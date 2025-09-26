Qué cámara tiene el iPhone 17

Este módulo integra dos cámaras Fusion de 48 MP, diseñadas para brindar versatilidad y alta calidad en cada toma. (Apple)

Con el nuevo lanzamiento de Apple, el iPhone 17, algunos usuarios consultan acerca de su cámara.

Este componente se caracteriza por integrar un sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, pensado para ofrecer versatilidad y calidad en cada captura.

La cámara principal Fusion de 48 MP (26 mm, apertura de ƒ/1.6) cuenta con estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor y tecnología 100% Focus Pixels, lo que permite fotos en superalta resolución de 24 MP y 48 MP.

Además, incluye un teleobjetivo de calidad óptica 2x de 12 MP (52 mm, apertura de ƒ/1.6) que mantiene la alta definición en los acercamientos, así como una cámara ultra gran angular de 48 MP (13 mm, apertura de ƒ/2.2) con un ángulo de visión de 120°, ideal para tomar fotografías más amplias y espacialmente impactantes.

El sistema permite un zoom óptico de 2x para acercar o alejar (rango de zoom óptico de 4x) y zoom digital de hasta 10x, ampliando las posibilidades creativas.

Entre sus funciones avanzadas destacan la cubierta del lente de cristal de zafiro, Flash True Tone, Photonic Engine, HDR Inteligente 5, retratos de última generación con control de enfoque y profundidad, iluminación de retrato, modo Noche, fotos panorámicas y macro, además de corrección de lente y estabilización automática.

Cómo es la cámara del iPhone 17 Pro y Pro Max

Por su parte, la cámara del iPhone 17 Pro se caracteriza por incorporar un sistema Pro Fusion de 48 MP que eleva la fotografía móvil a un nivel superior.

En el corazón de este sistema se encuentra la cámara principal Fusion de 48 MP (24 mm, apertura ƒ/1.78) con estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor de segunda generación y tecnología 100% Focus Pixels, lo que permite obtener fotos en superalta resolución de 24 MP y 48 MP.

La cámara del iPhone 17 Pro destaca por su sistema Pro Fusion de 48 MP, que lleva la fotografía móvil a otro nivel. REUTERS/Manuel Orbegozo

El dispositivo también cuenta con un teleobjetivo de calidad óptica 2x de 12 MP (48 mm, apertura ƒ/1.78), utilizando la misma tecnología de sensor avanzada y enfoque preciso, además de una cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP (13 mm, apertura ƒ/2.2, 120° de campo de visión) ideal para paisajes y tomas expansivas.

Entre sus innovaciones destacan el Fusion teleobjetivo de 48 MP (100 mm, 4x) con diseño de tetraprisma, y un teleobjetivo de calidad óptica 8x de 12 MP (200 mm), ambos con estabilización óptica de imagen 3D y autoenfoque mejorado.

Cómo es la cámara del iPhone Air

Por su parte, el iPhone Air cuenta con un avanzado sistema de cámara Fusion de 48 MP diseñado para ofrecer versatilidad y calidad en todo tipo de situaciones.

Incorpora una cámara principal Fusion de 48 MP (26 mm, apertura de ƒ/1.6) equipada con estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor y tecnología 100% Focus Pixels, lo que permite tomar fotos en superalta resolución de 24 MP y 48 MP.

El iPhone Air solo cuenta con una cámara. (Apple Colombia)

El sistema también ofrece un teleobjetivo de calidad óptica 2x de 12 MP (52 mm, apertura de ƒ/1.6), manteniendo la nitidez en los acercamientos y proporcionando mayor creatividad al capturar retratos o detalles lejanos.

El usuario dispone de zoom digital de hasta 10x, ideal para enfocar escenas a distancia sin sacrificar detalle.

Cuáles son las principales diferencias entre modelos

Las principales diferencias entre los modelos de iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air radican en la configuración de las cámaras. El iPhone 17 Pro ofrece el sistema más avanzado, con múltiples lentes especializados, zoom óptico de hasta 16x y funciones profesionales como ProRAW.

El iPhone 17equilibra calidad y versatilidad con dos cámaras Fusion. Por su parte, el iPhone Air prioriza la ligereza y la simplicidad, manteniendo un potente sensor principal, pero con menos opciones de zoom y funciones.