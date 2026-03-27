Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Un combatiente hutí custodia la embajada de Estados Unidos en Saná durante una manifestación por el décimo aniversario de su cierre (REUTERS/Khaled Abdullah)

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdul Malik al Huti, aseguró que su movimiento está preparado para intervenir militarmente en el conflicto de Medio Oriente si la situación lo requiere.

En un discurso transmitido por la agencia Saba, bajo control de los hutíes, Al Huti amenazó con responder “sin dudar” ante cualquier circunstancia que exija una acción armada contra Estados Unidos o Israel.

“En el momento en que sea necesario responder militarmente, intervendremos sin vacilar, tal como lo hemos hecho anteriormente”, afirmó el dirigente yemení.

Hasta ahora, los hutíes no han participado directamente en las hostilidades iniciadas el 28 de febrero, pero las declaraciones de su líder suman un nuevo factor de incertidumbre en un escenario regional ya tenso.

Al Huti también anunció que Yemen cumplirá con lo que describió como su “deber” frente a sus adversarios.

Partidarios del movimiento hutí asisten a una protesta frente a la embajada estadounidense en Yemen (REUTERS/Khaled Abdullah)

“No titubearemos y cumpliremos con nuestro deber islámico de la yihad”, subrayó, al tiempo que reiteró que la intervención, en caso de producirse, será contundente.

En su mensaje, el líder insurgente instó a otros países de mayoría musulmana a sumarse contra lo que calificó como una agresión regional. Llamó específicamente a Arabia Saudita para que modifique su postura en el conflicto y reduzca la presión sobre Yemen.

Según Al Huti, Riad debería evitar involucrarse en una guerra ajena y permitir que los yemeníes enfrenten a sus enemigos “de forma directa”.

“Deben liberarse de todo vínculo con las agendas estadounidense e israelí”, agregó.

El posicionamiento de los hutíes ocurre en un contexto de escalada militar que, según reportes oficiales, ha dejado más de 1.500 muertos en Irán desde el inicio de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel. Hasta la fecha, el grupo yemení había limitado su papel a expresiones de respaldo político, sin reanudar operaciones militares que, en el pasado, afectaron rutas marítimas clave.

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán (Europa Press/Osamah Yahya)

Los rebeldes hutíes, conocido también como Ansar Alá, controla áreas extensas del norte y oeste de Yemen desde 2014 y forma parte de la red de aliados regionales de Irán, junto con Hezbollah en Líbano y diversas milicias en Irak y Siria.

Su presencia en la costa del mar Rojo les otorga capacidad para influir en el tránsito marítimo a través del estrecho de Bab al Mandeb, uno de los pasos más importantes para el comercio global.

En paralelo a las advertencias hutíes, una fuente militar iraní citada por la agencia Tasnim afirmó que Teherán tiene “capacidad y voluntad” para proyectar una “amenaza creíble” en Bab al Mandeb, el estrecho que conecta el mar Rojo con el océano Índico.

Según la fuente iraní, “si los estadounidenses buscan soluciones arriesgadas en Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”.

Este corredor marítimo es fundamental para el comercio internacional: cada año, por allí transitan cerca de 20.000 buques y unos 8,8 millones de barriles de petróleo diarios. La posibilidad de que el conflicto se extienda a esta zona implica riesgos para el suministro energético mundial y las rutas comerciales entre Europa y Asia.

Buques de la Marina de Estados Unidos navegan por el estrecho de Bab al-Mandeb (AP/Archivo)

Entre 2023 y 2024, los hutíes llevaron a cabo una campaña de ataques contra buques comerciales en la región, lo que redujo el flujo de petróleo en más de un 50% y provocó una fuerte disrupción en el comercio internacional. Estas acciones se detuvieron tras bombardeos de Estados Unidos y sus aliados, que derivaron en una pausa en las hostilidades.

La advertencia de Al Huti, sumada a las declaraciones desde Irán, sugiere la posibilidad de una expansión del conflicto hacia nuevas áreas geográficas. Mientras tanto, Estados Unidos evalúa opciones militares adicionales, incluyendo el despliegue de tropas en la región, según reportes de CNN y The Wall Street Journal.

La amenaza de intervenir militarmente no solo aumenta la tensión sobre Estados Unidos e Israel, sino que también supone un riesgo directo para la estabilidad de rutas marítimas estratégicas, con consecuencias que pueden ir mucho más allá del ámbito militar, afectando cadenas globales de suministro y el tránsito de energía a gran escala.

(Con información de Europa Press, EFE y AFP)