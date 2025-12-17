Tecno

El fin de los chatbots convencionales: Sergey Brin anticipa el salto más ambicioso en la historia de Gemini

El cofundador de Google quiere crear un modelo capaz de resolver temas complejos, como la construcción de centros de datos

Guardar
Brin afirmó que la versión
Brin afirmó que la versión pública de Gemini Live no refleja el verdadero potencial de la inteligencia artificial de Google. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El regreso de Sergey Brin, cofundador de Google, al centro del desarrollo de inteligencia artificial en Google ha estado marcado por su participación activa en la evolución de Gemini, el sistema de IA conversacional de la compañía.

Durante un panel en la Universidad de Stanford, Brin reveló que utiliza una versión aún no publicada de Gemini Live para discutir temas complejos, como la construcción de centros de datos, mientras se traslada al trabajo.

Este enfoque no solo ilustra el nivel de integración de la IA en su vida diaria, sino que anticipa la llegada de una versión más mejorada del producto, que, según sus palabras, estará disponible para el público en las próximas semanas.

Qué pronostica Sergey Brin sobre las nuevas actualizaciones de Gemini

Sergey Brin retomó el papel
Sergey Brin retomó el papel activo en la innovación de Google tras su salida de la presidencia de Alphabet en 2019. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

En el mismo evento, Brin advirtió a los entusiastas de la tecnología automotriz que la versión pública actual de Gemini Live, el chatbot de voz de Google, no representa el máximo potencial de la herramienta.

“La versión pública disponible actualmente no es la mejor”, afirmó Brin, quien añadió: “Denme unas semanas para publicar lo que tengo a mi disposición”. Explicó que la edición accesible hoy está basada en un “modelo antiguo”, mientras que la versión que él prueba incorpora avances recientes en inteligencia artificial.

Cuál ha sido la trayectoria de Gemini Live desde su lanzamiento

El impacto de las actualizaciones de los modelos de Google ha sido notable en el sector de la inteligencia artificial. Gemini Live fue presentado por primera vez en mayo de 2024 durante el evento Google I/O y se liberó gratuitamente en septiembre del mismo año.

El cofundador de Google prueba
El cofundador de Google prueba una versión inédita de Gemini Live para abordar temas técnicos como centros de datos y consumo energético. (Foto: Europa Press)

La plataforma permite a los usuarios interactuar por voz con la IA, facilitando consultas complejas como cálculos de consumo energético y costos para proyectos de infraestructura tecnológica.

Brin ejemplificó su uso cotidiano al señalar: “Quiero desarrollar un centro de datos, necesito cuántos cientos de megavatios de este tipo de energía, ese tipo de energía, cuánto va a costar”.

Por su parte, en noviembre, la empresa lanzó Gemini 3, un modelo más visual y, según Google, el más preciso en términos de facticidad hasta la fecha.

Gemini 3, el modelo más
Gemini 3, el modelo más visual y preciso de Google, se integra directamente en el motor de búsqueda con el Modo IA. (Foto: Google)

Por primera vez, este modelo se integró directamente en el motor de búsqueda, permitiendo a los usuarios acceder a sus capacidades mediante el “Modo IA” sin necesidad de aplicaciones o sitios web adicionales. Asimismo, la influencia de Gemini 3 se extendió a otras compañías tecnológicas, como Meta, cuyos empleados ahora pueden utilizar Gemini 3 Pro.

Por qué Gemini 3 presentó un gran cambio en la industria tecnológica

El reciente lanzamiento de Gemini 3, ha provocado un cambio de rumbo en la competencia por la inteligencia artificial generativa, y se puede decir que desplazó a OpenAI y su emblemático ChatGPT del liderazgo que ostentaba desde hace más de tres años.

El impacto de Gemini 3 no solo reside en su rendimiento técnico, sino en la rapidez con la que Google ha comenzado a integrarlo en su amplio ecosistema digital, que incluye al menos siete productos con más de 2 mil millones de usuarios cada uno.

Cuáles han sido las reacciones del sector luego del lanzamiento de Gemini 3

Sam Altman al igual que
Sam Altman al igual que otros líderes han reconocido el potencial de la IA de Google. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Luego de su lanzamiento, la industria tecnológica ha presenciado reacciones contundentes ante la irrupción de Gemini 3. Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce, quien durante casi tres años fue un usuario fiel de ChatGPT, anunció públicamente su cambio de preferencia.

“He usado ChatGPT a diario durante tres años. Acabo de dedicarle dos horas a Gemini 3. No pienso volver atrás. El salto es una locura”, detalló en X el directivo.

La respuesta de OpenAI no se hizo esperar: Sam Altman, su CEO, afirmó la necesidad de un “código rojo” en un memorando interno, para de esta forma priorizar la mejora de ChatGPT y relegando algunos proyectos comerciales a un segundo plano.

Temas Relacionados

Sergey BrinGeminiInteligencia artificialGoogleActualizaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Consejos clave para evitar robos en casas y comercios durante las fiestas de fin de año

La temporada alta de robos exige a las familias y negocios invertir en cámaras conectadas, aplicaciones móviles y capacitación del personal para mantener protegidos los bienes y a las personas

Consejos clave para evitar robos

¿Tu celular se descarga rápido? Cómo saber la salud real de tu batería Android ahora mismo

Existe un código universal con el que es posible tener información, pero funciona diferente en cada marca

¿Tu celular se descarga rápido?

Preocupante panorama de ciberseguridad: el 99% de empresas han reportado al menos un ataque a sus sistemas de IA

La complejidad de los sistemas en la nube y la dependencia de API e identidades digitales expone a organizaciones a riesgos graves

Preocupante panorama de ciberseguridad: el

Microsoft publica los requisitos ideales para ejecutar juegos para PC en 2026

Las recomendaciones apuntan a sacarle el mejor provecho posible a las opciones de Windows 11

Microsoft publica los requisitos ideales

Mujer se casa con ChatGPT: así fue la boda en la que el novio era una IA

El uso de gafas de realidad aumentada permitió a la novia interactuar con la representación virtual de su esposo

Mujer se casa con ChatGPT:
DEPORTES
En Qatar, el PSG derrota

En Qatar, el PSG derrota al Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

La Fórmula 1 presentó las primeras imágenes de cómo son los coches del 2026 y detalló el nuevo modo para los sobrepasos en carrera

Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Rosario Central: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den”

Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

TELESHOW
Maxi El Brother habló por

Maxi El Brother habló por primera vez del conflicto legal con L-Gante: “No me quedé con ningún dinero”

Murió a los 65 años Alicia Cuniberti, histórica locutora de Radio Nacional

Las revelaciones de la ex de Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara: “La pasé mal con él”

Juli Poggio contó la insólita experiencia que vivió con una persona de su pasado: “Solo me puede pasar a mí”

Quiénes son los panelistas que acompañarán a Beto Casella en su nuevo programa en América

INFOBAE AMÉRICA

Precios del crudo suben tras

Precios del crudo suben tras la orden de Donald Trump de bloquear la salida de buques petroleros sancionados de Venezuela

El papa León XIV condenó el antisemitismo tras el atentado en Sídney y dialogó con el presidente de Israel

A pesar de los desafíos, el Festival de Cine de Berlín avanza

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa