Deportes

Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar

El exceso de velocidad al salir de Carrington desembocó en una sanción judicial y sirvió de antesala a su partida del Manchester United hacia el Chelsea

Guardar
Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar (REUTERS/Jaimi Joy)
Alejandro Garnacho se declaró culpable del incidente vial en el que se vio involucrado con su Audi RS 3: la multa que deberá pagar (REUTERS/Jaimi Joy)

Alejandro Garnacho fue condenado por conducir con exceso de velocidad apenas cuatro días antes de concretar su traspaso por 46,2 millones de euros (40 millones de libras) al Chelsea, un episodio que sacó a la luz la tensión vivida por el joven futbolista argentino en los últimos días como integrante del Manchester United.

La magistrada Jane Haynes le impuso una multa de 800 euros, tres puntos en su permiso de conducir y la obligación de abonar 140 euros en costas judiciales y un recargo de 300 euros para el servicio a las víctimas. Además, se le sumó una multa de 660 libras, 120 libras en costas y un recargo de 264 libras luego de que Garnacho admitiera la infracción ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool y ofreciera una disculpa pública, reconociendo sentirse “avergonzado” por su conducta.

Todo esto ocurrió tras comprobarse que el extremo, al volante de su Audi RS3 negro, superó en 15 km/h la velocidad permitida al salir de los alrededores del campo de entrenamiento de Carrington el 26 de agosto de 2025.

La infracción se detectó a las 17:51 horas en Carrington Lane, cuando el radar registró al jugador circulando a 80 km/h en una zona con límite de 65 km/h, de acuerdo con datos citados de la BBC. En el proceso judicial, la defensa encabezada por JMW Solicitors explicó que Garnacho se declaró culpable: “El señor Garnacho reconoce que cometió el delito de exceder el límite de velocidad y se ha declarado culpable del mismo. Nuestro cliente se siente avergonzado por encontrarse actualmente en esta situación y pide disculpas al tribunal por el delito de exceso de velocidad”.

alejandro garnacho
Alejandro Garnacho posa con uno de sus lujosos autos (@garnacho7)

Al momento de la infracción, Alejandro Garnacho seguía como parte del plantel del Manchester United, con su salida ya negociada luego de un distanciamiento con el entrenador Ruben Amorim, quien lo había relegado al grupo marginal del equipo y le advirtió que debía “rezar” para conseguir un nuevo destino tras las críticas públicas del jugador por su papel en la final de la Europa League, en la que permaneció en el banco de suplentes y el equipo inglés perdió ante el Tottenham.

La acusación por no responder oportunamente a la carta de la Policía del Gran Manchester, que solicitaba la identificación del conductor responsable, fue retirada tras la confesión del mediocampista. El caso fue tramitado en un procedimiento sumario y a puerta cerrada, cerrándose antes del final de la temporada.

Tras su paso por las divisiones inferiores del Manchester United, Garnacho disputó 144 partidos, 26 goles y 22 asistencias con el club de Old Trafford. Desde su fichaje oficial el 30 de agosto de 2025 por 46,2 millones de euros (40 millones de libras), Garnacho se incorporó al Chelsea y ha participado en 36 partidos en todas las competencias. En su primera temporada en Stamford Bridge, el argentino registró siete goles y cuatro asistencias.

Debido a la falta de convocatoria reciente con la selección argentina, Garnacho centró su actividad en el Chelsea durante el último receso internacional, lo que le permitió cumplir sin compromisos adicionales. Su próximo partido será frente al Port Vale en los cuartos de final de la FA Cup.

La sanción por exceso de velocidad y el proceso judicial marcaron el cierre de una etapa y el inicio de otra para Alejandro Garnacho entre dos de los clubes principales de la Premier League.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlejandro GarnachoManchester UnitedChelsea

Últimas Noticias

La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

La jornada del jueves dejó saldo positivo para el tenis nacional con victorias en San Pablo y Morelia. Guido Justo avanzó a semifinales en Bucaramanga

La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

La reacción de Ancelotti ante el pedido de los fanáticos de Brasil por Neymar en medio de la derrota frente a Francia

El entrenador italiano fue consultado por la ausencia del astro del Santos tras la caída por 2 a 1 ante los europeos. Además, defendió a Raphinha y Vinicius, de deslucida labor

La reacción de Ancelotti ante el pedido de los fanáticos de Brasil por Neymar en medio de la derrota frente a Francia

La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, laterales de la Celeste, fueron abordados por una cuestión inusual, vinculada al sueño de que el seleccionado vuelva a dar una vuelta olímpica

La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

Moisés Paniagua, de 18 años, logró el empate parcial con un golazo que encaminó la victoria. Brilló en Always Ready y hoy juega en Marruecos

Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery

Ocurrió durante la concentración de La Scaloneta en el predio de Ezeiza, en el umbral del amistoso ante Mauritania en La Bombonera

La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery
DEPORTES
La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

La actividad de los argentinos en el Challenger Tour: triunfos de Román Burruchaga, Alex Barrena y Juan Pablo Ficovich

La reacción de Ancelotti ante el pedido de los fanáticos de Brasil por Neymar en medio de la derrota frente a Francia

La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery

TELESHOW
Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

Marta Fort posó en Miami con un jugado look: cadenas y un corset negro con transparencias

El reclamo escatológico de Andrea del Boca en Gran Hermano a Del Moro en vivo: “Encontré el inodoro lleno”

Thiago Medina sorprendió a su hermana Camilota en vivo y contó la dieta que siguió para recuperarse del accidente

Desopilante momento en Gran Hermano: Brian Sarmiento salió desnudo del baño para atender el teléfono

Antonela Roccuzzo volvió a mostrar su fanatismo por Harry Potter y reaccionó al último tráiler de la nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

Los tesoros de la Colección Helft deslumbran en una muestra que recorre medio siglo de arte

Los tesoros de la Colección Helft deslumbran en una muestra que recorre medio siglo de arte

Un emocionante ejercicio de reinterpretación del pasado familiar, en busca de la dignidad perdida

Qué leer gratis: la vida de Jesús, claves para la autoestima y la invasión que generó una histeria colectiva

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah