Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar (REUTERS/Jaimi Joy)

Alejandro Garnacho fue condenado por conducir con exceso de velocidad apenas cuatro días antes de concretar su traspaso por 46,2 millones de euros (40 millones de libras) al Chelsea, un episodio que sacó a la luz la tensión vivida por el joven futbolista argentino en los últimos días como integrante del Manchester United.

La magistrada Jane Haynes le impuso una multa de 800 euros, tres puntos en su permiso de conducir y la obligación de abonar 140 euros en costas judiciales y un recargo de 300 euros para el servicio a las víctimas. Además, se le sumó una multa de 660 libras, 120 libras en costas y un recargo de 264 libras luego de que Garnacho admitiera la infracción ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool y ofreciera una disculpa pública, reconociendo sentirse “avergonzado” por su conducta.

Todo esto ocurrió tras comprobarse que el extremo, al volante de su Audi RS3 negro, superó en 15 km/h la velocidad permitida al salir de los alrededores del campo de entrenamiento de Carrington el 26 de agosto de 2025.

La infracción se detectó a las 17:51 horas en Carrington Lane, cuando el radar registró al jugador circulando a 80 km/h en una zona con límite de 65 km/h, de acuerdo con datos citados de la BBC. En el proceso judicial, la defensa encabezada por JMW Solicitors explicó que Garnacho se declaró culpable: “El señor Garnacho reconoce que cometió el delito de exceder el límite de velocidad y se ha declarado culpable del mismo. Nuestro cliente se siente avergonzado por encontrarse actualmente en esta situación y pide disculpas al tribunal por el delito de exceso de velocidad”.

Alejandro Garnacho posa con uno de sus lujosos autos (@garnacho7)

Al momento de la infracción, Alejandro Garnacho seguía como parte del plantel del Manchester United, con su salida ya negociada luego de un distanciamiento con el entrenador Ruben Amorim, quien lo había relegado al grupo marginal del equipo y le advirtió que debía “rezar” para conseguir un nuevo destino tras las críticas públicas del jugador por su papel en la final de la Europa League, en la que permaneció en el banco de suplentes y el equipo inglés perdió ante el Tottenham.

La acusación por no responder oportunamente a la carta de la Policía del Gran Manchester, que solicitaba la identificación del conductor responsable, fue retirada tras la confesión del mediocampista. El caso fue tramitado en un procedimiento sumario y a puerta cerrada, cerrándose antes del final de la temporada.

Tras su paso por las divisiones inferiores del Manchester United, Garnacho disputó 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias con el club de Old Trafford. Desde su fichaje oficial el 30 de agosto de 2025 por 46,2 millones de euros (40 millones de libras), Garnacho se incorporó al Chelsea y ha participado en 36 partidos en todas las competencias. En su primera temporada en Stamford Bridge, el argentino registró siete goles y cuatro asistencias.

Debido a la falta de convocatoria reciente con la selección argentina, Garnacho centró su actividad en el Chelsea durante el último receso internacional, lo que le permitió cumplir sin compromisos adicionales. Su próximo partido será frente al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.

La sanción por exceso de velocidad y el proceso judicial marcaron el cierre de una etapa y el inicio de otra para Alejandro Garnacho entre dos de los clubes principales de la Premier League.