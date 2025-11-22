Los 4 cambios que notarás en Google Maps durante tus próximos viajes

Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps. (Foto: Google Maps)

Google Maps incorpora cuatro nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial para mejorar la planificación, el descubrimiento de lugares y la privacidad de los usuarios. Las novedades, que ya comenzaron a desplegarse de manera progresiva en distintas regiones, utilizan Gemini como motor principal.

Su objetivo es ofrecer más contexto antes de visitar un sitio, mostrar tendencias locales, anticipar la disponibilidad de cargadores para autos eléctricos y permitir reseñas con mayor control sobre la identidad pública. Con esta actualización, la plataforma busca reforzar su papel como herramienta cotidiana más allá de la simple navegación.

Según informó la compañía, las nuevas funciones se lanzarán en fases y no estarán disponibles al mismo tiempo en todos los países. Sin embargo, el anuncio marca un salto significativo para la aplicación más utilizada en Android en materia de recomendaciones y asistencia predictiva.

Google Maps ya empieza a implementar Gemini en su sistema. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Google apunta a que estas mejoras faciliten la organización de actividades, amplíen las opciones de descubrimiento y aumenten la seguridad al dejar opiniones. Las cuatro novedades que incorpora Google Maps son las siguientes:

1. Consejos generados por IA en las fichas de cada lugar

La plataforma incluirá tarjetas informativas con recomendaciones rápidas elaboradas a partir del análisis de reseñas públicas y datos disponibles en internet. Estas tarjetas —como instrucciones para reservar, detalles de accesibilidad, facilidades de estacionamiento o información útil antes de la visita— aparecerán dentro de las fichas de negocios como restaurantes, hoteles o centros culturales. La función, impulsada por Gemini, comienza a lanzarse primero en Estados Unidos para las versiones móviles de Android y iOS.

Fichas de recomendación realizados con IA.

2. Una sección de tendencias dentro de la pestaña Explorar

El apartado Explorar integrará una lista dinámica con sitios que están siendo populares en tiempo real, desde locales recém inaugurados hasta actividades recomendadas por creadores locales o socios como Lonely Planet u OpenTable. El objetivo es que los usuarios descubran lugares sin depender de múltiples aplicaciones. Esta sección, que se activará directamente desde el servidor, tendrá despliegue global durante este mes.

3. Predicción de disponibilidad en cargadores para autos eléctricos

Para conductores de vehículos eléctricos, Google Maps añadirá un sistema que estima la disponibilidad probable de cargadores cuando el usuario llegue a una estación. Esta función combina datos históricos y actualizaciones en tiempo real para evitar esperas innecesarias. La característica está prevista para su lanzamiento en Android Auto y en automóviles con Google integrado, cubriendo cientos de miles de estaciones a nivel internacional.

Google Maps te mostrará si las estaciones de servicio de autos eléctricos están llenos.

4. Reseñas con apodo y foto personalizadas

Con la intención de aumentar la participación en las reseñas sin comprometer la privacidad, los usuarios podrán elegir un apodo y una foto alternativa específicamente para firmar sus valoraciones en Google Maps. Esta identidad no reemplaza la cuenta real, que permanece vinculada internamente, pero evita exponer el nombre completo al público. Este ajuste llegará de forma global a Android, iOS y la versión web en las próximas semanas.

El conjunto de mejoras se suma a la reciente navegación basada en puntos de referencia, que permite orientarse con indicaciones más cercanas a la forma en que las personas se guían en la vida real. Con esta evolución, Google busca consolidar una experiencia más intuitiva y adaptada al contexto particular de cada usuario.

Aunque por ahora no se ha confirmado la llegada inmediata de los consejos generados por IA fuera de Estados Unidos, la compañía indica que el objetivo es expandirlos a más mercados conforme avancen las pruebas regionales. La predicción de disponibilidad para cargadores también dependerá de la calidad de los datos locales y de los acuerdos con operadores en cada país.