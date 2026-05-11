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Disney apuesta por robots más humanos con ReActor, el sistema que fusiona física e IA para perfeccionar movimientos complejos

El método de ReActor requiere menos conexiones entre partes del cuerpo que los enfoques anteriores

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Disney - robots - humanos - IA - tecnología - 11 de mayo
Los métodos actuales para enseñar a los robots movimientos similares a los humanos tienen un historial de fallas técnicas concretas. (Composición Infobae: (AP foto/Francois Mori / Disney)

Disney Research presentó ReActor, un sistema que combina aprendizaje por refuerzo y simulación física para transferir movimientos humanos a robots con formas corporales y capacidades muy distintas a las de una persona.

El proyecto, desarrollado por un equipo de investigadores en Suiza, aborda uno de los problemas más persistentes en la robótica: lograr que un robot reproduzca el movimiento humano de forma fluida y físicamente coherente, sin importar cuánto difiera su estructura del cuerpo humano.

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Qué es ReActor y cómo resuelve los errores del movimiento robótico

Los métodos actuales para enseñar a los robots movimientos similares a los humanos tienen un historial de fallas técnicas concretas. Entre los errores más frecuentes están el deslizamiento de los pies, las autocolisiones, la penetración del suelo, los pies flotantes y los movimientos que resultan físicamente imposibles para el robot objetivo.

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Disney presentó ReActor, un sistema que transfiere movimientos humanos a robots con estructuras corporales completamente distintas a las de una persona. (YouTube DisneyResearchHub)

Cabe señalar que esos problemas dificultan el aprendizaje por imitación y limitan la calidad del resultado final.

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ReActor propone un enfoque diferente. El sistema utiliza lo que sus creadores denominan un marco de optimización de dos niveles: en un nivel ajusta el movimiento de referencia para adaptarlo a la morfología del robot, mientras que en el otro entrena simultáneamente al robot para seguir ese movimiento.

Esa combinación permite que el sistema aprenda a moverse de forma físicamente plausible sin requerir un ajuste manual exhaustivo.

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El sistema utiliza lo que sus creadores denominan un marco de optimización de dos niveles. (YouTube DisneyResearchHub)

El propio equipo de investigación describió el objetivo en el artículo completo del proyecto: “Adaptar el movimiento de referencia cinemático humano a la morfología de un robot sigue siendo un desafío formidable.

Los métodos existentes suelen producir inconsistencias físicas, como deslizamiento de los pies, autocolisiones o movimientos dinámicamente inviables, que dificultan el aprendizaje por imitación posterior”.

Cómo funciona el sistema y qué robots lo demostraron en el video

El método de ReActor requiere menos conexiones entre partes del cuerpo que los enfoques anteriores. En lugar de mapear cada segmento del cuerpo humano con precisión, el sistema identifica los segmentos relevantes y los hace coincidir con las partes comparables del robot, lo que simplifica el proceso y reduce los errores.

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El sistema identifica los segmentos relevantes y los hace coincidir con las partes comparables del robot. (YouTube DisneyResearchHub)

La demostración visual publicada por Disney Research muestra cómo el sistema adapta el movimiento humano a tres formas robóticas distintas: dos robots humanoides y un robot cuadrúpedo. En cada caso, el método ReActor obtuvo mejores resultados que los enfoques de referencia, evitando todos los errores técnicos descritos anteriormente.

El proyecto fue desarrollado por los investigadores David Müller, Agon Serifi, Sammy Christen, Ruben Grandia, Espen Knoop y Moritz Bächer, del equipo de Disney Research en Suiza, y lleva el título formal de “ReActor: Aprendizaje por refuerzo para la reorientación del movimiento basada en la física”.

Ahora bien, los resultados fueron validados tanto en simulación como en hardware físico, como se muestra en la demostración con el robot en vivo al final del video.

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Comparación visual de un mismo movimiento realizado por modelos digitales. (YouTube DisneyResearchHub)

Qué implicaciones tiene ReActor para el futuro de los personajes robóticos de Disney

Aunque el proyecto es altamente técnico, sus aplicaciones más inmediatas dentro del universo Disney son fáciles de imaginar. La tecnología podría servir de base para personajes robóticos más realistas, figuras de entretenimiento interactivas o animatrónicos orientados al rendimiento, que históricamente han requerido un ajuste muy fino para lograr movimientos humanos creíbles.

Disney no ha hecho comentarios oficiales sobre el uso futuro de ReActor, dado que el desarrollo es muy reciente.

Lo que sí queda claro es que el proyecto da continuidad al interés que la compañía ha mostrado durante años por la robótica, la animación y la tecnología de interpretación de personajes, áreas donde la precisión del movimiento marca la diferencia entre una experiencia convincente y una que no lo es.

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