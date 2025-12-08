Cuatro dispositivos que no deberías conectar a WiFi, sino por cable Ethernet

La conexión Ethernet directa al router mejora la estabilidad y velocidad de internet frente al WiFi en dispositivos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no quiere decir que el WiFi no sea útil, sino que al hacer la conexión de manera física se potencian todas las bondades del internet para funciones específicas, que van más allá de una siempre conexión para realizar búsquedas o ver videos de redes sociales.

Los cuatro dispositivos que es mejor conectar por cable y por qué

Consolas y ordenadores para gaming competitivo

Uno de los contextos donde las deficiencias de la red inalámbrica se exponen con crudeza es en los videojuegos en línea. Basta con perder un paquete de datos porque la señal WiFi se ve interrumpida por la actividad de otros dispositivos para que una partida online quede arruinada.

La conexión por cable minimiza la latencia hasta niveles casi imperceptibles, brinda acceso más estable a los servidores y asegura descargas de títulos o actualizaciones sin altibajos ni tiempos de espera excesivos.

Las consolas como PlayStation 5, Xbox y Switch 2 ofrecen mejor rendimiento conectadas por cable para gaming profesional.(NINTENDO)

Novedades recientes, como la Switch 2 con base compatible de fábrica con Ethernet, son reflejo de esta necesidad. La PlayStation 5 y las consolas Xbox ofrecen prestaciones más consistentes si se conectan por cable, especialmente para quienes participan en competencias digitales donde cada milisegundo cuenta.

En partidas online, depender del WiFi puede traducirse en pérdidas súbitas de conexión, retrasos o “lag” persistente, elementos que desaparecen al emplear Ethernet.

Smart TV y dispositivos de streaming

El contenido multimedia exige constancia y capacidad de respuesta en la conexión. Cuando la familia decide utilizar distintas plataformas de streaming bajo el mismo techo, el ancho de banda disponible por WiFi se reparte y puede colapsar con facilidad ante los picos de demanda.

Quienes han visto sus series favoritas descender de 4K a 720p sin motivo aparente, o experimentan interrupciones o “buffering” recurrente, entenderán la frustración que esto causa.

El cable Ethernet elimina el buffering y las caídas de calidad en plataformas de streaming con alta demanda de ancho de banda. (Imágen ilustrativa Infobae)

Mediante un cable Ethernet, la señal llega intacta al televisor o reproductor multimedia, eliminando retrasos, caídas de calidad y pausas involuntarias. Esta diferencia se vuelve aún más evidente al consumir contenido en resoluciones altas, como HDR o 4K, donde cada fotograma cuenta y donde las interferencias de la red inalámbrica pueden generar pausas molestas o imágenes pixeladas.

Impresoras que requieren fiabilidad operativa

Las impresoras frecuentemente se convierten en el eslabón débil de la red doméstica. Por WiFi, es fácil que un equipo deje de responder, “desaparezca” de la red o presente errores al imprimir en el momento más necesitado. El uso de Ethernet elimina estos problemas, estableciendo una comunicación inmediata y estable entre la impresora y la red.

Pulsar imprimir y recibir la hoja sin esperas ni reconexiones es una prioridad en ámbitos laborales y personales. Este cambio sencillo puede transformar la experiencia de uso, eliminando frustraciones típicas como la necesidad de reiniciar la impresora o el router para que vuelvan a comunicarse.

Un adaptador USB-C a Ethernet en portátiles sin puerto integrado previene microcortes y mejora la experiencia de teletrabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ordenadores o portátiles para trabajo desde casa

En un entorno en el que el teletrabajo, las videollamadas constantes y las transferencias de archivos pesados se han convertido en el día a día, la confiabilidad gana peso frente a la movilidad.

Utilizar un adaptador USB-C a Ethernet en un portátil sin puerto integrado es una inversión pequeña que previene caídas de conexión, microcortes y fallos en la transmisión de grandes volúmenes de datos.

El WiFi, por veloz que resulte con los estándares recientes, no equipara la regularidad del Ethernet, especialmente cuando diversos miembros de la familia acceden simultáneamente a la red. Conectando el ordenador laboral por cable se evitan interrupciones en videollamadas, cargas de archivos a la nube o el acceso a servidores remotos.