Cultura

Un emocionante ejercicio de reinterpretación del pasado familiar, en busca de la dignidad perdida

La determinación por rescatar la memoria de su abuela, llevó a la autora albanesa Lea Ypi a indagar en los archivos de los servicios secretos de Albania y recorrer buena parte de la historia europea del siglo XX

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El libro del día
El libro del día

Una imagen en blanco y negro publicada en Facebook, en la que aparece una pareja joven durante el año 1941, impulsó a la filósofa Lea Ypi a emprender una investigación destinada a rescatar a su abuela del anonimato digital y las distorsiones propias de las redes. Ese esfuerzo convirtió la exposición involuntaria de Leman Ypi —la mujer retratada y nacida en Salónica— en el origen de Indignidad, una obra que se niega a ser etiquetada y que, según la autora, se erige a la vez como indagación archivística, reconstrucción narrativa y ensayo sobre el destino moral en el siglo XX.

El libro, como destaca Ypi tras consultar ocho archivos estatales en cinco países distintos, desmantela la ilusión de que los documentos oficiales pueden contener la verdad de una vida. En los registros del régimen comunista albanés, su abuela es degradada a una mera categoría administrativa y vigilancia de Estado. “Lo que importa no es qué recordamos, sino cómo”, explica Ypi en una de las ideas centrales del texto, que Indignidad explora fusionando precisión documental y literatura. Este enfoque, plantea la autora, no surge de la comodidad sino de una convicción: si los archivos solo preservan lo que decide el poder, la imaginación resulta imprescindible para recuperar la interioridad y dignidad de los biografiados.

Indignidad sitúa la biografía de Leman Ypi como la cristalización de un fenómeno mayor: la progresiva destrucción de la convivencia cosmopolita en Europa oriental durante el siglo XX. Salónica, la ciudad natal de la abuela, es presentada como símbolo de diversidad perdida bajo el peso de nacionalismos, guerras y el avance de regímenes totalitarios. El libro de Ypi funciona así como un negativo fotográfico —espejo invertido— del proceso por el cual los Estados transforman a ciudadanos reales en expedientes legibles, aptos para la lógica del control.

Imagen monocromática de una mujer (Leman Ypi) y un hombre sentados en sillas de lona frente a un edificio con arcos y ventanas redondas. Un par de esquís se ven a la izquierda
Leman Ypi, abuela de la autora de 'Indignidad', Lea Ypi (Autoridad de Información referentes a los Documentos de la Antigua Seguridad del Estado en Albania)

El eje filosófico que recorre toda la obra es la dignidad, recuperada desde la tradición kantiana que defiende tratar al ser humano como fin en sí mismo, jamás como instrumento. Pero dicha dignidad se ve, aquí, acechada por la mecánica de reducción identitaria con que los sistemas autoritarios clasifican a sus sujetos. “Cuando una biografía cosmopolita empieza a parecer una traición potencial, el agravio ya no es solo político, sino moral”, subraya Ypi. Mediante los expedientes estatales, la vida múltiple y contradictoria de Leman Ypi es convertida en un objeto supervisado, evidencia de la violencia implícita en toda clasificación impuesta por el poder.

La respuesta de Leman Ypi ante la represión no se expresa en gestos heroicos, sino en la persistencia diaria de quien rehúsa ceder al cinismo y la resignación. La dignidad, por tanto, no se define en el libro como un atributo estático, sino como una práctica interior que resiste incluso cuando la vigilancia busca despojar de profundidad a la biografía y encasillar a la persona. Esta resistencia da forma al corazón ético de la obra y la conecta con problemáticas contemporáneas. Lea Ypi extiende la lógica de la clasificación estatal hacia la actualidad, observando cómo otros sistemas —incluyendo los algoritmos— persisten en la reducción de identidades complejas a categorías simplificadas, perpetuando así viejas formas de vigilancia bajo tecnologías modernas.

Lea Ypi estructura su investigación a partir de archivos dispersos y documentos oficiales, pero reconoce pronto que estos testimonios están modelados, mutilados o seleccionados según la voluntad de quienes detentan el poder. Allí donde los expedientes callan o tergiversan, la literatura aparece no como adorno, sino como única vía de restitución posible: la imaginación —defiende Ypi— no es una variante de la mentira, sino una forma de verdad cuando los hechos han sido manipulados, omitidos o eliminados.

Salónica, el refugio de los judíos sefardíes
Salónica (lavanguardia)

La obra reserva su mayor impacto para el desenlace. La exploración de documentos, que parece conducir hacia la restauración de una verdad biográfica, tropieza con un descubrimiento inesperado que compromete la integridad del relato construido hasta ese momento. La naturaleza de ese hallazgo constituye, según Ypi, una grieta deliberada: no ofrece cierre, sino que eleva a categoría ética la imposibilidad de conocer exhaustivamente una vida a través del rastro que deja en los archivos de los Estados. “Si la verdad sobre una vida no puede encontrarse en los documentos que el poder genera sobre ella, entonces restituir la dignidad de esa vida no es un problema archivístico, sino moral”, concluye.

La ambición y el alcance filosófico de Indignidad superan incluso a Libre, el libro anterior de Ypi que abordaba la última etapa del comunismo albanés con tono más testimonial. En esta nueva obra, la autora profundiza en cuestiones oscuras: la facilidad con que los Estados transforman vidas en expedientes burocráticos, la vulnerabilidad de la verdad histórica y la violencia discreta de las fronteras identitarias.

El contexto actual refuerza la vigencia de la reflexión. El momento en que Lea Ypi publica Indignidad coincide con un resurgimiento de debates en Europa sobre pertenencia y exclusión, que evocan el cosmopolitismo perdido de la Salónica natal de Leman Ypi. La autora evita cualquier solución tranquilizadora y, en cambio, propone la necesidad de pensar críticamente el pasado como advertencia para el presente: en su juicio, el archivo estatal nunca puede ser suficiente para comprender una vida, y la literatura se convierte así en responsabilidad moral y política frente al olvido, la reducción y la simplificación forzada de la identidad.

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