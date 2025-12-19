Apple Music llegó a ChatGPT: cómo integrar las cuentas para usar IA

El proceso para unir ambos servicios comienza en la aplicación de ChatGPT. (Composición Infobae: Bloomberg / VisualesIA)

Apple Music ha llegado a ChatGPT, permitiendo a los usuarios integrar ambas cuentas y aprovechar la inteligencia artificial para encontrar, descubrir y explorar música de forma mucho más personalizada y dinámica. Esta funcionalidad no reemplaza al servicio de streaming de Apple, sino que lo complementa al convertir el chat en una ventana de acceso directo al extenso catálogo musical, facilitando búsquedas y recomendaciones a través del diálogo natural con la IA.

Cómo vincular Apple Music y ChatGPT paso a paso

El proceso para unir ambos servicios comienza en la aplicación de ChatGPT. Dentro de la configuración de perfil, existe un apartado de “Aplicaciones”, donde se agrupan las posibles integraciones externas. Al seleccionar “Explorar aplicaciones”, el usuario puede localizar fácilmente la opción de Apple Music, que está destacada dentro del listado por ofrecer herramientas para crear playlists y buscar canciones directamente desde el chat.

Al pulsar sobre Apple Music, aparece una ficha informativa con ejemplos y explicaciones sobre su uso. Para conectar ambos servicios, es necesario seleccionar “Conectar” y revisar los permisos que otorga la integración.

En este punto, ChatGPT solicita al usuario iniciar sesión con su Apple ID en una ventana externa, garantizando que el control de cuentas y datos multimedia permanece siempre en manos del usuario. Una vez aprobados los permisos, se confirma el acceso tanto a la biblioteca como al historial de reproducción. Tras finalizar el proceso, la app de ChatGPT muestra Apple Music entre las aplicaciones conectadas y lista para ser utilizada en cualquier conversación.

Utilizar Apple Music en ChatGPT: ventajas y nuevas funciones

Con la conexión activa, el campo de texto del chat presenta una nueva etiqueta dedicada a Apple Music. Los usuarios pueden solicitar música utilizando lenguaje natural, desde buscar canciones por instrumento o compositor hasta pedir recomendaciones por género, estado de ánimo o contexto.

Cabe señalar que las respuestas se despliegan como listados visuales con portadas, títulos y, si se desea, la posibilidad de escuchar muestras en tiempo real.

Uno de los grandes beneficios de esta integración es la capacidad para abordar búsquedas complejas o poco habituales, como explorar música instrumental, óperas o listas temáticas muy específicas. ChatGPT interpreta la intención del usuario y filtra el catálogo de Apple Music ofreciendo resultados precisos y contextuales, además de opciones para abrir el contenido directamente en la plataforma de streaming.

La función se puede activar o desactivar desde la configuración de ChatGPT en cualquier momento, lo que la convierte en una herramienta flexible que suma valor para melómanos, compositores o quienes buscan experiencias musicales más intuitivas y conversacionales, todo sin salir del chat.

Guía para usar Apple Music por primera vez

Apple Music es una plataforma de streaming musical que permite acceder a millones de canciones, álbumes y listas de reproducción desde distintos dispositivos Apple y Android. Para usarla por primera vez, es necesario contar con un Apple ID. Tras iniciar sesión, la aplicación solicita seleccionar géneros y artistas favoritos, lo que ayuda a personalizar las recomendaciones.

Apple Music incluye estaciones de radio y permite descargar música para escuchar sin conexión.

Al concluir la configuración inicial, la pantalla principal muestra sugerencias según los gustos elegidos, nuevas tendencias y listas destacadas. En el buscador, se pueden encontrar canciones específicas, discos completos y podcasts. Al seleccionar una canción, se puede reproducirla al instante, agregarla a una biblioteca personal o crear listas propias para diferentes momentos.

La aplicación incluye estaciones de radio y permite descargar música para escuchar sin conexión, útil en viajes o lugares sin acceso a internet. El sistema se integra con Siri, el asistente de voz, para controlar la reproducción mediante comandos sencillos. Apple Music también ofrece letras en tiempo real y permite compartir canciones con otros usuarios mediante enlaces.