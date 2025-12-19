Cómo hacer una felicitación navideña personalizada con tu foto usando Gemini de Google o ChatGPT

Selecciona las fotos individuales con atención y súbelas a Gemini y ChatGPT. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

Crear una felicitación navideña única a partir de tus propias fotos es más sencillo que nunca gracias a las soluciones basadas en inteligencia artificial. Gemini de Google y ChatGPT proponen dos modos diferentes, pero igual de efectivos, para obtener una tarjeta personalizada, incluso a partir de imágenes separadas.

Estas herramientas permiten reunir a toda la familia en una única imagen, elegir fondos temáticos y agregar mensajes festivos con solo unos cuantos pasos, adaptándose tanto a quienes prefieren una edición precisa como a quienes buscan inmediatez y sencillez.

Te explicamos en detalle, paso a paso, cómo funcionan ambos métodos para que logres un resultado atractivo, profesional y completamente adaptado a tu estilo navideño.

Gemini, el sistema de IA de Google, resulta especialmente práctico gracias a su modalidad Nano Banana. REUTERS/Dado Ruvic

Felicitación navideña personalizada con Gemini: paso a paso para fusionar varias fotos

Si quieres crear una felicitación donde aparezcan juntos familiares o amigos que has fotografiado por separado, Gemini, el sistema de IA de Google, resulta especialmente práctico gracias a su modalidad Nano Banana. Sigue estos pasos para conseguir una imagen festiva grupal:

Preparación de las imágenes: Selecciona cuidadosamente las fotos individuales. Es recomendable que todas tengan iluminaciones similares y que las personas aparezcan en un ángulo y encuadre compatibles. Así facilitarás que Gemini pueda integrarlas con naturalidad. Aunque lo ideal es que todos estén vestidos de manera parecida, no es un requisito indispensable, porque luego puedes pedir a la IA que cambie la ropa de los retratados.

Acceso e inicio en Gemini: Abre una conversación en Gemini y, antes de enviar cualquier prompt, sube todas las imágenes que usarás en la composición.

Con ChatGPT y su función de generación de imágenes, diseñar una tarjeta navideña es aún más accesible. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Redacción del prompt: Es crucial describir de forma precisa lo que quieres lograr. Puedes usar este modelo o adaptarlo según tus necesidades: “Necesito que generes una felicitación de Navidad utilizando imágenes individuales de varias personas. Te enviaré fotos separadas y quiero que las combines en una única imagen familiar, colocando a todos juntos. Debajo de la imagen debe aparecer el mensaje ‘Feliz Navidad’, y el fondo deben ser motivos típicos navideños”.

Personalización de detalles: Si lo deseas, especifica más el tipo de fondo (por ejemplo, “un salón decorado”, “nieve”, “luces y árbol”), el estilo de la tipografía del mensaje, u otros colores y elementos que quieras incorporar. No dudes en experimentar y ajustar el prompt hasta obtener el resultado más adecuado.

Cambios posteriores: Una vez generada la imagen, Gemini te dará la opción de modificar la vestimenta o sumar detalles extra. Por ejemplo, puedes pedirle que todos lleven suéteres navideños, gorros de Papá Noel o cualquier otro atuendo temático, para unificar y dar más carácter a la imagen.

Abre una conversación en Gemini y, antes de enviar cualquier prompt, sube todas las imágenes que usarás en la composición.

Sumar personas adicionales: Si tienes una foto grupal y deseas añadir a alguien que falta, solo sube esa imagen extra y pide a Gemini que la integre en la composición, indicando siempre cómo deseas que se adapte al fondo y vestimenta del resto.

Así, con paciencia y prueba, puedes conseguir que hasta imágenes capturadas en diferentes momentos tengan la coherencia visual y el aire festivo propio de una felicitación navideña original.

Crear felicitaciones festivas en ChatGPT: estilo en dos clics y mensaje personalizado

Con ChatGPT y su función de generación de imágenes, diseñar una tarjeta navideña es aún más accesible, ideal para quienes buscan rapidez y un resultado automáticamente decorado. Aquí tienes los pasos:

Acceso a la herramienta: Entra en la web o la app de ChatGPT. Una vez dentro, abre el menú lateral y selecciona la sección “Imágenes”, ubicada justo debajo de las opciones de búsqueda.

Escoger el estilo adecuado: Dentro de la pantalla principal de imágenes, busca el apartado “Probar un estilo en una imagen”. Selecciona la opción “Retrato festivo”, pensada específicamente para la temporada navideña.

ChatGPT Images es el modelo de generación de imágenes de ChatGPT que permite crear, editar y transformar visuales a partir de lenguaje natural. (Imagen ilustrativa)

Subir la fotografía: Haz clic en la función elegida y carga la foto retrato que deseas transformar. Puede tratarse de una nueva imagen o de alguna almacenada en la app o el dispositivo.

Visualización y edición inicial: ChatGPT generará automáticamente un retrato con motivos típicos de la Navidad . Si el resultado no te convence, repite los pasos o prueba con otra foto hasta dar con la mejor composición.

Añadir el mensaje festivo: Cuando tengas la imagen que quieres usar como felicitación, indica en el chat que deseas agregar un texto navideño en la parte inferior. Por ejemplo, puedes escribir: “Me gustaría transformar esta imagen en una tarjeta de Navidad. Para ello, añade en la parte inferior la frase ‘ ¡Felices fiestas! ’ con una fuente decorativa acorde al estilo navideño”.

Ajustes adicionales opcionales: Si lo precisas, puedes solicitar más modificaciones: cambiar tamaño, posición de las palabras, orientación de la tarjeta o añadir a alguien más a la imagen, manteniendo siempre la coherencia visual navideña.

Ambos métodos permiten obtener resultados llamativos y acordes a la temporada, facilitando la creación de postales digitales con acabados profesionales y personales, listas para sorprender y compartir con amigos y familiares en estas fiestas.