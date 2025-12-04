Así puedes obtener en Apple Music tu resumen del 2025

El Apple Music Replay 2025 incorpora métricas como los artistas, canciones y álbumes más escuchados, junto con el tiempo total dedicado a la música durante el año. (Bloomberg)

Apple Music ha puesto a disposición de sus usuarios el esperado resumen anual Apple Music Replay 2025, una herramienta que permite consultar de manera personalizada los hábitos de escucha y las tendencias musicales de cada persona durante los últimos doce meses.

El lanzamiento, realizado el 2 de diciembre de 2025, introduce nuevas métricas y opciones de consulta tanto en la aplicación como en la web, ampliando la experiencia para millones de suscriptores en todo el mundo.

Cómo acceder al resumen anual desde la app y la web

Para consultar el resumen Apple Music Replay 2025, los usuarios pueden ingresar desde la pestaña de inicio en la aplicación Apple Music, disponible en iPhone, iPad, Mac y dispositivos Android. También es posible acceder a través del sitio web replay.music.apple.com, donde se debe iniciar sesión con la cuenta asociada a la suscripción.

La herramienta presenta novedades como “Descubrimiento”, para nuevos artistas explorados, y “Reencuentros”, que resalta músicos que regresaron a los favoritos de cada usuario. (Bloomberg)

Al seleccionar la opción “Replay”, se despliega un reel interactivo que muestra todas las métricas recopiladas, incluyendo el Top 100 de canciones, los artistas y álbumes más reproducidos, y los minutos totales de escucha.

Novedades de Apple Music Replay 2025

La edición 2025 de Apple Music Replay incorpora indicadores que permiten a los usuarios profundizar en su evolución musical. “Descubrimiento” destaca los nuevos artistas explorados durante el año, mientras que “Reencuentros” señala aquellos músicos que regresaron a la lista de favoritos tras un tiempo.

“Racha más larga” informa sobre la cantidad de días consecutivos en los que se escuchó a un artista específico. En tanto, “Lealtad” resalta la constancia en la escucha de ciertos músicos a lo largo de los años.

Entre las nuevas funciones, “Racha más larga” y “Lealtad” permiten conocer la constancia con que se escuchó a ciertos artistas a lo largo de 2025. (Apple)

Finalmente, la función “Replay All Time” ofrece una lista de reproducción con las canciones más reproducidas desde el inicio de la suscripción, permitiendo revisar la trayectoria musical personal.

Apple Music permite descargar el video del resumen anual, aunque este se guarda sin sonido. Los usuarios pueden compartir el reel en redes sociales como Instagram o TikTok y añadir una canción de fondo si lo desean. Asimismo, la plataforma facilita la difusión de los datos más destacados, como los artistas y canciones principales, para que amigos y seguidores puedan conocer los hábitos musicales de cada persona.

Qué hacer si el resumen no aparece

En caso de que el resumen Apple Music Replay 2025 no esté disponible, es necesario verificar que la aplicación esté actualizada a la última versión del sistema operativo correspondiente (iOS, iPadOS, Android o Mac). También se debe asegurar que la opción “Usar historial de reproducción” esté activada en todos los dispositivos vinculados.

Los usuarios pueden descargar el video de su resumen anual, compartir sus resultados en redes sociales y revisar una playlist con sus canciones más escuchadas desde que iniciaron su suscripción. (Reuters)

Para ello, en iPhone o iPad se debe ir a Configuración > Apps > Música y activar la función; en Mac, acceder a la app Música, elegir Música > Configuración, hacer clic en la pestaña General y seleccionar “Usar historial de reproducción”; en Android, abrir la app Apple Music, pulsar el botón Más, ir a Configuración y activar la opción correspondiente.

Consumo musical en streaming a nivel global y regional

El streaming representa actualmente el 69% de los ingresos de la industria musical global, consolidándose como la principal vía de consumo en América Latina y otras regiones. En promedio, las personas escuchan 17,6 horas de música a la semana a través de estas plataformas.

En mercados como Estados Unidos, el consumo de video en streaming alcanzó el 44,8% de la audiencia televisiva total en mayo de 2024, superando a la televisión abierta y por cable combinadas. Además, el 75% de los usuarios utiliza estas plataformas para acceder a contenido musical.

El resumen anual de Apple Music Replay 2025 se consolida como una herramienta clave para que los usuarios comprendan y compartan su evolución musical, mientras que los artistas acceden a métricas detalladas sobre su desempeño y crecimiento de audiencia, reforzando el papel central del streaming en la experiencia musical contemporánea.