Tráiler viral de GTA VI es falso: su creador admite que lo hizo con IA

El video falso de GTA VI creado con inteligencia artificial superó los ocho millones de vistas en menos de 24 horas. (ROCKSTAR GAMES)

La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ha impulsado a la comunidad de jugadores a convertir cada nueva imagen, video o rumor relacionado con el esperado título en un momento único y viral. Esto llevó a que un falso video, creado con inteligencia artificial, alcanzara millones de vistas.

En YouTube y X apareció este contenido, presentado con una estética similar a la de la saga y con varias referencias de juegos del pasado. Eso le permitió ganar popularidad, al punto que su creador tuvo que aclarar que todo era falso.

Cómo es el video falso de GTA VI

El episodio ocurrió a partir de la publicación de un video en la cuenta Zap Actu GTA6 en X. El clip mostraba a Lucia, la protagonista del próximo juego de Rockstar, avanzando bajo la lluvia en un ambiente que reproducía fielmente el tono de la franquicia.

En menos de 24 horas, el video sumó más de ocho millones de vistas y numerosos comentarios. A pesar de que algunos usuarios advirtieron sobre su dudosa procedencia, la viralización fue notable, y otros videos creados por ese mismo usuario también alcanzaron cifras millonarias de impresiones.

La protagonista Lucía y la ambientación fiel a la saga impulsaron la viralización del video apócrifo de GTA VI en redes sociales.(Rockstar)

La reacción no tardó en llegar. El Discord de Zap Actu GTA6 se llenó de mensajes de usuarios exigiendo aclaraciones sobre la autenticidad del video. Frente a la presión, el creador del material, publicó un comunicado y brindó declaraciones a portales especializados como IGN.

Allí reveló que los videos habían sido generados usando inteligencia artificial y que el propósito era llevar a cabo un experimento social.

En su justificación, ZapActu expuso que el “quería observar las reacciones de la gente y demostrar lo fácil que se ha vuelto en 2025 borrar la línea entre la realidad y el contenido generado por I”.

El comunicado acompañó una disculpa pública a quienes se sintieron “frustrados, decepcionados o engañados”, asegurando que no existió intención de perjudicar ni de obtener algún tipo de beneficio económico.

El creador del video falso de GTA VI admitió que se trató de un experimento social para analizar reacciones de la comunidad gamer.(Rockstar)

El responsable declaró que comenzó a borrar publicaciones y cerrar cuentas asociadas para poner fin a la polémica. “Mi intención nunca fue lastimar a nadie. Solo quería crear algo intrigante que generara conversación dentro de la comunidad de GTA VI. Jamás imaginé que un solo video tendría tanto alcance”, explicó a IGN.

Cuándo será el lanzamiento de GTA VI

Rockstar Games confirmó que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) se retrasa: la nueva fecha fijada es el 19 de noviembre de 2026.

Tras el anuncio, Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, sufrió una caída bursátil del 9,27% en la Bolsa de Nueva York. Analistas del sector consideran que esta baja podría representar una oportunidad de entrada para inversores, dado el fuerte arraigo y las altas expectativas en torno al título.

Cory Carpenter, Daniel Pfeiffer y Andrew Watts, expertos de JPMorgan, así como Nathan Naidu, analista de Bloomberg Intelligence, coinciden en que las previsiones de ventas, estimadas entre 35 y 45 millones de copias durante el primer año, se mantienen intactas.

Expertos estiman que GTA VI venderá entre 35 y 45 millones de copias en su primer año, con ingresos de hasta USD 2.000 millones. (YouTube: Rockstar Games)

El debut, programado para la temporada navideña, apunta a capitalizar el aumento de participación de jugadores, históricamente entre 16% y 22% en esa época.

Según estimaciones, GTA 6 podría ingresar alrededor de USD 2.000 millones solamente en el primer año, una cifra impulsada tanto por la expectativa de los seguidores como por una política de precios inicial de USD 80. Nick McKay, de Freedom Capital Markets, subraya que el retraso de seis meses permitirá optimizar aún más el desarrollo y la calidad del proyecto.

El primer tráiler oficial, presentado en diciembre de 2023, ubicó la historia en Vice City dentro del estado de Leonida. La narrativa gira en torno a Lucía, exconvicta que regresa a la ciudad con su pareja, ambos involucrados en delitos como asaltos, persecuciones y fiestas en el tradicional mundo abierto de la saga.

El juego mantiene su calificación para adultos: ESRB Mature en Norteamérica, PEGI 18 en Europa y CERO Z en Japón.

Entre las novedades se prevé un modo online con salas de espera para hasta 200 jugadores y un sistema de riesgo/recompensa optimizado, donde los asaltos a otros usuarios serán más accesibles, incrementando la tensión y competencia