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La reacción de Ancelotti ante el pedido de los fanáticos de Brasil por Neymar en medio de la derrota frente a Francia

El entrenador italiano fue consultado por la ausencia del astro del Santos tras la caída por 2 a 1 ante los europeos. Además, defendió a Raphinha y Vinicius, de deslucida labor

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Ancelotti, durante el amistoso ante Francia, con una bandera de Brasil de fondo. Los fanáticos no fueron contemplativos... (Winslow Townson-Imagn Images)
Ancelotti, durante el amistoso ante Francia, con una bandera de Brasil de fondo. Los fanáticos no fueron contemplativos... (Winslow Townson-Imagn Images)

La derrota de Brasil ante Francia en el amistoso internacional disputado en el Gillette Stadium estuvo marcada por los cánticos de los fanáticos pidiendo por Neymar, hoy relegado, y la reacción inmediata del entrenador Carlo Ancelotti. Sin referirse directamente al ausente, el italiano, que no citó al astro del Santos por no verlo al 100% desde lo físico, aprovechó el momento para destacar a los jugadores presentes y dejar en claro su visión sobre el equipo.

Tras la caída por 2-1 ante Francia en Boston, Ancelotti fue consultado sobre el reclamo de los aficionados, que cantaron “olé, olé, olá, Neymar, Neymar” a modo de protesta por la ausencia del fantasista ex Barcelona y PSG, de 34 años. El técnico optó por evitar comparaciones e hizo un llamado a valorar el esfuerzo de la actual plantilla. “Ahora tenemos que hablar de los jugadores que estuvieron aquí, jugaron y dieron todo en el campo. Ellos dieron la cara, trabajaron mucho y estoy satisfecho. Vamos a preparar el próximo partido contra Croacia”, remarcó y apuntó al próximo amistoso.

En el análisis del partido, Carlo Ancelotti admitió que el equipo no estuvo a la altura en todas las fases del juego. “Cuando uno pierde un partido nunca tiene que estar contento, no estamos contentos. El resultado no es lo más importante, pero el resultado muestra lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien”, afirmó.

El ex orientador del Real Madrid, de 66 años, señaló que el Scratch “compitió hasta el final del partido con algunas buenas oportunidades, faltó un poco en la salida de balón en nuestro campo y faltó algo de vigilancia para evitar el contraataque en el que marcaron”. Sobre la autocrítica y las áreas a mejorar, Ancelotti subrayó: “En el contexto general del partido, estoy satisfecho, porque el equipo compitió, luchó, con un gol a balón parado, que es importante. Satisfecho a medias, pero no tenemos que estar contentos con el resultado”.

El público de Brasil presente en el amistoso ante Francia brinda cánticos por el astro brasileño

Brasil sufrió el bajo nivel de sus máximas figuras, como Raphinha (Barcelona) y Vinicius (Real Madrid). Sin embargo, el italiano los defendió: “Para mí, no les falta nada. Raphinha jugó bien, luego tuvo un problema al final del primer tiempo, tuvimos que sacarlo. Raphinha tuvo oportunidades, un buen movimiento sin balón. Vini es peligroso, puede que no haya marcado, pero un delantero siempre puede marcar. El trabajo de los dos está bien hecho”.

El entrenador destacó además la actuación de los más jóvenes y debutantes, incluyendo a Bremer -autor del único gol de la Verdeamarela-, Léo, Gabriel Sara, Ibañez e Igor Thiago. “El equipo era bastante joven, con jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos. A nivel defensivo, Bremer y Léo jugaron muy bien”, puntualizó.

Proyección de cara a la Copa y mensaje al grupo

Mirando hacia la próxima competencia internacional, Ancelotti aseguró que sale de este amistoso “mucho más confiado”. “Creo que para escoger la lista final no va a ser tan fácil para mí”, reconoció, en alusión a la creciente competencia interna y al rendimiento de los debutantes. El 30 de mayo es la fecha límite para que los técnicos le entreguen la nómina definitiva a la FIFA.

“Hay mucha competencia”, agregó. Hacia el cierre, Ancelotti dejó claro que su selección cuenta con argumentos para medirse con cualquier rival en el panorama internacional, y transmitió un mensaje de convicción al grupo y a la afición brasileña.

El próximo martes, en Orlando, Brasil volverá a probarse ante Croacia. Del rendimiento del conjunto dependerá que en las tribunas no vuelva a atronar el pedido por Neymar.

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