sociales, donde proliferan remixes visuales y escenarios alternativos con personajes de franquicias como Harry Potter, El señor de los anillos o Star Wars. Las incógnitas surgen sobre el posible impacto que puedan tener las nuevas normas en quienes dependen de la IA como herramienta principal para monetizar contenidos en el ecosistema digital.