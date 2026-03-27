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El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

El portavoz militar Effie Defrin confirmó que el despliegue adicional busca consolidar una franja defensiva y prevenir ataques contra comunidades del norte israelí

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Grupo de soldados de las FDI completamente equipados con cascos, chalecos tácticos, mochilas y rifles, posando frente a un muro de piedra
Soldados israelíes participan en el operativo de Golani en el sur del Líbano, donde abatieron a ocho terroristas y destruyeron un arsenal

El Ejército de Israel afirmó este jueves que necesita incrementar su número de soldados en el frente con Líbano para sostener sus operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah y avanzar en la creación de una zona de seguridad.

El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el despliegue actual resulta insuficiente ante la expansión de las acciones en la frontera norte.

En el frente libanés, la zona defensiva de avanzada que estamos creando requiere fuerzas adicionales”, declaró Defrin en una intervención televisada.

El oficial subrayó que el ejército está operando de manera simultánea en varios escenarios, lo que obliga a redistribuir recursos y aumentar el número de efectivos.

Para eso se necesitan más soldados”, agregó.

El pedido de refuerzos se produce en medio de una intensificación de las operaciones israelíes en el sur de Líbano, donde las fuerzas armadas buscan establecer un área de separación que reduzca la capacidad ofensiva de Hezbollah.

Según las autoridades israelíes, esta franja de seguridad tiene como objetivo alejar amenazas como misiles antitanque de las comunidades del norte del país.

Un grupo de soldados con uniformes de camuflaje, cascos y rifles camina por terreno embarrado; se observa un edificio y montañas en el fondo
El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

En las últimas semanas, Israel ordenó la evacuación de zonas ubicadas al sur del río Litani, una región que considera estratégica por la presencia de milicias respaldadas por Irán. Las tropas israelíes han levantado fortificaciones en ese sector y llevado a cabo demoliciones en localidades evacuadas, en el marco de una ofensiva terrestre que se ha ido ampliando progresivamente.

El ministro de Defensa, Israel Katz, señaló días atrás que las fuerzas israelíes buscan consolidar el control sobre infraestructuras clave en la zona, incluidos los puentes sobre el Litani. Según explicó, el objetivo es mantener presencia militar en esa área mientras persistan amenazas armadas.

En la misma línea, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que el plan contempla ampliar la franja de seguridad.

Estamos creando una zona de amortiguación más amplia”, afirmó.

La necesidad de más tropas, según el propio mando militar, responde a la ampliación del teatro de operaciones y a la simultaneidad de frentes activos, que incluyen también Siria y la Franja de Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz durante una reunión con el alto mando militar (Europa Press)
El ministro de Defensa, Israel Katz durante una reunión con el alto mando militar (Europa Press)

Del lado libanés, Hezbollah advirtió que cualquier intento de ocupación del sur será enfrentado. El grupo chiita calificó esa posibilidad como una amenaza directa para el país y aseguró que resistirá el avance israelí.

En paralelo, los enfrentamientos continúan con intercambios de ataques a ambos lados de la frontera, que han provocado víctimas y daños en zonas civiles.

La ofensiva aérea israelí se ha extendido a distintas regiones del Líbano, incluyendo el sur, el este y áreas cercanas a Beirut. Según el Ministerio de Salud libanés, más de un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio de la escalada, mientras que el número de muertos supera el millar. Entre las víctimas se contabilizan civiles, incluidos menores y personal médico.

En el norte de Israel, los ataques con cohetes lanzados por Hezbollah han causado daños materiales y víctimas, lo que refuerza el argumento del gobierno israelí sobre la necesidad de ampliar su zona de seguridad. Las autoridades sostienen que estas medidas buscan evitar ataques directos contra poblaciones fronterizas.

Edificios dañados en los suburbios del sur de Beirut tras bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas a Hezbollah (REUTERS/Stringer)
Edificios dañados en los suburbios del sur de Beirut tras bombardeos israelíes contra posiciones vinculadas a Hezbollah (REUTERS/Stringer)

El conflicto actual se inscribe en una larga historia de enfrentamientos entre Israel y grupos armados en el sur de Líbano. Desde finales del siglo XX, la zona ha sido escenario de múltiples incursiones militares y períodos de ocupación.

Israel se retiró definitivamente en el año 2000 tras más de dos décadas de presencia en territorio libanés, aunque los enfrentamientos con Hezbollah continuaron en años posteriores.

Más recientemente, la guerra de 2006 marcó otro punto crítico en la relación entre ambas partes. Desde entonces, la frontera ha permanecido como un foco de tensión recurrente, con episodios de violencia intermitente que se intensificaron tras el estallido del conflicto en Gaza.

(Con información de AFP y Reuters)

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