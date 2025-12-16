Tecno

La RAE oficializó los términos tecnológicos "smartphone" "loguearse" y "mailing" en su diccionario

Con un total de 330 novedades, la actualización reconoce el lugar clave de la tecnología, los extranjerismos y el habla cotidiana digital en el Diccionario de la Lengua Española

"Smartphone", "loguearse" y "mailing" ya aparecen en la versión oficial en línea del Diccionario de la Lengua Española

La Real Academia Española (RAE) ha incorporado oficialmente los términos “smartphone”, “loguearse” y “mailing” a la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), reflejando la influencia de la tecnología y el inglés en el habla cotidiana de millones de hispanohablantes.

Cada año, la RAE actualiza su diccionario, y la presentación de la última revisión se realizó el pasado 15 de diciembre de 2025 en la sede de la institución. La edición 24 del diccionario se publicará en papel en 2026, pero sus novedades ya pueden consultarse en línea.

Nuevos términos tecnológicos llegaron a la RAE - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles fueron los términos tecnológicos que aceptó la RAE

La revisión añade un total de 330 novedades, que incluyen nuevas palabras, localismos y acepciones. En el apartado tecnológico destacan, además de los ya mencionados, otros extranjerismos populares como “gif”, “hashtag” y “streaming”.

Según la RAE, estos términos se integran gracias a la frecuencia de uso registrada en los entornos técnicos, académicos y en la vida diaria.

“Loguearse” se incorpora como verbo plenamente adaptado a la ortografía y la gramática del español. Desde hoy, vincular una identidad y contraseña a un sitio web, programa o sistema informático cuenta con un término verificado en el diccionario. Se trata de un préstamo lingüístico que, por su extensión entre los hispanohablantes, ya competía en popularidad con los equivalentes más estrictamente castizos.

En el caso de los extranjerismos como “smartphone”, “mailing”, “gif”, “hashtag” y “streaming”, la RAE indica que se suman como “extranjerismos crudos”: mantienen la grafía original del idioma de origen y deben ser escritos en cursiva.

Términos como "gif" y "smartphone" se suman oficialmente gracias a su uso masivo, marcando un precedente en la adaptación del español a las nuevas realidades tecnológicas

De este modo, queda asentada su presencia sin obligar a adaptaciones forzadas. El diccionario aclara que “smartphone” es un “teléfono inteligente”, mientras que “streaming” se refiere a “la transferencia continua de datos a través de internet que permite acceder a transmisiones en directo o en diferido sin descargar el contenido”.

El término “mailing” se define como el “envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo”.

Además de los términos tecnológicos, la actualización incluye voces científicas como “gravitón” (física), “termoquímico” (química) y otras especializadas de la medicina como “cuperosis” u “ovulatorio”. En el ámbito meteorológico, destacan los ingresos de “engelamiento” y “engelante”.

Por qué se agregan nuevas palabras a la RAE

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, informó que esta actualización es una revisión menor, previa a la edición ampliada que se publicará en 2026, e insistió en la importancia de registrar usos consolidados aunque no se ajusten a la ortodoxia tradicional. Según la institución, la elección de las palabras responde a la práctica real de los hablantes, más allá del criterio normativo.

La institución reconoce el dinamismo del idioma y la influencia global de las plataformas digitales, consolidando palabras tecnológicas en su versión online antes de la publicación en papel prevista para 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las novedades también figuran localismos y palabras de uso popular en países concretos, como “morro” (usado en El Salvador y México para designar a un niño), así como neologismos de moda como “milenial” o “turismofobia”. Expresiones y formas complejas, como “alfombra mágica”, “foto de familia” o “meter la directa”, también obtuvieron entrada oficial en esta versión del DLE.

El documento de la RAE explica que el diccionario es fruto del trabajo conjunto de 23 academias de la lengua en todo el mundo hispanohablante, lo que justifica la incorporación tanto de tecnicismos globales como de palabras arraigadas en la cultura regional.

La actualización reconoce la realidad de un idioma en permanente evolución, donde las conversaciones diarias, la digitalización y el impacto de las redes sociales marcan las prioridades léxicas. A partir de ahora, términos como “gif”, “hashtag”, “mailing” y “streaming” forman parte del español reconocido oficialmente, aunque se mantendrán escritos en cursiva para señalar su origen extranjero.

Con esta revisión, la RAE refleja el dinamismo del lenguaje y la integración de realidades tecnológicas en el español actual. El listado completo de novedades puede consultarse en la web oficial de la RAE, que servirá de anticipo a la llegada de la edición en papel prevista para noviembre de 2026.

Los cinco mejores accesorios para

Nueva estafa en PayPal, roban

Desarrollan un chip tan delgado

Tu Amazon Kindle trae nueva

Cuál es el mejor celular
