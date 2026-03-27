El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Andrea del Boca protagoniza una denuncia en Gran Hermano tras hallar el baño en malas condiciones y expone problemas de convivencia (Video: GH, Telefe)

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por estrategias de juego ni alianzas inesperadas, sino por un episodio tan insólito como escatológico que tuvo a Andrea del Boca como protagonista absoluta. La actriz, que regresó recientemente al reality, estalló en plena gala tras vivir una situación que definió como límite y que, según sus propias palabras, la dejó completamente afectada.

Todo ocurrió en medio de una jornada cargada de tensión, luego de que Brian Sarmiento utilizara su beneficio tras atender el teléfono y decidiera bajar a diez jugadores de la fiesta semanal, dejando a la actriz fuera del evento. Ese contexto, sumado al desgaste propio del encierro, pareció ser el caldo de cultivo perfecto para que la actriz decidiera decir lo que venía acumulando desde hacía días.

Con tono serio, pero visiblemente alterada, tomó la palabra y sorprendió a todos con una denuncia inesperada. “Fui al baño y encontré el inodoro lleno de caca”, lanzó sin rodeos, generando una mezcla de incredulidad, incomodidad y risas nerviosas tanto dentro de la casa como entre los televidentes. Lejos de suavizar el relato, profundizó en los detalles: explicó que la situación era tal que incluso tuvo que llamar a una compañera para que constatara lo que estaba viendo.

Andrea del Boca relató el episodio escatológico y aseguró que el impacto emocional podría afectar su participación el sábado

“En ‘la autopsia’ no había papel, así que debe ser una persona que solo se lavó”, agregó, aún indignada, dejando en evidencia no solo el estado del baño, sino también lo que interpretó como una falta total de respeto hacia el resto de los participantes. En ese mismo momento, la escena se volvió aún más caótica cuando otros jugadores comenzaron a reaccionar, algunos con sorpresa y otros a la defensiva.

Una de las primeras en intervenir fue Yanina Zilli, quien rápidamente se desligó del episodio. La participante aclaró que no tenía nada que ver con lo sucedido, aunque Andrea dejó en claro que en ningún momento la estaba acusando directamente. Según explicó, solo había intentado reconstruir lo ocurrido, ya que el episodio coincidió con el momento en que Yanina se encontraba en el baño duchándose.

El momento, que combinó incomodidad, enojo y un toque de absurdo, expuso uno de los aspectos menos glamorosos del reality: la convivencia extrema. En un espacio donde conviven decenas de personas sin privacidad, situaciones cotidianas pueden escalar rápidamente y convertirse en conflictos que terminan frente a millones de espectadores.

La reacción de Yanina Zilli ante la acusación de Andrea del Boca aclaró su ausencia de responsabilidad en el incidente del baño

Pero más allá del tono anecdótico, Andrea dejó en claro que para ella no se trató de un hecho menor. “No sé si me voy a poder recuperar para el sábado”, deslizó, afectada, en referencia tanto al mal momento vivido como al impacto emocional que le generó la situación.

Recientemente, Andrea volvió a la casa después de cuatro días en observación médica por problemas de salud. La actriz regresó a la convivencia con una actitud completamente renovada y, según sus propias palabras, con la intención de “cambiar la energía” del lugar.

A la mañana siguiente de su reingreso, Andrea recorrió cada ambiente de la casa armada con convicción y una mezcla de mística y humor. Mientras limpiaba en profundidad y desinfectaba distintos espacios, repetía frases como “fuera, fuera” y “fuera mala onda”, y hablaba de la importancia de la adaptación, en lo que muchos interpretaron como un ritual personal para renovar el clima interno.

La actriz volvió al programa luego de sus problemas de salud y realizó un ritual de limpieza (Video: Gran Hermano-Telefe)

“Esparzo todas las malas ondas, las malas energías. No tienen lugar en esta casa. En todos los rincones hay que limpiar la buena onda. Las malas ondas no tienen lugar en esta casa. A todos los que estamos acá y a todos los que están por atrás y a todos los que nos están mirando también. Buena onda, buena onda”, entonó mientras recorría la casa, rociando vinagre y ventilando los ambientes.

No se limitó solo a la limpieza: también se acercó a sus compañeros para transmitirles un mensaje de confianza y equilibrio. “Para que estés en paz con vos. Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes, confíes. No desconfíes de las personas que te pretenden hacer bien. Y desconfía de los que no te tratan, que te quieren clavar el puñal por detrás”, aconsejó, invitando a dejar de lado las malas intenciones y a apostar por la buena convivencia.