Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

El ex Gran Hermano apoyó a su hermana y la acompañó en esta nueva etapa en el programa

La aparición de Thiago Medina en Cuestión de peso (eltrece) tomó por sorpresa a su hermana Camilota, quien regresó al programa tras notar un aumento considerable de peso. Durante el reencuentro, el exparticipante de Gran Hermano impactó al relatar su proceso personal de recuperación física después del accidente que lo puso al borde de la muerte e hizo pública la exigente rutina alimentaria que debió seguir para mejorar su salud.

Para recuperarse tras el choque que sufrió a bordo de su moto, Medina reveló que llegó a perder 26 kilos en apenas un mes. El joven compartió que su dieta incluyó la obligación de realizar ocho comidas diarias y el consumo frecuente de suplementos alimenticios, bajo indicación médica, lo que le permitió superar las dificultades que enfrentó debido a la falta de apetito y las secuelas físicas de la internación.

Camilota regresó al ciclo televisivo en busca de apoyo para enfrentar el desafío de bajar de peso. Según relató Medina durante el reencuentro, antes del accidente ambos habían compartido la convivencia y se apoyaban mutuamente en sus objetivos de salud. El reencuentro familiar se vivió de manera emotiva. El exjugador de Gran Hermano no dudó en expresar su preocupación por el estado físico de su hermana, reconociendo el vínculo cercano que mantienen y el compromiso conjunto con el bienestar familiar.

El exconcursante detalló que, después del accidente, la recuperación fue particularmente complicada: “Me costaba mucho porque, como no comía, tenía el estómago cerrado”. A pesar de las dificultades, Medina resaltó que la rutina de ocho comidas diarias y la administración de suplementos alimenticios resultó clave para su rehabilitación, aspecto que compartió como testimonio para apoyar a Camilota en su regreso al programa.

La emotiva sorpresa de Thiago Medina a su hermana Camilota en Cuestión de peso

La experiencia de Thiago Medina en el proceso de rehabilitación fue exigente. El joven explicó que, tras el accidente, bajó 26 kilos en un mes y atravesó una difícil adaptación a la nueva rutina alimentaria. La indicación médica impulsó la frecuencia de ocho comidas al día y requirió una supervisión estricta para garantizar el correcto aporte nutricional mediante suplementos.

Medina admitió que la recuperación le generó resistencia debido al bajo apetito, señalando que la falta de hambre complicaba aún más la tarea de alimentarse. A pesar de ello, el compromiso familiar y el acompañamiento a su hermana en el programa sirvieron como ejemplo de superación y motivación para enfrentar situaciones adversas.

El exhermanito contó cómo es la convivencia junto con la madre de sus hijas (Video: Instagram)

En el plano personal, Thiago Medina atraviesa un buen momento con Daniela Celis, madre de sus hijas. Luego de que la joven revelara detalles íntimos de su sexualidad, el exparticipante del reality habló sin filtros sobre el vínculo actual que mantienen. En una charla distendida en el streaming de La Casa, Que alguien le avise, el ex Gran Hermano sorprendió al contar cómo es hoy su relación con su expareja, con quien continúa conviviendo pese a estar separados sentimentalmente.

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación relajada con Sofía “Jujuy” Jiménez, Thiago fue consultado por su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, respondió con naturalidad y sin rodeos. “No dormimos juntos. Nada de cucharita, nada, nada”, aseguró en un primer momento, intentando marcar los límites de la relación actual. Sin embargo, segundos después, con una sonrisa y entre risas, agregó: “Capaz que una que otra vez”, generando complicidad en el estudio y despertando aún más curiosidad.

En distintas oportunidades, ambos habían explicado que su prioridad es la crianza compartida y que, más allá de las diferencias, buscan mantener un vínculo armonioso. “Somos padres, nos vamos a llevar bien toda la vida”, había expresado el propio Thiago en otras entrevistas, dejando en claro que la relación trasciende lo sentimental.