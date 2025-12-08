Tecno

Cuatro dispositivos que no deberías conectar a WiFi, sino por cable Ethernet

Esta opción es ideal para evitar problemas de estabilidad en funciones en las que es de vital importancia

Guardar
La conexión Ethernet directa al
La conexión Ethernet directa al router mejora la estabilidad y velocidad de internet frente al WiFi en dispositivos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las facilidades de movilidad y comodidad que entrega la conexión por WiFi, vienen acompañada de ciertas limitaciones técnicas que no siempre resultan evidentes hasta que la necesidad de estabilidad y velocidad se vuelve crítica. En ciertos dispositivos, la experiencia puede mejorar de manera considerable al optar por una conexión Ethernet directa al router, en lugar de continuar con la vía inalámbrica.

Esto no quiere decir que el WiFi no sea útil, sino que al hacer la conexión de manera física se potencian todas las bondades del internet para funciones específicas, que van más allá de una siempre conexión para realizar búsquedas o ver videos de redes sociales.

Los cuatro dispositivos que es mejor conectar por cable y por qué

  • Consolas y ordenadores para gaming competitivo

Uno de los contextos donde las deficiencias de la red inalámbrica se exponen con crudeza es en los videojuegos en línea. Basta con perder un paquete de datos porque la señal WiFi se ve interrumpida por la actividad de otros dispositivos para que una partida online quede arruinada.

La conexión por cable minimiza la latencia hasta niveles casi imperceptibles, brinda acceso más estable a los servidores y asegura descargas de títulos o actualizaciones sin altibajos ni tiempos de espera excesivos.

Las consolas como PlayStation 5,
Las consolas como PlayStation 5, Xbox y Switch 2 ofrecen mejor rendimiento conectadas por cable para gaming profesional.(NINTENDO)

Novedades recientes, como la Switch 2 con base compatible de fábrica con Ethernet, son reflejo de esta necesidad. La PlayStation 5 y las consolas Xbox ofrecen prestaciones más consistentes si se conectan por cable, especialmente para quienes participan en competencias digitales donde cada milisegundo cuenta.

En partidas online, depender del WiFi puede traducirse en pérdidas súbitas de conexión, retrasos o “lag” persistente, elementos que desaparecen al emplear Ethernet.

  • Smart TV y dispositivos de streaming

El contenido multimedia exige constancia y capacidad de respuesta en la conexión. Cuando la familia decide utilizar distintas plataformas de streaming bajo el mismo techo, el ancho de banda disponible por WiFi se reparte y puede colapsar con facilidad ante los picos de demanda.

Quienes han visto sus series favoritas descender de 4K a 720p sin motivo aparente, o experimentan interrupciones o “buffering” recurrente, entenderán la frustración que esto causa.

El cable Ethernet elimina el
El cable Ethernet elimina el buffering y las caídas de calidad en plataformas de streaming con alta demanda de ancho de banda. (Imágen ilustrativa Infobae)

Mediante un cable Ethernet, la señal llega intacta al televisor o reproductor multimedia, eliminando retrasos, caídas de calidad y pausas involuntarias. Esta diferencia se vuelve aún más evidente al consumir contenido en resoluciones altas, como HDR o 4K, donde cada fotograma cuenta y donde las interferencias de la red inalámbrica pueden generar pausas molestas o imágenes pixeladas.

  • Impresoras que requieren fiabilidad operativa

Las impresoras frecuentemente se convierten en el eslabón débil de la red doméstica. Por WiFi, es fácil que un equipo deje de responder, “desaparezca” de la red o presente errores al imprimir en el momento más necesitado. El uso de Ethernet elimina estos problemas, estableciendo una comunicación inmediata y estable entre la impresora y la red.

Pulsar imprimir y recibir la hoja sin esperas ni reconexiones es una prioridad en ámbitos laborales y personales. Este cambio sencillo puede transformar la experiencia de uso, eliminando frustraciones típicas como la necesidad de reiniciar la impresora o el router para que vuelvan a comunicarse.

Un adaptador USB-C a Ethernet
Un adaptador USB-C a Ethernet en portátiles sin puerto integrado previene microcortes y mejora la experiencia de teletrabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ordenadores o portátiles para trabajo desde casa

En un entorno en el que el teletrabajo, las videollamadas constantes y las transferencias de archivos pesados se han convertido en el día a día, la confiabilidad gana peso frente a la movilidad.

Utilizar un adaptador USB-C a Ethernet en un portátil sin puerto integrado es una inversión pequeña que previene caídas de conexión, microcortes y fallos en la transmisión de grandes volúmenes de datos.

El WiFi, por veloz que resulte con los estándares recientes, no equipara la regularidad del Ethernet, especialmente cuando diversos miembros de la familia acceden simultáneamente a la red. Conectando el ordenador laboral por cable se evitan interrupciones en videollamadas, cargas de archivos a la nube o el acceso a servidores remotos.

Temas Relacionados

WifiInternetCAsaConsolasTelevisoresComputadoresTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de nombres masculinos populares para un bebé nacido en diciembre de 2025

Las tendencias en nombres para niños combinan tradición familiar, opciones internacionales y sugerencias impulsadas por herramientas de inteligencia artificial

Lista de nombres masculinos populares

El puerto oculto del router que nadie usa y puede mejorar el WiFi en casa

Al conectar memorias externas, el router puede servir como laboratorio de servicios domésticos, desde crear tu propia nube hasta coordinar descargas

El puerto oculto del router

Desde reducir ciberataques hasta mejorar su rendimiento: beneficios de apagar el celular 5 minutos todos los días

Especialistas en ciberseguridad sugieren incorporar rutinas sencillas, como apagar momentáneamente el dispositivo, habilitar la autenticación de doble factor, actualizar el software y evitar redes públicas

Desde reducir ciberataques hasta mejorar

Por qué tu WiFi nunca llega a la velocidad de internet contratada y cómo solucionarlo

La calidad del cableado y la antigüedad del router influyen directamente en el rendimiento del internet doméstico

Por qué tu WiFi nunca

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Donald Trump limitará las regulaciones
DEPORTES
El fuerte debate que abrió

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

La reacción del Changuito Zeballos apenas quedó eliminado Boca Juniors tras su polémico cambio ante Racing

TELESHOW
Hernán Drago contó por qué

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

INFOBAE AMÉRICA

Tinamus resonans: la singular ave

Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia