Tecno

Así puedes obtener en Apple Music tu resumen del 2025

La plataforma ha presentado una versión renovada de su resumen anual. Ahora los usuarios pueden explorar tendencias y hábitos musicales con mayor detalle

Guardar
El Apple Music Replay 2025
El Apple Music Replay 2025 incorpora métricas como los artistas, canciones y álbumes más escuchados, junto con el tiempo total dedicado a la música durante el año. (Bloomberg)

Apple Music ha puesto a disposición de sus usuarios el esperado resumen anual Apple Music Replay 2025, una herramienta que permite consultar de manera personalizada los hábitos de escucha y las tendencias musicales de cada persona durante los últimos doce meses.

El lanzamiento, realizado el 2 de diciembre de 2025, introduce nuevas métricas y opciones de consulta tanto en la aplicación como en la web, ampliando la experiencia para millones de suscriptores en todo el mundo.

Cómo acceder al resumen anual desde la app y la web

Para consultar el resumen Apple Music Replay 2025, los usuarios pueden ingresar desde la pestaña de inicio en la aplicación Apple Music, disponible en iPhone, iPad, Mac y dispositivos Android. También es posible acceder a través del sitio web replay.music.apple.com, donde se debe iniciar sesión con la cuenta asociada a la suscripción.

La herramienta presenta novedades como
La herramienta presenta novedades como “Descubrimiento”, para nuevos artistas explorados, y “Reencuentros”, que resalta músicos que regresaron a los favoritos de cada usuario. (Bloomberg)

Al seleccionar la opción “Replay”, se despliega un reel interactivo que muestra todas las métricas recopiladas, incluyendo el Top 100 de canciones, los artistas y álbumes más reproducidos, y los minutos totales de escucha.

Novedades de Apple Music Replay 2025

La edición 2025 de Apple Music Replay incorpora indicadores que permiten a los usuarios profundizar en su evolución musical. “Descubrimiento” destaca los nuevos artistas explorados durante el año, mientras que “Reencuentros” señala aquellos músicos que regresaron a la lista de favoritos tras un tiempo.

“Racha más larga” informa sobre la cantidad de días consecutivos en los que se escuchó a un artista específico. En tanto, “Lealtad” resalta la constancia en la escucha de ciertos músicos a lo largo de los años.

Entre las nuevas funciones, “Racha
Entre las nuevas funciones, “Racha más larga” y “Lealtad” permiten conocer la constancia con que se escuchó a ciertos artistas a lo largo de 2025. (Apple)

Finalmente, la función “Replay All Time” ofrece una lista de reproducción con las canciones más reproducidas desde el inicio de la suscripción, permitiendo revisar la trayectoria musical personal.

Apple Music permite descargar el video del resumen anual, aunque este se guarda sin sonido. Los usuarios pueden compartir el reel en redes sociales como Instagram o TikTok y añadir una canción de fondo si lo desean. Asimismo, la plataforma facilita la difusión de los datos más destacados, como los artistas y canciones principales, para que amigos y seguidores puedan conocer los hábitos musicales de cada persona.

Qué hacer si el resumen no aparece

En caso de que el resumen Apple Music Replay 2025 no esté disponible, es necesario verificar que la aplicación esté actualizada a la última versión del sistema operativo correspondiente (iOS, iPadOS, Android o Mac). También se debe asegurar que la opción “Usar historial de reproducción” esté activada en todos los dispositivos vinculados.

Los usuarios pueden descargar el
Los usuarios pueden descargar el video de su resumen anual, compartir sus resultados en redes sociales y revisar una playlist con sus canciones más escuchadas desde que iniciaron su suscripción. (Reuters)

Para ello, en iPhone o iPad se debe ir a Configuración > Apps > Música y activar la función; en Mac, acceder a la app Música, elegir Música > Configuración, hacer clic en la pestaña General y seleccionar “Usar historial de reproducción”; en Android, abrir la app Apple Music, pulsar el botón Más, ir a Configuración y activar la opción correspondiente.

Consumo musical en streaming a nivel global y regional

El streaming representa actualmente el 69% de los ingresos de la industria musical global, consolidándose como la principal vía de consumo en América Latina y otras regiones. En promedio, las personas escuchan 17,6 horas de música a la semana a través de estas plataformas.

En mercados como Estados Unidos, el consumo de video en streaming alcanzó el 44,8% de la audiencia televisiva total en mayo de 2024, superando a la televisión abierta y por cable combinadas. Además, el 75% de los usuarios utiliza estas plataformas para acceder a contenido musical.

El resumen anual de Apple Music Replay 2025 se consolida como una herramienta clave para que los usuarios comprendan y compartan su evolución musical, mientras que los artistas acceden a métricas detalladas sobre su desempeño y crecimiento de audiencia, reforzando el papel central del streaming en la experiencia musical contemporánea.

Temas Relacionados

Apple MusicStreamingMúsicaAppleAppsLo último en tecnología

Últimas Noticias

El truco sencillo para acelerar un móvil Android o iPhone lento

Las animaciones al abrir, cerrar aplicaciones y navegar por el sistema operativo suelen ralentizar el uso de smartphones envejecidos

El truco sencillo para acelerar

Lanzan centro de operaciones en Latinoamérica para asegurar transacciones seguras y eficientes

Con esta iniciativa, Mastercard busca optimizar la seguridad y eficiencia de las transacciones digitales con la incorporación de tecnología de punta en su nuevo centro

Lanzan centro de operaciones en

Llega a Latinoamérica una nueva forma de hacer transacciones financieras impulsadas por IA

El sistema permitirá a usuarios y comercios operar con agentes digitales, integrando inteligencia artificial y credenciales tokenizadas para optimizar la experiencia de pago desde 2026

Llega a Latinoamérica una nueva

Netflix ha comenzado a prohibir la transmisión del teléfono al televisor

La medida tomada por el servicio de streaming obliga a recurrir a apps oficiales o conexiones directas

Netflix ha comenzado a prohibir

La ubicación exacta de la papelera de WhatsApp: así puedes a tener más espacio en el teléfono

Es una solución a fallos en celulares por la acumulación de fotos, videos y copias de seguridad, Se debe considerar que esta opción no es visible en la interfaz de la aplicación de Meta

La ubicación exacta de la
DEPORTES
Boca Juniors y Gimnasia definen

Boca Juniors y Gimnasia definen por penales al campeón del Torneo de Reserva

Faustino Oro empató y aún da pelea en el Campeonato Argentino de Ajedrez, pero no podrá cumplir uno de sus objetivos

Dibu Martínez realizó el calentamiento, pero no atajó en el triunfo del Aston Villa: la explicación del técnico

La cruda confesión de un campeón del mundo que brilló en el Madrid: “Sufrí depresión, pensaba que la soledad era el precio para llegar al éxito”

La exigencia de Verstappen a Red Bull en medio del escándalo por la maniobra de Antonelli ante Norris

TELESHOW
Marcela Tauro, muy cerca de

Marcela Tauro, muy cerca de sumarse a Gran Hermano Generación Dorada: “Si ingresa mi hijo, entro”

La impactante transformación física de Marco Antonio Caponi y la verdad de su cambio: “Quiero crear mundos posibles”

La pelea entre Fabián Cubero y Mica Viciconte por el uso de la pelota de fútbol en la casa: “¿Te lo digo o lo entendés?”

El piropo de Ian Lucas a Evangelina Anderson en medio de rumores de romance: “La mujer más hermosa del país”

Maxi López palpita su reencuentro con Daniela Christiansson: “Falta poco para estar juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano retomaron los

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución