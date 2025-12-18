Tecno

Google Maps: el truco para saber la altitud exacta en cualquier punto

Es recomendable hacer zoom sobre la zona que se desea analizar, ya que de ese modo los números de altitud se muestran con mayor claridad

Para acceder a esta función,
Para acceder a esta función, es necesario ingresar primero a Google Maps desde cualquier dispositivo. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google Maps)

Google Maps ofrece la posibilidad de conocer la altitud exacta de cualquier punto, gracias a una función integrada en sus capas de visualización. Aunque esta característica no es tan popular como otras del servicio, permite consultar de forma rápida la altura sobre el nivel del mar de cualquier lugar del mundo, recurso muy útil tanto para entusiastas de actividades al aire libre como para quienes buscan información precisa sobre la topografía de una zona específica.

Cómo utilizar Google Maps para consultar la altitud de un sitio

Para acceder a esta función, es necesario ingresar primero a Google Maps desde cualquier dispositivo. Una vez en la plataforma, hay que localizar el botón de Capas, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Este botón da acceso a diferentes modos de visualización, entre los que se encuentra la capa de Relieve.

Al seleccionar Relieve en el menú de opciones, la interfaz se modifica para mostrar un mapa donde destacan zonas montañosas y líneas de nivel que representan distintas altitudes. Estas líneas, conocidas como curvas de nivel, se distribuyen por todo el mapa y señalan la variación de altura del terreno.

Así se muestra la interfaz
Así se muestra la interfaz desde la que puedes consultar la altitud. (Captura Google Maps)

Es pertinente indicar que en áreas de montaña forman círculos o figuras cerradas, mientras que en regiones más llanas aparecen en trazados menos pronunciados.

Al observar un punto de interés, basta con identificar la línea de altitud más próxima y leer el número que la acompaña para saber la altura aproximada de ese sitio. Es recomendable hacer zoom sobre la zona que se desea analizar, ya que de ese modo los números de altitud se muestran con mayor claridad, especialmente en computadoras. En la versión móvil, los detalles pueden ser menores, pero la función resulta igualmente efectiva para una consulta rápida.

Ventajas e ideas para aprovechar la capa de altitud en Google Maps

Conocer la altitud en Google Maps es especialmente valioso para quienes practican senderismo, ciclismo de montaña u otras actividades que requieren información precisa sobre el terreno. La herramienta también puede ser empleada para planificar viajes, evaluar riesgos de inundación en determinadas áreas o simplemente para satisfacer la curiosidad respecto a la geografía de una localidad.

Conocer la altitud en Google
Conocer la altitud en Google Maps es especialmente valioso para quienes practican senderismo. (Google Maps)

Al utilizar la capa de relieve, se añade una dimensión adicional al uso cotidiano de Google Maps, tanto para la exploración recreativa como para tareas profesionales. Así, la plataforma refuerza su utilidad, proporcionando datos topográficos confiables y fáciles de consultar para cualquier usuario interesado en la altitud de cualquier lugar del mundo.

Tres modificaciones que observarás en Google Maps en tus futuros viajes

Google Maps se prepara para lanzar una serie de funciones innovadoras que prometen transformar la experiencia de los viajeros en todo el mundo. Estas novedades, orientadas a la personalización y la eficiencia, buscan facilitar desde la planificación previa hasta la navegación y la evaluación de lugares, integrando herramientas inteligentes y opciones que priorizan la privacidad.

Una de las incorporaciones más esperadas es la presencia de consejos generados por inteligencia artificial dentro de las tarjetas informativas de cada destino. Usando el motor Gemini, Google analizará reseñas y datos públicos para presentar sugerencias útiles como procedimientos de reserva, detalles de accesibilidad o información sobre estacionamiento. Estas tarjetas aparecerán en fichas de negocios o sitios turísticos en la aplicación para Android e iOS, inicialmente en Estados Unidos.

La pestaña Explorar también recibirá una actualización significativa: incluirá un apartado de tendencias que mostrará en tiempo real los lugares y actividades de moda en cada ciudad. Aquí se destacarán desde restaurantes recién abiertos hasta rutas o planes sugeridos por expertos y socios reconocidos. Esta función, de lanzamiento global, permitirá descubrir opciones atractivas sin depender de varias aplicaciones.

Para los conductores de coches eléctricos, Google Maps sumará la predicción de disponibilidad de cargadores. Al planificar una ruta, la aplicación estimará la probabilidad de encontrar cargadores libres al llegar, gracias a la combinación de datos históricos y actualizaciones en tiempo real. Esta solución estará disponible tanto en Android Auto como en vehículos que integren el sistema Google, abarcando una red extensa de estaciones.

