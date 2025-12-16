Dell y Lenovo evalúan volver a 8 GB de RAM en laptops de gama media

La distribución de portátiles con configuraciones de 16 GB se encarece. (concepto.de)

El aumento sostenido de los precios de la memoria DDR5 está alterando la estrategia de los principales fabricantes de laptops, quienes ahora deben adaptar sus configuraciones para seguir siendo competitivos en el mercado. Empresas como Dell y Lenovo consideran volver a ofrecer modelos de gama media con 8 GB de RAM, según TrendForce.

Esta medida responde al alza de costes y busca mantener las laptops dentro de un rango de precios asequible, aunque esto implique reducir el rendimiento en tareas exigentes.

Consecuencias del alza de precios en la memoria DDR5 para laptops

Según TrendForce, el impacto del encarecimiento de la memoria DDR5 no solo repercute en el sector premium, donde equipos destinados a negocios o gaming alcanzarán precios más altos por la inclusión de 32 GB o 64 GB de RAM; también afecta al segmento intermedio.

La distribución de portátiles con configuraciones de 16 GB, ideales para la mayoría de los usuarios, se encarece, forzando a los fabricantes a rebajar la capacidad a 8 GB para mantener precios de venta competitivos. Sin embargo, esto representa una menor relación precio-rendimiento y limita la usabilidad de las laptops para tareas ofimáticas intensivas o juegos.

La función principal de la memoria RAM consiste en almacenar temporalmente los datos y programas a los que el procesador necesita acceder de forma rápida y eficiente. (guiahardware.es)

La restricción es aún más marcada en modelos ultradelgados con DRAM soldada, ya que la capacidad de actualización es nula y los fabricantes deben rediseñar los productos si desean cambiar la cantidad de RAM. Además, se suma la presión por parte de los compradores para que los proveedores reduzcan el software de relleno o bloatware que consume memoria.

La crisis en la oferta de DDR5 no solo afecta a portátiles: los centros de datos de IA y los fabricantes de smartphones también experimentan presión sobre sus inventarios y precios.

Cómo averiguar la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento de tu Android

Con la amplia gama de versiones para un mismo modelo de smartphone y las actualizaciones frecuentes en sus especificaciones, saber exactamente cuánta memoria RAM, qué procesador y cuánto almacenamiento tiene un dispositivo puede resultar confuso, sobre todo si el equipo es de segunda mano, fue comprado en el extranjero o si simplemente se desconoce la configuración original.

Imagen referencial de una memoria RAM de un celular. (Google Imagen)

Afortunadamente, obtener esta información en un teléfono Android es un proceso más accesible de lo que parece y puede hacerse sin necesidad de aplicaciones adicionales. Una alternativa consiste en activar las opciones para desarrolladores desde los Ajustes y acceder a la sección Memoria, donde se encuentra el total de RAM, el uso promedio y el consumo por aplicación.

Para mayor detalle, es posible profundizar en la sección para consultar datos según distintos intervalos de tiempo.

Algunos dispositivos también muestran la cantidad de RAM en el apartado Acerca del teléfono, en los ajustes generales, aunque la disponibilidad del dato depende del fabricante y la versión de Android.

Si se busca una opción más especializada o detallada, existen aplicaciones gratuitas como CPU-Z, que muestran información instantánea sobre el hardware del dispositivo, incluyendo almacenamiento, procesador y especificaciones clave. También puede consultarse la capacidad de almacenamiento directamente desde la sección correspondiente en Ajustes, así como los detalles técnicos del procesador.

En un teléfono, es posible obtener la información de la memoria RAM de forma sencilla y sin aplicaciones extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve la memoria RAM y cómo influye en el rendimiento de tus dispositivos

La memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) es un componente fundamental en los dispositivos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles y tabletas. Su función principal consiste en almacenar temporalmente los datos y programas a los que el procesador necesita acceder de forma rápida y eficiente. A diferencia del almacenamiento permanente, la información en la RAM se borra cuando se apaga el dispositivo, lo que la convierte en una memoria volátil.

La cantidad y velocidad de la memoria RAM influyen en el rendimiento general del sistema. Una mayor capacidad permite ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que el dispositivo experimente lentitud.

Además, la velocidad de la RAM determina la rapidez con la que los datos se transfieren entre la memoria y el procesador, lo que impacta en la agilidad para realizar tareas cotidianas como abrir archivos, navegar en internet o utilizar programas de edición.