Top 10 de canciones que más se escucharán en las fiestas de Año Nuevo, según la IA

Para anticipar la banda sonora de las celebraciones de Año Nuevo, se consultó a los modelos de inteligencia artificial ChatGPT y Gemini para identificar las canciones que dominarán las fiestas en esta temporada. Ambas plataformas analizaron tendencias musicales recientes y aportaron las razones por las cuales estos temas se perfilan como los más elegidos, ya sea por su ritmo contagioso, sus letras festivas o su capacidad para animar cualquier reunión.

Esta selección, respaldada por el análisis de la IA, ofrece una visión clara de los éxitos que no faltarán en las pistas de baile durante la llegada del nuevo año.

Las canciones que más se escucharán en Año Nuevo 2025, según ChatGPT

Para conocer las canciones que marcarán el ritmo de la llegada del 2025, ChatGPT fue consultado para elaborar una lista de los temas que dominarán las fiestas de Año Nuevo. La inteligencia artificial no solo identificó los éxitos musicales con mayor proyección para estas celebraciones, sino que también analizó las razones detrás de su vigencia.

1. “Feliz Año Nuevo” – ABBA

Razón: Sigue siendo el himno universal del cambio de año. En 2025 continúa sonando justo a medianoche por su carga emocional, nostalgia y mensaje de esperanza.

2. “Vivir mi vida” – Marc Anthony

Motivo: El mensaje de dejar atrás lo malo y disfrutar el presente conecta perfectamente con el espíritu de Año Nuevo, especialmente en celebraciones latinas actuales.

3. BZRP Music Sessions #53 – Shakira

Razón: Aunque no es una canción nueva, sigue siendo una de las más reproducidas en fiestas incluso en 2025, ya que combina una energía alta que anima el ambiente, una letra fácil de corear que invita a la participación colectiva, y un mensaje de cierre de ciclos que encaja perfectamente con el espíritu de Año Nuevo.

4. KAROL G, Shakira - TQG

Motivo: Es una canción clave para fiestas y celebraciones porque transmite un mensaje de superación y empoderamiento, muy alineado con el espíritu de Año Nuevo. Su ritmo fuerte y bailable mantiene la energía alta, la letra es fácil de cantar y recordar, y el tema conecta con la idea de dejar atrás lo que ya no suma y empezar una nueva etapa.

5. “I Gotta Feeling” – The Black Eyed Peas

Razón: Es ideal para la cuenta regresiva. En 2025 sigue vigente porque anuncia que “esta noche será una buena noche”, algo perfecto para Año Nuevo.

6. “La vida es un carnaval” – Celia Cruz

Razón: Su mensaje positivo sigue siendo actual: no llorar, disfrutar y seguir adelante. En tiempos recientes, esta idea cobra aún más fuerza.

7. “Flowers” – Miley Cyrus

Motivo: “Flowers” de Miley Cyrus es una canción muy presente en celebraciones porque representa independencia, amor propio y nuevos comienzos, valores que encajan perfectamente con el cierre de un año y el inicio de otro.

8. “Despacito” – Luis Fonsi & Daddy Yankee

Razón: Aunque no es nueva, en 2025 sigue siendo un éxito intergeneracional que garantiza baile y buen ambiente en cualquier fiesta.

9. “Auld Lang Syne” – Tradicional

Razón: Continúa siendo la canción simbólica de despedida del año en muchos países. Se escucha en momentos emotivos y ceremoniales.

10. “Don’t Stop Me Now” – Queen

Motivo: Su energía y mensaje de euforia la hacen perfecta para arrancar el nuevo año con entusiasmo y optimismo.

El top 10 de canciones que más se escucharán en Año Nuevo, según Gemini

Las tendencias apuntan a una fiesta dominada por el reggaetón, el dembow y los ritmos latinos que han marcado el año, además de los infaltables clásicos atemporales.

1. “QUE HACES” - Becky G ft. Manuel Turizo)

Razón: Esta colaboración entre dos pilares del pop urbano latino ha sido un hit constante en el segundo semestre de 2025. Su ritmo de reggaetón melódico, con un beat fuerte pero bailable, la hace perfecta para iniciar la fiesta y levantar el ánimo.

2. “Chirriqui Chirri (Remix)” - Gloria Estefan ft. Nathy Peluso

Razón: Representa la exitosa fusión de géneros de 2025. Al mezclar el sabor atemporal de Gloria Estefan con la energía funky y moderna de Nathy Peluso, logra atraer tanto a las generaciones adultas como a la Generación Z, convirtiéndose en un puente intergeneracional de baile.

3. “Qué Pasaría” - Rauw Alejandro ft. Bad Bunny

Motivo: La unión de estos dos gigantes del género urbano en un track con un sonido fresco y experimental lo posicionó como un favorito. Su beat es lo suficientemente innovador para sentirse actual, pero con la base de reggaetón necesaria para el perreo de fin de año.

4. “Motinha 2.0 (Mete Marcha)” - DENNIS ft. Luísa Sonza, Emilia

Motivo: Refleja la tendencia de los ritmos brasileños y el funky actualizado. Es una canción de alta energía, ideal para el pico de la fiesta, gracias a su ritmo acelerado y repetitivo que se volvió un challenge viral en redes.

5. “Vivir Mi Vida” - Marc Anthony

Razón: Aunque Marc Anthony es conocido por la salsa romántica, este tema es su himno más optimista, universal y pop-orientado. Es una canción de celebración de la vida y la alegría con un ritmo que fusiona la salsa con elementos de world music y pop. Se convirtió en un hit masivo y atemporal desde su lanzamiento.

6. “El Año Viejo” - Toni Camargo

Motivo: Es, literalmente, el himno de la despedida del año. Su letra, que enumera las cosas buenas y malas que deja el año que se va, y su ritmo de cumbia festiva, lo convierten en el tema obligatorio que debe sonar justo antes de la medianoche.

7. “La Vaca” - Mala Fe

Razón: El merengue y el dembow dominicanos son fundamentales. “La Vaca” y otros temas de ritmo similar poseen un tempo irresistiblemente rápido y un beat constante que funciona perfectamente para hacer bailar a cualquier grupo en el momento más álgido de la celebración.

8. “Yo no te pido la luna” - Daniela Romo

Razón: Si bien no es un tema de fiesta, el pop en español de la década de 1980 y 1990 siempre tiene un espacio en la madrugada. Su alta dosis de nostalgia romántica y su estribillo universalmente conocido la hacen una opción segura para los momentos de “cantar a todo pulmón” y recordar el pasado.

9. “Colombia Tierra Querida” - Juan Carlos Coronel

Motivo: Representa la necesidad de cumbia y porros de la costa. En general, los himnos de música tropical tradicional (como la Cumbia, el Porro y la Salsa brava) son obligatorios para cerrar el ciclo. Estos géneros son la columna vertebral del baile latino en estas fechas.

10. “Despacito” - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Motivo: Aunque han pasado años desde su lanzamiento, sigue siendo el récord de popularidad global en español. Es una canción “comodín” que todas las generaciones conocen y disfrutan, perfecta para mantener el ambiente internacional y conocido durante la transición de la medianoche.