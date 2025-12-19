Google recarga la aplicación móvil de Gemini antes de que finalice 2025: llega una IA más rápida

Google presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial, Gemini 3 Flash. (Fotocomposición: Infobae)

Google ha lanzado un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Gemini 3 Flash, que es totalmente gratuito y viene instalado por defecto en la aplicación móvil de Gemini.

Con esta versión, Google afirma que los usuarios podrán acceder a respuestas precisas de forma más rápida.

La compañía destaca que, además de poseer capacidades multimodales y un razonamiento, Gemini 3 Flash fue diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, superando al mismo tiempo los límites tradicionales entre calidad, costo y velocidad.

Este modelo se adapta al nivel de complejidad de cada tarea: puede dedicar más recursos de procesamiento cuando enfrenta casos complejos, pero, para las tareas cotidianas, utiliza en promedio un 30% menos de tokens que Gemini 2.5 Pro en condiciones normales de uso, lo que se traduce en mayor precisión y rendimiento.

Google asegura que esta versión permite obtener respuestas precisas más rápido. (Google)

Para qué sirve Gemini 3 Flash en la aplicación móvil

La integración de Gemini 3 Flash en la aplicación móvil de Gemini permite a los usuarios interactuar con la inteligencia artificial de manera más intuitiva y dinámica.

Por ejemplo, quienes utilizan la app pueden subir un video personal practicando golf y pedirle a la IA análisis y sugerencias para perfeccionar su técnica. La capacidad multimodal de Gemini 3 Flash le permite procesar imágenes, videos y audios, lo que amplía significativamente el rango de consultas que acepta.

Además, los usuarios pueden cargar un audio, ya sea una grabación de voz o una pieza musical, para recibir recomendaciones, transcripciones o análisis detallados.

Los usuarios pueden subir un video de golf y pedir a la IA recomendaciones para mejorar su técnica. (Google)

La herramienta no se limita a respuestas en texto, sino que interpreta distintos formatos de información, facilitando el acceso a asesoramiento personalizado en tiempo real.

Gracias a esta integración, la app convierte tareas cotidianas o especializadas en procesos simples y eficientes.

En qué otras plataformas de Google se encuentra Gemini 3 Flash

Además de la aplicación móvil, Gemini 3 Flash llega:

Para desarrolladores en la API de Gemini en Google AI Studio, Gemini CLI y en la nueva plataforma de desarrollo de agentes Google Antigravity.

En el modo IA en la búsqueda.

Para empresas en Vertex AI y Gemini Enterprise.

Para desarrolladores, implementar Gemini 3 Flash de Google impulsa el desarrollo iterativo al ofrecer codificación profesional con baja latencia. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Qué trae Gemini 3 Flash para los desarrolladores

Para desarrolladores, la integración de Gemini 3 Flash representa un avance en el desarrollo iterativo, al ofrecer capacidades de codificación de nivel profesional con baja latencia.

Según Google, este modelo está preparado para razonar y resolver tareas con rapidez en flujos de trabajo de alta frecuencia, lo que lo convierte en una herramienta clave para proyectos que exigen eficiencia y agilidad.

En el indicador SWE-bench Verified, utilizado para evaluar el rendimiento de agentes de codificación, Gemini 3 Flash alcanzó una puntuación del 78 %, superando tanto a la serie 2.5 como a Gemini 3 Pro.

La incorporación de Gemini 3 Flash en la app móvil facilita una interacción más intuitiva con la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este resultado destaca el equilibrio óptimo que ofrece para el desarrollo de agentes de codificación, sistemas preparados para producción y aplicaciones interactivas donde la capacidad de respuesta es esencial.

La compañía recoge que el modelo también sobresale en razonamiento, uso de herramientas y procesamiento multimodal, lo que lo convierte en la opción ideal para desarrolladores interesados en análisis avanzados de video, extracción de datos y tareas complejas de preguntas y respuestas visuales.

Esto permite habilitar aplicaciones más inteligentes—como asistentes dentro de videojuegos o experimentos sofisticados de prueba A/B—que requieren respuestas rápidas y razonamiento profundo.

El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Qué es Gemini 3

Gemini 3 es la inteligencia artificial más avanzada de Google hasta el momento, integrada directamente en la Búsqueda de Google y en el Modo IA.

Por ejemplo, al investigar la física del problema de los tres cuerpos, es posible utilizar simulaciones interactivas y modificar variables en tiempo real para observar los cambios en las interacciones gravitacionales.

En el ámbito financiero, como la comparación de préstamos hipotecarios, Gemini 3 en Modo IA ofrece una calculadora personalizada que compara distintas opciones, facilitando la elección de la alternativa más conveniente a largo plazo.