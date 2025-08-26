Cómo usar WhatsApp Web: trucos y atajos actualizados para 2025

Utilizar WhatsApp Web con eficiencia depende de la disposición a explorar nuevas funciones. WHATSAPP

WhatsApp Web ha evolucionado más allá de ser una simple extensión del teléfono, convirtiéndose en una plataforma poderosa repleta de funciones poco aprovechadas. Desde atajos de teclado hasta pequeños hacks que agilizan la experiencia diaria, existen recursos que pueden transformar la forma en que los usuarios gestionan conversaciones, envían archivos y mantienen la productividad frente a la computadora.

Atajos de teclado: la clave para agilizar WhatsApp Web

Navegar entre chats, responder mensajes y controlar la aplicación puede hacerse mucho más rápido sin depender constantemente del mouse. Para quienes pasan buena parte de su jornada en WhatsApp Web, los atajos de teclado se presentan como aliados fundamentales.

Permiten archivar, silenciar, eliminar o marcar conversaciones, además de acceder a búsquedas, paneles de emojis y hasta controlar la velocidad de los audios, todo sin despegar las manos del teclado.

WhatsApp Web ha evolucionado más allá de ser una simple extensión del teléfono. (Infobae América)

Algunos de los comandos más útiles incluyen:

Marcar como no leído: Ctrl + Alt + Shift + U

Silenciar chat: Ctrl + Alt + Shift + M

Eliminar chat: Ctrl + Alt + Retroceso

Buscar dentro de un chat: Ctrl + Alt + Shift + F

Cerrar chat: Escape

Crear un nuevo grupo: Ctrl + Alt + Shift + N

Panel de stickers: Ctrl + Alt + S

Ampliar búsqueda: Alt + K

Además, quienes optan por la aplicación de escritorio—tanto en Windows como en Mac—encuentran atajos específicos para cambiar entre conversaciones, crear grupos, buscar mensajes o configurar el perfil. Por ejemplo, en Windows es posible acceder rápidamente a los chats con Ctrl + 1 al Ctrl + 9, y en Mac, usar Cmd + G para abrir el panel de GIFs.

Mantener la resolución original de las imágenes es posible si se adjuntan como documentos y no como fotos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

6 trucos poco conocidos para aprovechar al máximo WhatsApp Web

Aparte de los atajos, existen características menos conocidas que amplían el alcance de WhatsApp Web y facilitan la gestión de información desde distintos dispositivos. A continuación, se destacan seis formas prácticas de sacar un mayor provecho:

Uso multidispositivo: Acceder a WhatsApp Web desde una tablet o un segundo móvil es sencillo activando la vista de escritorio y escaneando el QR habitual. Esto permite mantener la sincronización y trabajar desde varios sitios al mismo tiempo.

Creación de stickers personalizados: WhatsApp Web permite transformar cualquier imagen en un sticker sin pasos adicionales. Basta con seleccionar el ícono de adjuntar, elegir “Sticker”, subir la imagen y editarla antes de enviarla.

Lectura de mensajes sin doble check azul: Para revisar mensajes sin que el remitente lo note, se puede desconectar la conexión a internet después de abrir el chat. Tras leer, solo hay que cerrarlo antes de reconectarse.

Un pakistaní espera conectar su versión móvil de WhatsApp a una computadora de escritorio con una lenta conexión a Internet. (AP Foto/Fareed Khan, Archivo)

Transferencia de archivos entre móvil y PC: Crear un grupo para uno mismo sirve como un espacio privado de almacenamiento. De esta manera, se pueden enviar imágenes, documentos o enlaces sin depender de aplicaciones externas.

Envío de fotos en alta calidad: Mantener la resolución original de las imágenes es posible si se adjuntan como documentos y no como fotos, evitando la compresión automática de WhatsApp.

Encuestas en grupos: Ahora es posible lanzar encuestas directas dentro de cualquier grupo desde el ícono de adjuntar, estableciendo preguntas y opciones para tomar decisiones de forma ágil y participativa.

Acceder a WhatsApp Web desde una tablet o un segundo móvil es sencillo activando la vista de escritorio y escaneando el QR habitual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Optimización de la gestión diaria en WhatsApp Web

Utilizar WhatsApp Web con eficiencia depende de la disposición a explorar nuevas funciones y, sobre todo, de adoptar rutinas que minimicen el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Emplear atajos, aprovechar la creación de stickers, transferir archivos entre dispositivos y organizar votaciones en grupo constituyen solo una parte de las herramientas disponibles.

Incorporar estos recursos al uso diario permite aumentar la productividad y disfrutar de una plataforma mucho más flexible de lo que parece a simple vista. Las opciones están allí para quienes decidan mejorar su experiencia de comunicación digital.