¿Rayones en el iPhone 17 Pro? Lo que realmente muestran las pruebas y por qué no deberías obsesionarte

Este es mi nuevo iPhone 17 Pro con una semana de uso, y resiste el uso diario sin rayones visibles. (Opy Morales/Infobae)

iPhone 17 Pro y los rayones: ¿mito, problema real o simple sentido común?

Después de publicar mi nota sobre el iPhone 17 Pro, recibí una oleada de mensajes y consultas puntuales sobre los rayones y la durabilidad del nuevo modelo. La inquietud no es menor: la gente quiere saber si su inversión va a resistir el día a día o si las críticas que circulan son realmente para alarmarse. Por eso, decidí volcar acá mi experiencia personal y sumar datos concretos tras una semana de uso.

Tras casi una semana con el iPhone 17 Pro naranja cósmico, puedo decirlo sin vueltas: mi teléfono sigue impecable, sin un solo rayón. Ni las caídas accidentales (siempre con un buen protector, en mi caso original de Apple, aunque MOUS también es excelente), ni el uso laboral intenso han dejado huella visible. Eso sí, soy metódico: jamás guardo el iPhone junto a llaves o monedas. El truco de siempre —una buena carcasa y un mínimo de cuidado— funciona igual que con todos los modelos anteriores.

El aluminio utilizado en el iPhone 17 Pro se caracteriza por ser más liviano, pero mantiene una buena durabilidad frente a la rutina diaria (Opy Morales/Infobae)

Es cierto que el aluminio que emplea este modelo (aleación 7000) es más blando que el titanio de generaciones previas. Esto lo vuelve más liviano y ayuda, con la nueva ingeniería térmica, a que el teléfono se mantenga frío incluso bajo máxima exigencia de uso. El cambio se siente: nunca noté calentamientos durante mis jornadas de edición o trabajo prolongado.

Respecto al color, aposté por el naranja para salir de la monotonía. Con el plata (silver), las rayas se notan menos al no haber pintura, un clásico consejo de usuario de Apple desde hace años. Lo mismo aplica para el Deep Blue: igual que en autos o notebooks oscuras, cualquier marca resalta más, pero de ahí a obsesionarse o recrear “pruebas extremas” con cuchillos o llaves, hay un mundo de diferencia. En los videos virales, muchos de esos supuestos “rayones” son provocados intencionalmente, no son reflejo del uso diario normal.

¿Qué dice Apple y qué muestran los expertos?

El iPhone 17 Pro resiste el uso diario sin rayones visibles, según pruebas y experiencia de usuario. (Opy Morales/Infobae)

Según confirmó la misma Apple a CNET y otros medios, muchas de las marcas que circulan en redes provienen de las bases MagSafe desgastadas de las tiendas, que transfieren material superficial al aluminio. Estos rastros se limpian fácilmente y no son daños permanentes. La empresa reconoce, eso sí, que con el uso real pueden aparecer microabrasiones, en especial en los bordes elevados del módulo de cámara, pero su capa de anodización “supera los estándares de dureza de la industria”.

Los especialistas de JerryRigEverything e iFixit revisaron los puntos sensibles: los bordes que rodean las cámaras —al no tener biseles— son más propensos a que el recubrimiento se desprenda cuando son sometidos a fricción directa con monedas o llaves, fenómeno conocido como “spalling”. Pero resaltan que el resto del diseño aguanta bien: el cuerpo y el propio Ceramic Shield 2, tanto delante como detrás, muestran excelente resistencia a arañazos, incluso mejorando frente al iPhone 16 Pro.

Otro dato: ni CNET ni otras pruebas independientes detectaron marcas en los iPhone 17/17 Air durante dos semanas de test normal, fuera de las exageraciones de laboratorio o de quienes los manipulan agresivamente en redes.

¿Hay que obsesionarse con la durabilidad?

Los bordes del módulo de cámara son los puntos más sensibles a microabrasiones en el iPhone 17 Pro. (Opy Morales/Infobae)

No. Apple admite que alguna marca menor puede aparecer con el paso del tiempo, sobre todo en tonos oscuros, pero eso no afecta ni el funcionamiento ni la robustez general. Si algún daño aparece en los primeros días, y no es autoinducido, lo ideal es consultar en tienda para un posible reemplazo.

Los analistas no creen que estas críticas afecten las ventas: la mayoría de los usuarios, como siempre, pone un protector y olvida pronto las polémicas iniciales.

Los modelos en colores oscuros tienden a mostrar más fácilmente pequeños rayones, aunque estos no perjudican el funcionamiento general del equipo

Después de varios días de uso y apenas prestando atención a los foros, mi experiencia es clara: el iPhone 17 Pro es un equipo sólido, rápido, eficiente y, con un mínimo de sentido común, se mantiene impecable. El aluminio puede ser más delicado que el titanio, pero no es de papel. Elegí el color que te guste, invertí en un buen protector y no busques rayarlo con cuchillos: cuidando lo básico, el teléfono superará cualquier expectativa razonable —y la polémica por los rayones será apenas ruido de fondo cada vez que Apple lanza algo nuevo.

De todas formas, no sería raro que Apple escuche las críticas y en próximas generaciones presente un aluminio reforzado, un nuevo proceso de tratamiento de superficies o incluso una aleación específica para hacer aún más resistente la carcasa. La historia de la marca demuestra que siempre hay margen para la mejora material y funcional, sobre todo cuando el feedback es tan intenso desde el primer día. Al final, como sucede siempre que se rediseña un ícono tecnológico, el verdadero veredicto no lo dan los titulares ni los videos virales, sino el uso diario y las nuevas soluciones que surgen con cada ciclo de innovación.