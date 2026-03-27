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Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

El exfutbolista corrió con los pantalones bajos para recibir un beneficio del reality show. Sin embargo, no le salió como él pensaba. El momento

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El exjugador no dudó en correr desde el baño con los pantalones bajos. El desopilante momento (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Brian Sarmiento es uno de los jugadores con un perfil alto de este Gran Hermano: Generación Dorada. Este jueves se volvió viral no por una discusión o por su especial vínculo con Danelik, sino por aparecer completamente desnudo en pleno vivo de Telefe para atender el teléfono. El momento no tardó en ser de lo más comentado en las redes.

Santiago del Moro anunció en el programa que cuando sonara el teléfono quien lo atendiera iba a tener un beneficio: dejar sin la fiesta del fin de semana a 10 compañeros. Cuando finalmente el aparato sonó, varios jugadores corrieron por la casa para ser el primero en atenderlo, pero el exjugador irrumpió en la escena, corriendo con los pantalones bajos desde el baño para tomar el tubo del teléfono.

Las reacciones de los panelistas del programa no tardaron y fueron desde la celebración por su desparpajo hasta quienes repararon en que salió justo cuando estaba en el inodoro. “¡Lo amo!”, “hizo la gran Furia”, “volvé al baño”, “salió eyectado”, acotaron sobre las imágenes, mientras Brian recibía entre carcajadas la noticia.

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Brian Sarmiento salió del baño con los pantalones bajos de Gran Hermano: Generación Dorada
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Por atender el teléfono Brian tuvo el beneficio de elegir a 10 jugadores para que se queden sin la fiesta del sábado

“¿Tenemos telebeam de esto? Fue un rayo. El tipo estaba en el inodoro y Danelik no escucha el teléfono porque estaba con el secador de pelo y salió eyectado del inodoro“, comentó Santiago del Moro, mientras repetían la corrida que dio el exjugador. “Sin subirse el pantalón ni higienizarse”, sumó Mariana Brey. “Ni lo pensó”, agregó Eliana Guercio, mientras que el conductor coincidía con todos los panelistas del video de Brian corriendo se iba a “volver un meme”.

Unos minutos después haciendo uso de su beneficio, el jugador fue eligiendo uno a uno a sus compañeros para que no tengan fiesta, en la que les adelantaron que además de música va a haber comida y bebida. Contentísimo por su beneficio, él fue gritando al mejor estilo Del Moro a sus elegidos, sin saber que el “regalo” de Gran Hermano venía con una mala noticia al final para él mismo.

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"El tipo estaba en el inodoro y Danelik no escucha el teléfono porque estaba con el secador de pelo y salió eyectado del inodoro“, comentó Santiago del Moro
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Brian Sarmiento se volvió viral por su video corriendo desnudo para atender el teléfono de Gran Hermano: Generación Dorada

Mientras Brian fue soltando los nombres, el malestar se hizo sentir entre el resto de los jugadores. Fue su actitud sobradora la que molestó a varios de los participantes como La Maciel, que terminó soltando una polémica frase, después de quedarse sin la celebración: “Que se puede esperar de un pobre con poder”. También otros de sus rivales más conocidos fueron apuntados por él como Andrea del Boca, Yipio, Juanicar, Franco, Nazareno, Lola, Lolo, Manu y Pincoya. Con la mayoría de ellos el jugador tuvo choques. Las reacciones fueron dispares con algunos asegurando que no les importaba porque no le gustaba bailar hasta otros que pedían motivos.

“Esperen que no terminó. Ahora voy a gritar yo”, cortó el clima el animador, justo cuando todos los concursantes pensaban que ya no quedaba nada más. “Quien atienda el teléfono deberá elegir a 10 jugadores para impedirles que vayan a la fiesta del sábado y después se enterará que él o ella tampoco podrá asistir”, leyó, generando un nuevo giro que fue súper festejado sobre todo por sus “señalados”. “Brian, tampoco vas a la fiesta”, completó, mientras todos se empezaron a reír de la vuelta que tomó su jugada. Incluso el ex Newell’s Old Boys y Banfield, ya sin otra opción, eligió reírse de su mala fortuna.

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