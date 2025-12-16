Con este truco podrás ocultar el WiFi de tu casa para que ningún desconocido se conecte

Ocultar el SSID del WiFi doméstico impide que la red aparezca en el listado de señales disponibles para los vecinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una red WiFi implica que usuarios que fuera de nuestra casa puedan verla y encontrar maneras de acceder a ella. Por eso, buscar opciones de seguridad, más allá de buenas contraseñas, es poder ocultar su acceso a través del SSID, que es el identificador visible que aparece al buscar redes inalámbricas cercanas.

Aunque el proceso va más allá de oprimir un botón, vamos a explicarlo con cuidado para que cualquiera lo pueda realizar en casa y poner un límite mucho más fuerte al acceso a su red casera.

Cuál es el método para ocultar el WiFi

Cuando una familia decide evitar que su WiFi figure en el listado de señales disponibles para los vecinos, suele recurrir a la función de ocultación del SSID. Este método sirve, sobre todo, como barrera de disuasión para usuarios curiosos con pocos conocimientos técnicos.

Ocultar el nombre suele bastar para que quien navega por el wifi del vecindario no advierta la presencia de una red adicional, lo que reduce la tentación de intentar conectarse.

El proceso para ocultar una red WiFi requiere acceder a la configuración del router y activar la opción de ocultación del SSID. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta dinámica no implica que la red pase a ser inaccesible para cualquiera. Existen aplicaciones diseñadas para detectar SSID no visibles por métodos convencionales, lo que pone de manifiesto que ocultar la red no equivale a blindarla ante ataques dirigidos.

Además, el hecho de ocultar el SSID no expulsa a aquellos dispositivos que ya cuentan con acceso autorizado. Por eso, quien busque un entorno inalámbrico realmente seguro deberá sumar otras medidas adicionales como el refuerzo de contraseñas o el uso de protocolos avanzados.

Proceso paso a paso para ocultar una red WiFi en el hogar

La funcionalidad para mantener oculta una red WiFi suele encontrarse en la mayoría de los routers domésticos, independientemente del operador contratado. Para llevarla a cabo de manera efectiva, conviene empezar por identificar el modelo exacto del router y recopilar la información básica: el SSID visible y la contraseña vigente.

Acceder a la gestión del dispositivo requiere, generalmente, conectarlo por cable ethernet al ordenador para una mayor estabilidad, aunque también puede hacerse inalámbricamente.

Ocultar el SSID no expulsa a los dispositivos ya conectados ni garantiza protección total ante ataques avanzados. (Imagen ilustrativa Infobae)

El paso inicial consiste en abrir el navegador e introducir la dirección IP del router en la barra de direcciones, que habitualmente es 192.168.1.1 o, en ocasiones, 192.168.0.1. Tras acceder, es necesario ingresar las credenciales de usuario y contraseña, datos proporcionados por el operador o figuran como “admin”, “user” o sencillamente “password” por defecto, si nunca se han modificado.

En el menú principal de configuración, la opción relacionada con la ocultación del SSID suele ubicarse dentro del apartado ‘Configuración inalámbrica’, ‘Wireless’ o ‘Inalámbrico’. El usuario debe buscar la casilla que permite “Ocultar nombre WiFi” u “Ocultar SSID”.

Al activar esta función y guardar los cambios, la red dejará de figurar en el listado de señales detectadas por cualquier dispositivo próximo, siempre y cuando no se haya conectado previamente.

Cabe señalar un detalle relevante a quienes deciden ocultar el SSID en su router Movistar y modelos similares: este ajuste desactiva automáticamente la función WPS (WiFi Protected Setup), que permitía conectar nuevos dispositivos mediante un botón físico o PIN.

Para conectar un dispositivo a una red WiFi oculta es necesario ingresar manualmente el nombre exacto, la contraseña y el protocolo de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este aviso se muestra en algunos paneles, resaltando que tras esconder el nombre de la red, la conexión de nuevos equipos por este medio dejará de estar operativa.

Cómo conectar dispositivos a una red WiFi oculta

A partir del momento en que el SSID permanece oculto, los nuevos dispositivos no podrán detectar la red de forma automática. Para vincular un equipo, como un móvil o portátil, es imprescindible ingresar los parámetros manualmente.

El método consiste en abrir el área de configuración avanzada de WiFi, seleccionar “Configurar manualmente” o una opción similar, y teclear el SSID exacto de la red (incluyendo mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales si corresponde), la clave de acceso y escoger el protocolo de seguridad vigente, como WPA3 o WPA2.

Así, cualquier intento de acceso implica conocer tanto el nombre preciso de la red como la contraseña y el método de cifrado, lo que, aunque no impide ataques deliberados, eleva la barrera frente a curiosos o intentos accidentales desde equipos cercanos.