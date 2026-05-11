Tecno

La filosofía del creador de Unix que desafía cómo medimos la productividad en el desarrollo de software

Uno de los días más significativos de la carrera de Ken Thompson no fue cuando escribió código, sino cuando eliminó 1.000 líneas

Guardar
Google icon
programación - desarrolladores - Ken Thompson - tecnología - 11 de mayo
Años después, ya en Google, Thompson co-creó Go, un lenguaje pensado para sistemas de producción a gran escala. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / ECURED)

Uno de los días más productivos de Ken Thompson fue cuando eliminó 1.000 líneas de código. Esa afirmación, que podría sonar paradójica, resume la filosofía que el cocreador de Unix, diseñador del lenguaje B y cocreador de Go ha aplicado durante más de medio siglo construyendo algunas de las piezas más influyentes de la informática moderna: programar bien no es escribir más, sino saber exactamente qué no hace falta escribir.

Quién es Ken Thompson y por qué su visión sobre el código importa

Thompson comenzó a dejar su huella en el software a finales de los años sesenta, cuando junto a Dennis Ritchie desarrolló Unix en los laboratorios Bell. Más que un sistema operativo, Unix fue una forma de entender la computación: herramientas pequeñas, modulares, que hacen una sola cosa bien y se combinan con otras para resolver problemas más complejos.

PUBLICIDAD

Esa filosofía de construcción mínima y eficiente se trasladó a cada proyecto posterior. El lenguaje B, que Thompson diseñó como sucesor de BCPL, sentó las bases para que Ritchie desarrollara C, el estándar absoluto de la programación de sistemas durante décadas.

programación - desarrolladores - Ken Thompson - tecnología - 11 de mayo
Thompson comenzó a dejar su huella en el software a finales de los años sesenta, cuando junto a Dennis Ritchie desarrolló Unix en los laboratorios Bell. (Imagen ilustrativa Infobae)

Años después, ya en Google, Thompson co-creó Go, un lenguaje pensado para sistemas de producción a gran escala que repite el mismo patrón: claridad por encima de complejidad, sencillez por encima de sofisticación.

PUBLICIDAD

Por qué eliminar código puede ser más valioso que escribirlo

Cada línea de código añadida es también una línea que alguien tiene que leer, entender y mantener. Es un punto más donde puede esconderse un error, un lugar adicional que debe cubrirse con pruebas y una pieza extra que complica los cambios futuros.

Cuando un sistema crece sin criterio, la deuda técnica se acumula de forma silenciosa hasta que cualquier modificación, por pequeña que sea, se convierte en una operación de riesgo.

programación - desarrolladores - Ken Thompson - tecnología - 11 de mayo
Uno de los días más productivos de Ken Thompson fue cuando eliminó 1.000 líneas de código. (Imagen ilustrativa Infobae)

En ese contexto, eliminar código no es retroceder: es reducir la superficie de error, simplificar la arquitectura y dejar el sistema en un estado donde los cambios futuros son más rápidos y seguros.

Esa operación exige más criterio que añadir funcionalidad nueva. Obliga a entender el sistema en profundidad, identificar lo que realmente importa y tener el juicio para prescindir del resto, una combinación de habilidades que no se mide en líneas escritas sino en decisiones tomadas.

Cómo Go encarna la filosofía de Thompson

Go nació con la misma obsesión por la claridad que caracterizó a Unix y al lenguaje B. Comparado con lenguajes como C++ o Java, su sintaxis es deliberadamente escueta, su sistema de tipos es directo y sus mecanismos de concurrencia están diseñados para ser entendidos, no solo usados.

programación - desarrolladores - Ken Thompson - tecnología - 11 de mayo
Cada línea de código añadida es también una línea que alguien tiene que leer, entender y mantener. (Imagen ilustrativa Infobae)

Thompson y sus co-creadores aplicaron en Go exactamente esa lógica: cada elemento que no está en el lenguaje es una complejidad que el programador no tiene que gestionar. Lo que se omite no es una carencia sino una decisión consciente.

Esa filosofía choca de frente con una tendencia extendida en muchos equipos de desarrollo actuales, donde la productividad se sigue midiendo por la cantidad de líneas de código escritas.

Esas métricas ignoran el coste de lo que se acumula, el tiempo que otros equipos necesitan para entender ese código y la fragilidad que genera en el sistema con el paso del tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ken Thompson es un pionero de la informática, reconocido principalmente por cocrear el sistema operativo UNIX junto a Dennis Ritchie en los Laboratorios Bell en 1969. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el desarrollo de software

El desarrollo de software es el proceso mediante el cual se diseña, programa, prueba y mantiene un conjunto de instrucciones que le indican a una computadora qué hacer y cómo hacerlo. Esas instrucciones, escritas en lenguajes como Python, Java, C o Go, son las que dan vida a las aplicaciones, los sistemas operativos, las plataformas web y cualquier herramienta digital que se use en el día a día.

El proceso no se limita a escribir código. Incluye etapas como el análisis de los requisitos del sistema, el diseño de la arquitectura, la programación, las pruebas para detectar errores y el mantenimiento continuo una vez que el software está en funcionamiento.

Cada una de esas fases exige decisiones técnicas y de criterio que determinan si el resultado final será un sistema robusto, eficiente y fácil de modificar, o uno frágil que acumula problemas con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

ComputaciónKen ThompsonDesarrollo de softwareProductividadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hackean JDownloader y propagan malware en instaladores para Windows y Linux desde el sitio oficial

Los atacantes modificaron los enlaces de descarga de la web oficial aprovechando un fallo en su sistema de gestión de contenidos

Hackean JDownloader y propagan malware en instaladores para Windows y Linux desde el sitio oficial

La revolución del SexTech: cómo la tecnología y el autoconocimiento están cerrando la brecha del placer femenino

Ese cambio cultural tiene un motor tecnológico: la industria SexTech, que reúne apps, plataformas y dispositivos inteligentes orientados a mejorar la experiencia íntima

La revolución del SexTech: cómo la tecnología y el autoconocimiento están cerrando la brecha del placer femenino

La consulta médica del futuro no es con un médico: es con Claude, y Anthropic lo acaba de admitir

Anthropic analizó un millón de conversaciones con su chatbot y descubrió que la salud es el tema número uno por el que la gente le pide consejo a la inteligencia artificial; algunos usuarios escriben que recurren a la IA porque no pueden acceder o pagar un profesional, y la empresa lo escribió en su propio paper

La consulta médica del futuro no es con un médico: es con Claude, y Anthropic lo acaba de admitir

Qué necesitas para transformar un teléfono viejo en consola retro y jugar sin restricción

Aprovecha emuladores, juegos en la nube y mandos Bluetooth para transformar un móvil antiguo en una potente plataforma gamer

Qué necesitas para transformar un teléfono viejo en consola retro y jugar sin restricción

Apps fraudulentas prometen acceso a llamadas y WhatsApp: cómo operaba la estafa que afectó a millones

Más de 7 millones de usuarios cayeron en la estafa de aplicaciones que ofrecían acceso falso a registros de llamadas y mensajes

Apps fraudulentas prometen acceso a llamadas y WhatsApp: cómo operaba la estafa que afectó a millones

DEPORTES

Reapareció el hincha que irrumpió en la conferencia de Scaloni: quiso entrar a la cancha de Boca con un carnet inhabilitado

Reapareció el hincha que irrumpió en la conferencia de Scaloni: quiso entrar a la cancha de Boca con un carnet inhabilitado

El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El video del momento en el que Faustino Oro confirmó su título de gran maestro: “El Messi del ajedrez”

El durísimo mensaje de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

La AFA confirmó a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura: el cronograma completo

TELESHOW

Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

Pity Álvarez desató una ola de comentarios por su apariencia y Fede Bal lo comparó con Carmen Barbieri: “Mi mamá”

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

INFOBAE AMÉRICA

Revelan cómo las plantas con flores sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios

Revelan cómo las plantas con flores sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios

10 metros por año y sin visitas: así es la base Amundsen-Scott, la estación científica más extrema del planeta

La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”

El presidente Arévalo asegura que la salida de Consuelo Porras marca transición en la fiscalía guatemalteca

Honduras: 25 muertos en un fin de semana por más de 100 accidentes de tránsito