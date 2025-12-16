SAM Audio, la nueva herramienta profesional de Meta para amantes del sonido y la edición, tiene IA y es gratis

Los usuarios pueden editar el audio de sus videos a través de prompts como "elimina el audio del viento". (Meta)

Meta ha lanzado una plataforma gratis potenciada por inteligencia artificial que facilita a los usuarios la segmentación de audios de manera muy sencilla.

Con SAM Audio, es posible subir un video de tu banda favorita y aislar la guitarra o la voz con un solo clic, así como utilizar indicaciones de texto para eliminar el ruido del tráfico en una grabación realizada al aire libre, o quitar el sonido de un perro ladrando en todo un podcast.

La compañía dirigida por Mark Zuckerberg afirma que SAM Audio puede revolucionar la edición de audio y video, favoreciendo la innovación en áreas como música, podcast, televisión, cine, investigación científica, accesibilidad y muchas más.

Zuckerberg señaló: “Nuestro nuevo modelo permite separar fuentes de audio en tu contenido con instrucciones simples. Esto facilita la edición de sonido en videos para cualquier persona”.

Cómo usar SAM Audio de Meta

Para usar SAM Audio de Meta, los usuarios deben seguir estos pasos:

Dirigirse a la página web https://aidemos.meta.com/segment-anything desde un computador. Pulsar ’Try it’ y luego ‘Isolate Audio’. Subir el audio o video de interés. Agregar el prompt necesario. Seleccionar ’Isolate sound’.

SAM Audio permite aislar, eliminar o resaltar sonidos específicos en grabaciones de audio y video. (SAM Audio)

Para qué sirve SAM Audio de Meta

SAM Audio de Meta sirve para aislar, eliminar o resaltar fuentes de sonido específicas dentro de cualquier grabación, sea de audio o video.

Una de las principales ventajas de SAM Audio es que funciona tanto con indicaciones de texto como visuales.

Por ejemplo, el usuario puede escribir “ladrido de perro” para identificar y extraer solo esa parte del audio.

También es posible solicitar “voz cantando”, “aplausos”, “guitarra eléctrica” u otros sonidos particulares. El sistema localiza el fragmento correspondiente y lo aísla, permitiendo conservarlo, eliminarlo o destacarlo en la edición final.

El sistema identifica sonidos concretos, como voces, aplausos o instrumentos, para conservarlos, quitarlos o destacarlos en la edición. (SAM Audio)

Por otro lado, las indicaciones visuales resultan igual de intuitivas. Basta con hacer clic sobre una persona u objeto específico en el video —por ejemplo, una batería, un automóvil o un orador— para que SAM Audio se encargue de aislar el audio que produce ese elemento.

Así, el usuario puede silenciar el sonido ambiental de un estadio para resaltar una entrevista, o aislar el instrumento de un músico entre varios integrantes de una banda.

El sistema facilita tareas como quitar ruidos de fondo molestos, extraer solo la voz de un presentador en un evento con público, eliminar el tráfico en grabaciones al aire libre, o adaptar el sonido en materiales audiovisuales para accesibilidad.

Facilita eliminar ruidos de fondo, aislar voces o ajustar el audio para mejorar la accesibilidad. (Meta)

SAM Audio puede transformar la edición de contenido en áreas como música, cine, TV, creación de podcast, investigación y enseñanza, ya que permite ahorrar tiempo y obtener resultados profesionales con acciones sencillas.

Su facilidad de uso, gracias a las instrucciones de texto y el reconocimiento visual, la convierte en una herramienta útil tanto para creadores expertos como para usuarios sin experiencia previa en edición de audio.

“Vemos muchos casos de uso potenciales, incluyendo aislamiento de sonidos, filtrado de ruido y más, para ayudar a las personas a dar vida a sus visiones creativas, y ya estamos usando SAM Audio para ayudar a construir la próxima generación de herramientas creativas de medios”, afirmó Meta.

Qué otras herramientas de edición tiene Meta

Meta ofrece otras herramientas de edición en la misma página web donde se encuentra SAM Audio.

Meta también ofrece otras herramientas de edición en la misma plataforma. (Meta)

Entre las opciones disponibles se incluyen herramientas para crear recortes de video (Create video cutouts) y recortes de imágenes (Create image cutouts) mediante SAM 3.

Además, es posible generar escenas tridimensionales (Create 3D scenes) y modelos en 3D de cuerpos (Create 3D bodies) utilizando la tecnología SAM 3D.

Estas funciones permiten a los usuarios trabajar de manera creativa y profesional tanto con imágenes como con videos y modelos tridimensionales, todo desde una única plataforma.