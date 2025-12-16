Esta aplicación agota el almacenamiento y afecta el rendimiento del celular sin que lo note

Un aplicativo del celular usa la mayor parte del almacenamiento del dispositivo. (Foto: Imagen ilustrativa)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio puede ocupar en el celular sin que el usuario lo note, debido a la descarga automática y constante de imágenes, videos, audios y documentos. Este comportamiento, sumado a las copias de seguridad en la nube, puede terminar afectando el rendimiento del dispositivo, generar lentitud en el sistema e incluso impedir la instalación de nuevas aplicaciones o actualizaciones del sistema operativo.

La popularidad de la plataforma explica en parte el problema. Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp dejó de ser solo un servicio de mensajería para convertirse en un canal permanente de intercambio de contenido multimedia. Fotografías, clips de video, notas de voz y archivos se reciben a diario y, en muchos casos, se almacenan de manera automática en la memoria interna del teléfono, sin una advertencia clara al usuario.

Con el paso del tiempo, esta acumulación silenciosa de datos puede colmar el almacenamiento disponible, especialmente en teléfonos con menor capacidad interna. Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran una mayor lentitud al abrir aplicaciones, fallas en el sistema, cierres inesperados y la imposibilidad de descargar nuevas apps o instalar actualizaciones de seguridad, que suelen requerir espacio libre para completarse.

WhatsApp puede llenar el almacenamiento de tu celular si no lo gestionas bien. (ChatGPT)

El problema no se limita únicamente al almacenamiento físico del celular. En el caso de los dispositivos Android, WhatsApp también impacta en el uso de la nube de Google, que ofrece 15 GB gratuitos compartidos entre Gmail, Google Fotos y las copias de seguridad del sistema. Muchos usuarios desconocen que los respaldos automáticos de WhatsApp pueden consumir una porción significativa de ese espacio, especialmente si incluyen grandes volúmenes de videos y audios.

Si bien las copias de seguridad son clave para recuperar conversaciones y archivos al cambiar de teléfono o reinstalar la aplicación, también representan un factor de riesgo cuando no se controlan. WhatsApp no suele emitir alertas claras cuando el tamaño del respaldo crece de manera considerable, por lo que el usuario puede encontrarse con la nube casi llena sin saber exactamente qué lo provocó.

La situación se agrava en los chats grupales, donde el flujo de contenido suele ser constante. Grupos familiares, laborales o de amigos pueden generar decenas de archivos al día, que se descargan automáticamente en segundo plano. Esta dinámica convierte a WhatsApp en uno de los principales responsables del consumo de memoria en muchos dispositivos, incluso por encima de aplicaciones de streaming o juegos.

Tener activado la descarga automática en WhatsApp puede provocar que se llena rápido el almacenamiento de tu celular. (Freepik)

Para evitar que WhatsApp ocupe más espacio del necesario, una de las medidas más efectivas es modificar la configuración de descarga automática de archivos. De forma predeterminada, la aplicación guarda todo el contenido recibido, pero esto puede cambiarse fácilmente. Al ingresar en ‘Ajustes’, luego en ‘Almacenamiento y datos’ y finalmente en ‘Descarga automática de archivos’, es posible seleccionar la opción ‘Nunca’ para imágenes, videos, audios y documentos.

Con este ajuste, los archivos solo se descargarán cuando el usuario decida abrirlos de manera manual. Esto permite tener un mayor control sobre qué contenidos se conservan y cuáles se descartan, evitando que la memoria del celular se llene con archivos innecesarios o repetidos.

Otra herramienta útil es la función de gestión de almacenamiento dentro de WhatsApp, que muestra qué chats ocupan más espacio y qué tipo de archivos son los más pesados. Desde allí, se pueden eliminar videos largos, audios antiguos o documentos que ya no son relevantes, liberando espacio de forma rápida.

Se recomienda desactivar la descarga automática en WhatsApp. (foto: MovilWifi)

Además, revisar periódicamente el tamaño de la copia de seguridad en la nube y limitar el respaldo de videos puede marcar una diferencia importante. Esta opción también se encuentra dentro de la configuración de la aplicación y permite reducir el impacto de WhatsApp en el almacenamiento de Google Drive.