El fin de los chatbots convencionales: Sergey Brin anticipa el salto más ambicioso en la historia de Gemini

Brin afirmó que la versión pública de Gemini Live no refleja el verdadero potencial de la inteligencia artificial de Google. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El regreso de Sergey Brin, cofundador de Google, al centro del desarrollo de inteligencia artificial en Google ha estado marcado por su participación activa en la evolución de Gemini, el sistema de IA conversacional de la compañía.

Durante un panel en la Universidad de Stanford, Brin reveló que utiliza una versión aún no publicada de Gemini Live para discutir temas complejos, como la construcción de centros de datos, mientras se traslada al trabajo.

Este enfoque no solo ilustra el nivel de integración de la IA en su vida diaria, sino que anticipa la llegada de una versión más mejorada del producto, que, según sus palabras, estará disponible para el público en las próximas semanas.

Qué pronostica Sergey Brin sobre las nuevas actualizaciones de Gemini

Sergey Brin retomó el papel activo en la innovación de Google tras su salida de la presidencia de Alphabet en 2019. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

En el mismo evento, Brin advirtió a los entusiastas de la tecnología automotriz que la versión pública actual de Gemini Live, el chatbot de voz de Google, no representa el máximo potencial de la herramienta.

“La versión pública disponible actualmente no es la mejor”, afirmó Brin, quien añadió: “Denme unas semanas para publicar lo que tengo a mi disposición”. Explicó que la edición accesible hoy está basada en un “modelo antiguo”, mientras que la versión que él prueba incorpora avances recientes en inteligencia artificial.

Cuál ha sido la trayectoria de Gemini Live desde su lanzamiento

El impacto de las actualizaciones de los modelos de Google ha sido notable en el sector de la inteligencia artificial. Gemini Live fue presentado por primera vez en mayo de 2024 durante el evento Google I/O y se liberó gratuitamente en septiembre del mismo año.

El cofundador de Google prueba una versión inédita de Gemini Live para abordar temas técnicos como centros de datos y consumo energético. (Foto: Europa Press)

La plataforma permite a los usuarios interactuar por voz con la IA, facilitando consultas complejas como cálculos de consumo energético y costos para proyectos de infraestructura tecnológica.

Brin ejemplificó su uso cotidiano al señalar: “Quiero desarrollar un centro de datos, necesito cuántos cientos de megavatios de este tipo de energía, ese tipo de energía, cuánto va a costar”.

Por su parte, en noviembre, la empresa lanzó Gemini 3, un modelo más visual y, según Google, el más preciso en términos de facticidad hasta la fecha.

Gemini 3, el modelo más visual y preciso de Google, se integra directamente en el motor de búsqueda con el Modo IA. (Foto: Google)

Por primera vez, este modelo se integró directamente en el motor de búsqueda, permitiendo a los usuarios acceder a sus capacidades mediante el “Modo IA” sin necesidad de aplicaciones o sitios web adicionales. Asimismo, la influencia de Gemini 3 se extendió a otras compañías tecnológicas, como Meta, cuyos empleados ahora pueden utilizar Gemini 3 Pro.

Por qué Gemini 3 presentó un gran cambio en la industria tecnológica

El reciente lanzamiento de Gemini 3, ha provocado un cambio de rumbo en la competencia por la inteligencia artificial generativa, y se puede decir que desplazó a OpenAI y su emblemático ChatGPT del liderazgo que ostentaba desde hace más de tres años.

El impacto de Gemini 3 no solo reside en su rendimiento técnico, sino en la rapidez con la que Google ha comenzado a integrarlo en su amplio ecosistema digital, que incluye al menos siete productos con más de 2 mil millones de usuarios cada uno.

Cuáles han sido las reacciones del sector luego del lanzamiento de Gemini 3

Sam Altman al igual que otros líderes han reconocido el potencial de la IA de Google. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Luego de su lanzamiento, la industria tecnológica ha presenciado reacciones contundentes ante la irrupción de Gemini 3. Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, quien durante casi tres años fue un usuario fiel de ChatGPT, anunció públicamente su cambio de preferencia.

“He usado ChatGPT a diario durante tres años. Acabo de dedicarle dos horas a Gemini 3. No pienso volver atrás. El salto es una locura”, detalló en X el directivo.

La respuesta de OpenAI no se hizo esperar: Sam Altman, su CEO, afirmó la necesidad de un “código rojo” en un memorando interno, para de esta forma priorizar la mejora de ChatGPT y relegando algunos proyectos comerciales a un segundo plano.