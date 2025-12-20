Tecno

Esta configuración de YouTube puede sustituir al modo incógnito y es muy fácil de activar

Los canales secundarios permiten separar intereses y consumos dentro de una misma cuenta, evitando que el algoritmo mezcle recomendaciones

Guardar
Una configuración desde el mismo
Una configuración desde el mismo YouTube te permite reemplazar el modo incógnito. (Foto: Google)

YouTube cuenta con una función poco conocida que permite a los usuarios proteger su privacidad y evitar alterar el algoritmo de recomendaciones sin necesidad de activar el modo incógnito ni renunciar a los beneficios de YouTube Premium.

Se trata de la creación de canales secundarios dentro de una misma cuenta, una alternativa que funciona como un “modo incógnito permanente” y que ofrece mayor control sobre el historial, las sugerencias y el consumo de contenido en la plataforma.

Esta opción resulta especialmente relevante para quienes usan YouTube de forma intensiva, comparten dispositivos o desean separar distintos tipos de consumo —como música, tutoriales, entretenimiento o búsquedas puntuales— sin que todo quede registrado en un solo historial. A diferencia del modo incógnito, los canales secundarios permiten mantener activas funciones clave como la reproducción en segundo plano, las listas de reproducción guardadas y la ausencia de anuncios en el caso de los usuarios Premium.

Con un simple ajuste puedes
Con un simple ajuste puedes sustituir el modo incógnito de YouTube. (Foto: YouTube)

En un contexto en el que YouTube se ha consolidado como una de las plataformas de entretenimiento más utilizadas del mundo, tanto para ver videos como para escuchar música, la gestión de la privacidad y de las recomendaciones automáticas se ha convertido en una preocupación creciente. Cualquier persona con conexión a internet puede acceder al servicio desde un teléfono móvil, una computadora o un televisor, lo que ha llevado a que muchos usuarios pasen varias horas al día dentro de la plataforma, en ocasiones sin necesidad de recurrir a otras aplicaciones.

Tradicionalmente, el modo incógnito ha sido la herramienta elegida para navegar sin dejar rastro. Esta función permite ver videos sin que queden registrados en el historial ni influyan en las sugerencias futuras. Sin embargo, su uso implica varias limitaciones.

En primer lugar, obliga a cerrar la sesión temporalmente, lo que impide acceder a listas de reproducción, suscripciones y preferencias personalizadas. Además, en el caso de YouTube Premium, el modo incógnito anula beneficios como la reproducción en segundo plano y puede incluso hacer reaparecer anuncios, lo que equivale a utilizar la versión gratuita del servicio.

Creando un canal secundario de
Creando un canal secundario de YouTube, puedes reemplazar el modo incógnito. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Frente a estas desventajas, los canales secundarios aparecen como una solución más completa y flexible. YouTube permite crear varios canales asociados a una misma cuenta de Google, sin necesidad de registrar correos electrónicos adicionales ni contraseñas nuevas. Cada uno de estos canales funciona de manera independiente: tiene su propio historial de reproducciones, sus propias recomendaciones y su propia configuración.

Esto significa que un usuario puede tener, por ejemplo, un canal principal para su consumo habitual y uno o varios canales secundarios destinados a intereses específicos o búsquedas ocasionales. De esta forma, los videos vistos en un canal no afectan al algoritmo del otro, lo que ayuda a mantener recomendaciones más precisas y ordenadas.

Además, los canales secundarios refuerzan la privacidad. Permiten buscar y ver contenidos sin que estos aparezcan en el historial principal, algo especialmente útil cuando el dispositivo es compartido con familiares, amigos o compañeros de trabajo. También resultan prácticos para quienes desean explorar temas puntuales sin que queden asociados a su perfil principal o influyan en las sugerencias que reciben a diario.

Logo de YouTube. (YouTube)
Logo de YouTube. (YouTube)

Otro punto clave es que estos canales pueden configurarse con el historial de reproducciones desactivado. Al hacerlo, se logra una experiencia muy similar a la del modo incógnito, pero sin las restricciones que este último impone. El usuario sigue estando identificado, conserva sus beneficios de suscripción y mantiene el control total sobre su experiencia dentro de la plataforma.

Pese a sus ventajas, esta función sigue siendo desconocida para una gran parte de los usuarios. El proceso para crear un canal secundario es sencillo y se puede realizar desde el menú de configuración de la cuenta, tanto en la versión web como en la aplicación móvil. En pocos pasos, YouTube permite añadir un nuevo canal y comenzar a usarlo de inmediato.

Temas Relacionados

YouTubeModo incógnitoLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Las Guerreras K-pop: cinco ideas de regalo para fans de la película de Netflix en Navidad, según la IA

Una de las recomendaciones más destacadas de ChatGPT son los lightsticks o glowsticks inspirados en Huntr/x, similares a los usados en conciertos reales de este género musica

Las Guerreras K-pop: cinco ideas

Un ingeniero logra conversar con una IA usando una máquina de escribir: así pudo hacerlo

A diferencia de los chatbots tradicionales, cada intercambio queda registrado de forma física, lo que transforma la conversación con la IA en un documento permanente

Un ingeniero logra conversar con

¿Se puede quitar Meta AI de WhatsApp? Esta es la verdad detrás del círculo azul

Si los usuarios desean borrar los datos almacenados por la función, pueden escribir el comando “/reset-ai” en el chat, lo que restablece la herramienta a su estado inicial

¿Se puede quitar Meta AI

Una aplicación basada en IA te dice qué camino a tu casa es más iluminado y seguro durante la noche

A diferencia de Google Maps o Apple Maps, esta herramienta incorpora datos de iluminación, cámaras y antecedentes delictivos para ayudar a las personas a caminar con mayor tranquilidad

Una aplicación basada en IA
DEPORTES
Estudiantes y Platense definirán al

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

Tras su salida de River Plate, Nacho Fernández tiene todo arreglado con otro club del futbol argentino

TELESHOW
Con fotos inéditas, Malena Alterio

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Párense de Manos III, en vivo: hora, TV, peleas, shows musicales, los famosos que compiten y las últimas noticias

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la soledad llevó a

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center