¿Tu celular se descarga rápido? Cómo saber la salud real de tu batería Android ahora mismo

Existe un código universal con el que es posible tener información, pero funciona diferente en cada marca

La salud de la batería
La salud de la batería en Android puede ocultarse bajo menús complejos y códigos técnicos, dificultando su consulta directa.(Imagen ilustrativa)

¿Has sentido que la batería de tu celular ya no es la misma de antes? Ese momento frustrante en el que la carga parece “derretirse” incluso sin un uso intenso, o peor aún, cuando el teléfono se apaga de repente marcando un 15%, es una señal de alerta que no debes ignorar.

A diferencia del iPhone, que muestra esta información de forma muy directa, en Android la “salud” de la batería suele estar escondida bajo capas de menús o códigos técnicos. Sin embargo, entender el estado real de tu hardware es mucho más sencillo de lo que parece si sabes dónde buscar.

En esta guía, te mostraremos paso a paso cómo acceder a los informes ocultos del sistema, qué códigos funcionan en 2025 y cómo interpretar las señales que indican que tu batería está llegando al final de su vida útil. Protege tu inversión y descubre ahora mismo si tu smartphone todavía tiene la energía necesaria para seguir tu ritmo diario.

El código universal en Android para ver el estado de la batería

Uno de los métodos más populares y rápidos para conocer el estado de la batería en Android es ingresar el código *#*#4636#*#* desde la aplicación Teléfono, como si fueras a realizar una llamada (aunque no es necesario pulsar el botón de llamada ni descolgar). Este código abre un menú oculto que se llama “Información sobre la batería”.

El código *#*#4636#*#* permite acceder
El código *#*#4636#*#* permite acceder al menú oculto de información sobre la batería en muchos dispositivos Android. (Imagen ilustrativa)

En ese menú pueden aparecer datos como:

  • Nivel de carga actual.
  • Estado (bueno, aceptable, malo).
  • Temperatura y voltaje.
  • Fecha de la última carga completa.

No obstante, este menú aún no está estandarizado y no todos los modelos ni fabricantes lo permiten, especialmente en dispositivos con capas muy personalizadas o versiones recientes de Android que han deshabilitado el acceso a menús de ingeniería. En esos casos, es recomendable complementar con otras vías de diagnóstico.

Aplicaciones para medir la salud de la batería

Dada la limitada información que ofrecen los menús nativos, las aplicaciones especializadas son la herramienta fundamental para acceder a análisis precisos del estado real de la batería. Entre las más confiables, destacan varias herramientas gratuitas y seguras que no requieren permisos de root ni manipulación avanzada:

Aplicaciones como AccuBattery, Droid Info,
Aplicaciones como AccuBattery, Droid Info, AIDA64 y Ampere ofrecen análisis detallados y precisos sobre la salud de la batería en Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • AccuBattery: mide cuánta energía recibe tu batería en cada carga y compara este dato con la capacidad teórica del fabricante. Estima el porcentaje de salud, el número de ciclos, muestra advertencias al superar el 80% de carga y ofrece recomendaciones para reducir la degradación, con gráficos y estadísticas detalladas sobre el consumo de cada app y la esperanza de vida remanente.
  • Droid Info y AIDA64: ambas brindan información detallada sobre el hardware y, en la sección batería, revelan detalles como el tipo, la capacidad, el nivel de carga y la temperatura.
  • Ampere: permite monitorear el flujo de corriente y muestra con precisión la salud de la batería, útil para corroborar si la carga que recibe tu dispositivo corresponde a lo esperado.
  • Wattz Battery Power Indicator: ofrece un indicador permanente en la barra de notificaciones con el estado actual, temperatura, ciclo y tiempo restante.

Opciones nativas de Android para saber el estado de la batería

El ecosistema Android abarca decenas de marcas y modelos, cada uno con ligeras diferencias en la forma de mostrar la información sobre la batería. No obstante, existen tres caminos principales para conocer el estado de salud real: los ajustes nativos, los códigos secretos del sistema y las aplicaciones especializadas.

Samsung y Xiaomi ofrecen menús
Samsung y Xiaomi ofrecen menús específicos para consultar la salud y capacidad real de la batería en sus dispositivos Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vía más directa para la mayoría de los usuarios se encuentra en los propios ajustes del teléfono. Allí, en el apartado “Batería”, suelen aparecer estadísticas de uso, consumo de aplicaciones y algunas funciones para optimizar el consumo energético. El menú exacto puede variar según el fabricante:

  • Samsung: Accede a Ajustes > Cuidado del dispositivo > Batería > Más ajustes de batería. Algunos modelos permiten ver la “salud de la batería” y su capacidad real, o bien ingresar a la opción Diagnóstico para ampliar detalles sobre el funcionamiento.
  • Xiaomi: Entra en Ajustes > Batería > Protección de la batería (o “Estado de la batería”, según la versión de MIUI). Aquí puedes consultar la capacidad actual, los ciclos de carga y comprobar si el sistema recomienda un recambio.
  • Marcas genéricas: En muchos Android, el menú “Batería” solo muestra el consumo por apps y la carga actual, pero carece de información sobre el estado real de salud. Las opciones de gestión suelen incluir ahorro de energía o carga inteligente.

Un punto clave: salvo honrosas excepciones, los menús estándar no incluyen datos como los ciclos de carga total o la capacidad máxima tras el desgaste. Solo algunas capas avanzadas lo muestran de forma parcial.

