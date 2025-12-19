Tecno

Google recarga la aplicación móvil de Gemini antes de que finalice 2025: llega una IA más rápida

El nuevo modelo Gemini 3 Flash ahora se encuentra integrado en la app de forma gratuita y predeterminada. Permite a los usuarios acceder a respuestas más precisas en menor cantidad de tiempo

Guardar
Google presentó su nuevo modelo
Google presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3 Flash. (Fotocomposición: Infobae)

Google ha lanzado un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Gemini 3 Flash, que es totalmente gratuito y viene instalado por defecto en la aplicación móvil de Gemini.

Con esta versión, Google afirma que los usuarios podrán acceder a respuestas precisas de forma más rápida.

La compañía destaca que, además de poseer capacidades multimodales y un razonamiento, Gemini 3 Flash fue diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, superando al mismo tiempo los límites tradicionales entre calidad, costo y velocidad.

Este modelo se adapta al nivel de complejidad de cada tarea: puede dedicar más recursos de procesamiento cuando enfrenta casos complejos, pero, para las tareas cotidianas, utiliza en promedio un 30% menos de tokens que Gemini 2.5 Pro en condiciones normales de uso, lo que se traduce en mayor precisión y rendimiento.

Google asegura que esta versión
Google asegura que esta versión permite obtener respuestas precisas más rápido. (Google)

Para qué sirve Gemini 3 Flash en la aplicación móvil

La integración de Gemini 3 Flash en la aplicación móvil de Gemini permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial de manera más intuitiva y dinámica.

Por ejemplo, quienes utilizan la app pueden subir un video personal practicando golf y pedirle a la IA análisis y sugerencias para perfeccionar su técnica. La capacidad multimodal de Gemini 3 Flash le permite procesar imágenes, videos y audios, lo que amplía significativamente el rango de consultas que acepta.

Además, los usuarios pueden cargar un audio, ya sea una grabación de voz o una pieza musical, para recibir recomendaciones, transcripciones o análisis detallados.

Los usuarios pueden subir un
Los usuarios pueden subir un video de golf y pedir a la IA recomendaciones para mejorar su técnica. (Google)

La herramienta no se limita a respuestas en texto, sino que interpreta distintos formatos de información, facilitando el acceso a asesoramiento personalizado en tiempo real.

Gracias a esta integración, la app convierte tareas cotidianas o especializadas en procesos simples y eficientes.

En qué otras plataformas de Google se encuentra Gemini 3 Flash

Además de la aplicación móvil, Gemini 3 Flash llega:

  • Para desarrolladores en la API de Gemini en Google AI Studio, Gemini CLI y en la nueva plataforma de desarrollo de agentes Google Antigravity.
  • En el modo IA en la búsqueda.
  • Para empresas en Vertex AI y Gemini Enterprise.
Para desarrolladores, implementar Gemini 3
Para desarrolladores, implementar Gemini 3 Flash de Google impulsa el desarrollo iterativo al ofrecer codificación profesional con baja latencia. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Qué trae Gemini 3 Flash para los desarrolladores

Para desarrolladores, la integración de Gemini 3 Flash representa un avance en el desarrollo iterativo, al ofrecer capacidades de codificación de nivel profesional con baja latencia.

Según Google, este modelo está preparado para razonar y resolver tareas con rapidez en flujos de trabajo de alta frecuencia, lo que lo convierte en una herramienta clave para proyectos que exigen eficiencia y agilidad.

En el indicador SWE-bench Verified, utilizado para evaluar el rendimiento de agentes de codificación, Gemini 3 Flash alcanzó una puntuación del 78 %, superando tanto a la serie 2.5 como a Gemini 3 Pro.

La incorporación de Gemini 3
La incorporación de Gemini 3 Flash en la app móvil facilita una interacción más intuitiva con la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este resultado destaca el equilibrio óptimo que ofrece para el desarrollo de agentes de codificación, sistemas preparados para producción y aplicaciones interactivas donde la capacidad de respuesta es esencial.

La compañía recoge que el modelo también sobresale en razonamiento, uso de herramientas y procesamiento multimodal, lo que lo convierte en la opción ideal para desarrolladores interesados en análisis avanzados de video, extracción de datos y tareas complejas de preguntas y respuestas visuales.

Esto permite habilitar aplicaciones más inteligentes—como asistentes dentro de videojuegos o experimentos sofisticados de prueba A/B—que requieren respuestas rápidas y razonamiento profundo.

El modo IA puede proporcionar
El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Qué es Gemini 3

Gemini 3 es la inteligencia artificial más avanzada de Google hasta el momento, integrada directamente en la Búsqueda de Google y en el Modo IA.

Por ejemplo, al investigar la física del problema de los tres cuerpos, es posible utilizar simulaciones interactivas y modificar variables en tiempo real para observar los cambios en las interacciones gravitacionales.

En el ámbito financiero, como la comparación de préstamos hipotecarios, Gemini 3 en Modo IA ofrece una calculadora personalizada que compara distintas opciones, facilitando la elección de la alternativa más conveniente a largo plazo.

Temas Relacionados

GoogleGeminiAplicación móvilInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google Meet se actualiza y deja que transmitas audios de otras aplicaciones en la reunión

La nueva opción multiplica las alternativas interactivas en presentaciones virtuales, pues agiliza la inclusión de pistas sonoras desde distintos entornos del sistema

Google Meet se actualiza y

Apple Music llegó a ChatGPT: cómo integrar las cuentas para usar IA

Uno de los grandes beneficios de esta incorporación es la capacidad para abordar búsquedas complejas, como explorar música instrumental, óperas o listas temáticas muy específicas

Apple Music llegó a ChatGPT:

Peruanos atentos: así funciona el pago de aduanas por tus pedidos de Amazon, AliExpress o Shein

Informarse sobre los tributos y restricciones es clave para evitar sanciones y la pérdida de envíos internacionales

Peruanos atentos: así funciona el

De la IA física a la ciberseguridad preventiva, estas son las tendencias que dominarán el panorama tecnológico en 2026

Nuevas infraestructuras de supercomputación y sistemas capaces de transformar procesos en sectores como salud, logística y finanzas, revolucionarán el siguiente año de acuerdo con Gartner

De la IA física a

Suplantan a Netflix, Spotify y PlayStation: alerta global por compras navideñas

El aumento de campañas de fraude y phishing durante la temporada de compras pone en riesgo a quienes buscan ofertas en servicios de streaming, videojuegos y comercio digital

Suplantan a Netflix, Spotify y
DEPORTES
“Alguien desapareció y no lo

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

Sorpresa: revelaron quién es el entrenador que quiere el Manchester City si se va Guardiola

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

TELESHOW
La historia de amor que

La historia de amor que sorprendió a Darío Barassi: una participante llegó como líder y se fue como novia

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia defendió

El Gobierno de Bolivia defendió la quita de subsidios a los combustibles: “Era una enfermedad”

El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional

Así nació el día de 24 horas: ciencia, simbología y costumbres de un legado matemático que surgió hace 4000 años

Las secuelas del confinamiento por COVID-19: cómo la vida silvestre puede transformarse casi de inmediato ante alteraciones de rutinas humanas

Estados Unidos planteó numerosas exigencias comerciales a Canadá y México en las negociaciones del T-MEC