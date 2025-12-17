Tecno

Qué electrodomésticos debes desenchufar si sales de vacaciones para ahorrar hasta 20 dólares en el pago de energía

Aparatos en modo “stand-by”, entre ellos refrigeradores y lavadoras, deben ser desconectados antes de salir del hogar. Además, es conveniente realizar una limpieza o mantenimiento previo

La lista de aparatos va desde grandes como refrigeradores hasta pequeños como cafeteras eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre del año, miles de personas en toda Latinoamérica y España organizan sus vacaciones dejando sus casas por varios días o semanas. El hábito de preparar maletas y asegurarse de cerrar ventanas y puertas suele repetirse, pero pocos consideran que un simple gesto puede repercutir en el presupuesto familiar: desconectar los electrodomésticos antes de salir.

Apagar y desenchufar aparatos eléctricos no solo previene incidentes, sino que permite ahorrar hasta 20 dólares en la factura de energía cada mes, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU).

De acuerdo con la entidad experta, los aparatos en modo “stand-by” representan aproximadamente el 10% de la energía consumida en viviendas, un porcentaje que puede traducirse en varios dólares que se suman de manera casi invisible a cada recibo mensual.

Por qué desenchufar los electrodomésticos es clave antes de salir de casa

Muchos aparatos eléctricos siguen consumiendo energía en modo reposo aunque no se estén utilizando, acumulando gastos durante las ausencias prolongadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pareciera que los aparatos apagados dejan de consumir cualquier cantidad de electricidad, la realidad es diferente. Muchos dispositivos como televisores, hornos microondas y ordenadores mantienen luces piloto, relojes o memorias activas que siguen generando gasto.

Según la OCU, la suma de todos estos consumos en “stand-by” puede alcanzar unos 8 dólares mensuales en una vivienda promedio, monto que permanece constante incluso cuando nadie está en casa.

Al desenchufar por completo los electrodomésticos y electrónicos antes de salir de vacaciones, el usuario corta ese consumo silencioso y evita los riesgos relacionados con cortocircuitos o sobrecargas durante la ausencia.

Cuál es el impacto económico de mantener el refrigerador encendido sin necesidad

El refrigerador es uno de los electrodomésticos de mayor consumo continuo en el hogar y dejarlo funcionando durante las vacaciones incrementa el gasto mensual de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los electrodomésticos que más consume energía es el refrigerador, y su permanencia encendida durante ausencias prolongadas puede tener un efecto directo en el recibo eléctrico.

Un refrigerador estándar tipo combi suma aproximadamente 4 dólares mensuales, mientras que los modelos más grandes, como los llamados “americanos”, pueden superar los 8 dólares por mes.

La pauta central de la OCU es vaciar y limpiar el electrodoméstico antes de viajar, desenchufarlo y dejar la puerta entreabierta para evitar malos olores o la proliferación de hongos.

Si es imprescindible conservar algunos alimentos, se aconseja ajustar el termostato a una temperatura más alta para reducir el consumo, porque una reducción de productos almacenados implica menor esfuerzo de refrigeración.

Qué electrodomésticos pequeños suman al consumo energético sin notarlo

Dispositivos como cargadores si están conectados siguen consumiendo recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos de tamaño reducido suelen ser olvidados durante los preparativos previos a un viaje. Cafeteras, tostadoras, robots de cocina y otros aparatos de uso puntual incrementan la factura cuando se dejan enchufados, porque la mayoría mantiene componentes activos aunque no se utilicen.

La entidad subraya que la suma de estos pequeños valores puede modificar el monto final del consumo mensual, sobre todo si se considera a los cargadores de teléfonos, tabletas o aspiradoras.

Según la OCU, hasta los cargadores aparentemente inocuos son una fuente de derroche si se mantienen conectados de manera permanente, así que deben ser retirados de la red cada vez que no se usen.

Por qué desconectar electrodomésticos de lavandería como la lavadora o secadora

Lavadoras, secadoras y lavavajillas deben quedar vacíos y desconectados para evitar consumos innecesarios y prevenir malos olores durante las vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de lavadoras, secadoras y lavavajillas suele suspenderse durante el periodo vacacional, pero si se los deja enchufados su consumo en modo reposo persiste.

Los especialistas sugieren vaciar estos aparatos, limpiar y secar las gomas y dejar sus puertas entreabiertas para impedir la acumulación de humedad y malos olores.

Asimismo, la organización sugiere aprovechar el regreso al hogar para realizar una limpieza completa de filtros y tambores, optimizando su funcionamiento y reduciendo futuros consumos improductivos.

Las cifras a ahorrar al mantener desenchufados estos componentes de la lavandería pueden oscilar dependiendo del tiempo de ausencia y del modelo de aparato, pero la medida contribuye a que el ahorro mensual global llegue al techo estimado por las organizaciones expertas.

