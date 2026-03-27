América Latina

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

La ONG denuncia que casi el 60% de los 51 liberados serían reos comunes, entre ellos al menos uno condenado por homicidio, y reclama la liberación de los más de 1.200 presos políticos que permanecen en la isla

Guardar
ARCHIVO - Policía encubierto detiene a un manifestante de oposición al gobierno en una protesta contra el desabastecimiento de alimentos y el alto precio de productos alimenticios, en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)
ARCHIVO - Policía encubierto detiene a un manifestante de oposición al gobierno en una protesta contra el desabastecimiento de alimentos y el alto precio de productos alimenticios, en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2021 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

La ONG Prisoners Defenders (PD) informó este jueves que un total de 22 presos cubanos por motivos políticos han sido excarcelados por el régimen de La Habana desde que anunció hace dos semanas un proceso acordado con el Vaticano que contempla la salida de prisión de 51 reclusos. El balance, difundido dos semanas después del anuncio oficial, revela que cerca del 60% de los beneficiados serían reos comunes, un patrón que la ONG ya documentó en el proceso de enero de 2025.

La mayoría de los 22 presos políticos liberados participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores registradas en Cuba en décadas. Cumplían condenas de entre seis y 18 años por cargos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición, delitos que organismos internacionales de derechos humanos han calificado como pretextos para criminalizar la disidencia.

Prisoners Defenders subrayó que entre los aproximadamente 29 reos comunes incluidos en el lote figura al menos una persona condenada por homicidio, además de otros con causas por robo con fuerza. La organización, con sede en Madrid, consideró que mezclar ese tipo de casos con presos de conciencia distorsiona el alcance real de la medida. “Estas continuas falsedades del régimen hacen daño a las familias de las víctimas en prisión y juega con sus vidas e ilusiones”, señaló PD en un comunicado en redes sociales.

Un policía impide el paso en las cercanías del Capitolio ante las protestas antigubernamentales en julio de 2021 EFE/Yander Zamora
Un policía impide el paso en las cercanías del Capitolio ante las protestas antigubernamentales en julio de 2021 EFE/Yander Zamora

La crítica apunta a una constante en los procesos de excarcelación impulsados bajo presión internacional. En enero de 2025, el régimen presentó la liberación de 553 reclusos como un gesto humanitario acordado con la administración del entonces presidente Joe Biden, con mediación del Vaticano, a cambio de que Washington retirara a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, según PD, solo el 40% de aquellos liberados eran presos políticos. Cuando Donald Trump asumió la presidencia y revirtió la decisión de Biden, La Habana siguió adelante con el proceso, que concluyó en marzo de 2025.

El actual ciclo se produce en un contexto de renovados contactos diplomáticos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió el 28 de febrero en el Vaticano con el papa León XIV y el cardenal Pietro Parolin. Las primeras excarcelaciones coincidieron además con el anuncio del dictador Miguel Díaz-Canel de que La Habana había iniciado diálogos con representantes de la administración Trump, aunque el régimen no ha vinculado públicamente ambas cuestiones.

Las liberaciones no constituyen indultos ni extinguen las condenas: son beneficios penitenciarios condicionados al cumplimiento de requisitos durante el tiempo restante de la pena. Según documentó PD en el proceso anterior, varios excarcelados fueron detenidos de nuevo o forzados al exilio para evitar el regreso a prisión. Las condenas intactas funcionan como mecanismo de control sobre quienes salen en libertad.

Cuba cerró febrero de 2026 con 1.214 personas detenidas por motivos políticos, según Prisoners Defenders, la cifra más alta desde que la organización comenzó a documentar la situación carcelaria en la isla. Amnistía Internacional denunció que el régimen utiliza a los presos políticos como “fichas de cambio en un juego político” y exigió su liberación inmediata e incondicional. Prisoners Defenders reiteró la misma exigencia: la libertad de todos los presos políticos cubanos, sin condiciones ni mecanismos de control posteriores.

Temas Relacionados

Cuba

Últimas Noticias

El Salvador consolida su liderazgo regional en la erradicación de la malaria ante persistentes desafíos epidémicos

La búsqueda por eliminar la malaria en El Salvador refleja un esfuerzo sostenido respaldado internacionalmente, mientras nuevos riesgos y avances institucionales plantean la necesidad de fortalecer una vigilancia activa y tecnológica en el sistema de salud

El Salvador consolida su liderazgo regional en la erradicación de la malaria ante persistentes desafíos epidémicos

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

El organismo chavista decidió postergar el análisis de los artículos restantes del proyecto, luego de aprobar 55 de los 130 apartados que componen la propuesta

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas

El Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña modifica horarios por Semana Santa

Las instalaciones mantienen activo el servicio de suministro a hospitales durante el periodo vacacional, estableciendo días específicos para recibir donaciones y restringiendo la atención en jornadas de baja demanda en la festividad

El Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña modifica horarios por Semana Santa

Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

El programa enfrenta retos logísticos y de abastecimiento que impiden su implementación inmediata a nivel nacional.

Panamá aplaza por segunda vez uso del etanol mientras la Asamblea debate su obligatoriedad

Canal de Panamá ajusta el sistema de reservas con nuevas reglas para navieras y puertos

La ACP pondrá a prueba desde abril un nuevo esquema de entrega anticipada de información para reducir desajustes operativos y dar mayor certeza a la programación de cruces.

Canal de Panamá ajusta el sistema de reservas con nuevas reglas para navieras y puertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

Madre de las hermanas asesinadas en Malambo, Atlántico, reveló que vive lamentable situación a raíz de la tragedia: “Sin nada”

42 niños se salvan tras desprendimiento de parte del techo en colegio de Arequipa: padres exigen módulos prefabricados

Gimnasios pueden convertirse en focos de virus e infecciones: Minsa brinda recomendaciones clave para entrenar sin riesgos

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Lacalle Herrera pide sacar la "ideología política" del Mercosur en su 35 aniversario

Carlo Ancelotti, sobre la lesión de Raphinha con Brasil: "Le molestó un poco el músculo"

Reino Unido afirma que Rusia proporcionaba "inteligencia y entrenamiento" a Irán antes de la guerra

Jueza anula temporalmente la designación de Trump contra Anthropic como riesgo nacional

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

Arnold Schwarzenegger podría volver a la gran pantalla con dos de sus personajes más icónicos

Alice Cooper revela los secretos de su vida en una autobiografía que promete sorprender a sus fans