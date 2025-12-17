Telegram permite iniciar sesión sin contraseña ni código SMS: cómo funciona la nueva opción

Telegram permite que las claves de acceso se sincronicen a través de gestores de contraseñas como iCloud o Google. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / internetpasoapaso / freepik.es)

Telegram ha incorporado una nueva función que facilita y refuerza el proceso de inicio de sesión, permitiendo a los usuarios acceder a la aplicación sin necesidad de contraseña ni código SMS. Esta actualización introduce las claves de acceso, que optimizan la seguridad y la rapidez incluso en situaciones en las que la red telefónica presenta fallos o durante desplazamientos internacionales.

Nuevo inicio de sesión en Telegram: sin contraseñas ni códigos SMS

La reciente opción de inicio de sesión en Telegram sustituye los métodos tradicionales por sistemas biométricos como Face ID, Touch ID o el PIN del dispositivo. Gracias a la tecnología de claves de acceso, el usuario puede entrar a su cuenta utilizando la autenticación biométrica de su dispositivo, evitando contraseñas y mensajes de verificación.

Estas claves se almacenan localmente en el dispositivo mediante técnicas criptográficas avanzadas, eliminando el riesgo de robos por phishing o ataques de intercambio de SIM.

Es imprescindible mantener un número de teléfono activo vinculado a la cuenta de Telegram. REUTERS/Dado Ruvic

Además, Telegram permite que las claves de acceso se sincronicen a través de gestores de contraseñas como iCloud o Google. Esto posibilita un acceso fluido en todos los dispositivos que utilice el usuario, sin importar la ubicación o problemas en la recepción de SMS. La nueva función responde a la necesidad de una experiencia más ágil y segura en la autenticación de cuentas.

Cómo activar y usar las claves de acceso en Telegram

Activar y utilizar las claves de acceso en Telegram es un procedimiento rápido que aporta mayor comodidad y seguridad al iniciar sesión. El proceso no solo elimina la necesidad de recordar contraseñas o depender de la recepción de códigos SMS, sino que también permite aprovechar la autenticación biométrica y el PIN del propio dispositivo. A continuación, te mostramos paso a paso cómo configurarlo correctamente:

Pasos para activar y usar las claves de acceso en Telegram:

Abre la aplicación de Telegram en tu dispositivo móvil. Accede al menú principal y selecciona la opción “Ajustes”. Dentro de los ajustes, pulsa en “Privacidad y seguridad”. Busca y selecciona el apartado “Claves de acceso”. Toca en “Crear clave de acceso” para iniciar el proceso de configuración. El sistema te pedirá que confirmes tu identidad utilizando Face ID, Touch ID o el PIN ya registrado en tu dispositivo. Una vez terminado este proceso, tu clave de acceso quedará activada.

Activar y utilizar las claves de acceso en Telegram es un procedimiento rápido. REUTERS/Dado Ruvic

A partir de este momento, siempre que necesites iniciar sesión en Telegram, podrás hacerlo de forma instantánea usando la biometría o el PIN configurado, sin introducir contraseñas ni esperar códigos SMS.

Pese a la facilidad del nuevo sistema, sigue siendo imprescindible mantener un número de teléfono activo vinculado a la cuenta de Telegram. Esta medida garantiza que, en caso de requerir la recuperación o de acceder desde un entorno diferente, siempre exista un método de seguridad alternativo para validar la identidad del usuario y proteger el acceso a la cuenta.

Telegram ofrece varias herramientas exclusivas que no se encuentran en WhatsApp

Una de las características destacadas es su editor de fotos avanzado. Antes de enviar una imagen desde la Galería, Telegram permite hacer ajustes detallados mediante la función Editar. El usuario puede modificar parámetros como la exposición, el contraste y los colores de la fotografía.

Además, incluye opciones de desenfoque, tanto radial como lineal. Al acceder al icono del pincel, también es posible realizar dibujos a mano, insertar texto y aplicar máscaras con reconocimiento facial, agregando accesorios divertidos como gafas, sombreros o pelucas a los rostros que aparecen en la imagen.

Funciones que únicamente tiene Telegram, pero WhatsApp no. REUTERS/Ramil Sitdikov

Otra función exclusiva de Telegram es la posibilidad de enviar notas de video. Inspiradas en las notas de voz, estas se envían fácilmente gracias a un botón ubicado al lado del campo donde se escribe el mensaje. El usuario puede conmutar entre voz o video y grabar presionando unos segundos, enviando la grabación de manera inmediata.

En la configuración del chat existe la opción “Levantar para hablar”, que al activarse permite iniciar la grabación automática al acercar el teléfono al rostro, facilitando el envío rápido de mensajes de voz o video.

Por último, Telegram facilita la organización de chats y grupos mediante la opción de anclar mensajes o archivos importantes. Al pulsar prolongadamente sobre un mensaje en el móvil, o hacer clic derecho desde la versión para PC, se puede seleccionar la función Anclar para destacar el contenido.

De este modo, los mensajes o archivos fijados permanecen siempre visibles en la parte superior dentro del grupo, simplificando su acceso cuando se necesiten consultar más adelante.