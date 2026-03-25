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Cómo se verían Las guerreras K-pop si fueran personajes de Fortnite, según la IA

Con Nano Banana de Google se crean imágenes donde los personajes posan con armas y visten atuendos distintivos del videojuego

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Las guerreras K-pop es una
Las guerreras K-pop es una de las películas más vistas y ha colaborado recientemente con Fortnite. (Netflix)

Las guerreras K-pop es una de las películas de Netflix más populares del momento y recientemente colaboró con el videojuego Fortnite. Si bien la colaboración no incluyó a los personajes como jugables, gracias a herramientas de inteligencia artificial es posible visualizar cómo se verían Mira, Rumi y Zoey si fueran parte del juego.

A través de soluciones como Nano Banana integrada en Gemini de Google, se generan imágenes en las que cada personaje adopta posturas de preparación o desafío, sostiene armas características y luce atuendos estilizados con colores vibrantes y detalles futuristas, caracteristicos de este título de Netflix.

Las barras de salud, escudo y estadísticas en pantalla muestran al equipo listo para iniciar una partida cooperativa.

Mediante inteligencia artificial, es posible
Mediante inteligencia artificial, es posible imaginar cómo lucirían Mira, Rumi y Zoey dentro del juego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Nano Banana de Google

Nano Banana es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google que genera imágenes en función de las solicitudes del usuario. Recientemente, la compañía lanzó la segunda generación de esta IA, disponible de forma gratuita en Gemini, el Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads.

Una de las principales ventajas de este nuevo modelo es su velocidad de respuesta ante las instrucciones de los usuarios.

De acuerdo con Google, el sistema se apoya en la base de conocimiento de Gemini y utiliza información en tiempo real, así como imágenes obtenidas mediante búsquedas web, para representar temas específicos con mayor precisión.

Nano Banana es una IA
Nano Banana es una IA de Google que genera imágenes a partir de las indicaciones del usuario. (Google)

Nano Banana 2 también permite generar texto claro y preciso para maquetas de marketing o tarjetas de felicitación, y ofrece funciones de traducción y localización de texto dentro de imágenes, facilitando la difusión de contenido a nivel global.

Por otro lado, Google señala que Nano Banana Pro está diseñado para tareas que requieren máxima precisión factual, mientras que Nano Banana 2 se orienta a la generación rápida de imágenes, seguimiento exacto de instrucciones y búsqueda visual integrada.

Las imágenes generadas incorporan la tecnología SynthID de última generación y credenciales de contenido C2PA interoperables.

Esto proporciona a los usuarios información integral y contextual, tanto sobre el uso de inteligencia artificial en la creación de la imagen como sobre el proceso aplicado para generarla.

Google lanzó la segunda versión
Google lanzó la segunda versión de esta IA, disponible gratis en Gemini, el Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo es la colaboración de Las guerreras K-pop con Fortnite

La colaboración de Las guerreras k-pop con Fortnite se desarrolla a través de UEFN (Unreal Editor for Fortnite) y el modo Creativo, permitiendo a los desarrolladores crear, publicar y compartir islas temáticas inspiradas en los personajes Rumi, Mira y Zoey.

Estas islas ofrecen experiencias personalizadas sin tiempos de espera, y facilitan la construcción de escenarios enfocados en el combate cuerpo a cuerpo o la reinvención de mapas ya existentes.

Para publicar islas que utilicen recursos de Las guerreras k-pop, los creadores deben pertenecer al programa de creadores de islas y aceptar los términos adicionales, lo que implica compartir un porcentaje de ingresos por interacción con Netflix y cumplir con el reglamento de marca.

La colaboración entre Las guerreras
La colaboración entre Las guerreras k-pop y Fortnite ocurre en UEFN y el modo Creativo. (Fortnite)

Las islas pueden destacarse en la sección Descubrir y participar en las Elecciones de Epic.

Dentro de UEFN y el modo Creativo, los personajes Rumi, Mira y Zoey se pueden personalizar y utilizar como aliados mediante dispositivos específicos, además de enfrentarse a nuevos enemigos como los demonios de la Estampida demoníaca.

Hay objetos exclusivos de jugabilidad, como la espada empoderada de Rumi, el ramyeon extrapicante de Mira, el escudo burbuja de Zoey y la máscara de tigre, que aportan variedad a las partidas.

Los desarrolladores pueden decorar sus
Los desarrolladores pueden decorar sus islas con elementos visuales de la película, como pósters, estatuas y efectos especiales. (Fortnite)

La colaboración incluye una isla de inicio exclusiva, inspirada en las coloridas escenas de la película, y una interfaz de usuario renovada con gráficos temáticos.

Los desarrolladores pueden ambientar sus islas con recursos visuales inspirados en la película, como pósters, estatuas y efectos especiales, y aplicar nuevas auras visuales a los personajes para destacar su desempeño en el juego.

Es posible transformar una isla ya existente en una isla de Las guerreras k-pop directamente desde UEFN, ampliando así las posibilidades de creación y personalización dentro del universo de Fortnite.

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