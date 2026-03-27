Qué leer gratis: la vida de Jesús, claves para la autoestima y la invasión que generó una histeria colectiva

Los libros digitales gratuitos de esta semana.

No es mala idea ir preparando los dispositivos para el fin de semana largo. En cualquier tablet, computadora o teléfono se pueden leer los ebooks que están en Bajalibros.

Esta vez, y en vistas a Semana Santa, hablaremos de tres: por un lado, Una vida de Jesús, un texto breve que permite seguir los pasos de una figura que cambió el rumbo de la Historia. Además, La guerra de los mundos, un relato de ciencia ficción de H.G Wells que golpeó al mundo cuando Orson Welles lo adaptó a la radio y transmitió su argumento -una invasión extraterrestre- como una noticia real: hubo pánico.

Finalmente hablaremos de 60 claves para mejorar tu autoestima, ideas concretas para sentirse mejor... y estar mejor de verdad.

1) “Una vida de Jesús”

“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”, les dice un ángel a unos asombrados pastores que acuden al establo donde María y José abrigan a un niño. Así comienza una de las historias que más han conmovido a la humanidad a través de los siglos.

Una vida de Jesús Por Equipo Leamos eBook Gratis Descargar

Una vida de Jesús invita a redescubrir esa gran historia a través de un libro electrónico, disponible en la plataforma Bajalibros, que reinterpreta el relato fundacional del cristianismo con un lenguaje directo y recursos expresivos pensados para lectores contemporáneos. Esta propuesta, desarrollada por la editorial digital de Infobae, traslada la narración de los textos canónicos a un formato breve y accesible, orientado tanto a quienes conocen las Escrituras como a quienes buscan introducirse en ellas desde una perspectiva narrativa,

En el pasaje que describe la infancia de Jesús, el libro narra el episodio en que el niño, a los doce años, se pierde durante una peregrinación a Jerusalén y es hallado en el templo, asombrando a los doctores por su inteligencia y respuestas. Esta misma precisión y cercanía caracteriza el tratamiento de otros momentos claves, como el nacimiento en Belén rodeado de profecías y amenazas, la huida a Egipto inducida por un mensaje angélico, el bautismo y el prolongado ayuno de cuarenta días en el desierto.

El volumen presta especial atención a los milagros y enseñanzas de Jesús, destacando hechos como la curación de una mujer encorvada durante dieciocho años y la resurrección de Lázaro. La narrativa reproduce diálogos y reflexiones textuales, como el cuestionamiento de Jesús ante sus críticos: “¡Hipócritas! ¿No desatáis cada uno su buey o su asno del pesebre en sábado? ¿Y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura?”, rescatando así el tono original de los Evangelios.

El bautismo de Jesús (ilustración)

El acceso al libro es sencillo: es gratuito, solo exige completarse un registro en Bajalibros, sin necesidad de ingresar tarjetas de crédito; la plataforma envía un correo de confirmación y habilita la descarga en el acto. Para la lectura en dispositivos móviles, la app Bajalibros se encuentra disponible en Google Play y App Store.

2) “La guerra de los mundos”, de H.G. Wells

"La guerra de los mundos", de H.G. Wells, un libro que fue el punto de partida para la histeria colectiva.

Cuando H.G. Wells publicó La guerra de los mundos en 1898, no solo inventó la narrativa de la invasión alienígena; capturó el pavor de una sociedad que se sentía en la cima del progreso pero temía, en el fondo, ser víctima de su propia medicina. Aquellos trípodes zancudos que calcinaban Londres con su Rayo Calórico eran el espejo oscuro de la tecnología de finales del XIX. Hoy, en pleno 2026, esa angustia no ha envejecido, solo ha cambiado de uniforme: ya no miramos al cielo buscando marcianos, sino que escrutamos los algoritmos de la Inteligencia Artificial y la fragilidad de nuestra biosfera, sintiendo la misma vulnerabilidad que los victorianos ante una fuerza que no podemos controlar y que apenas logramos comprender.

La guerra de los mundos Por H.G. Wells eBook Gratis Descargar

No se puede entender la huella de Wells sin el “hackeo” cultural que Orson Welles ejecutó en la radio de 1938. Aquella noche de Halloween, la ficción saltó de las páginas al dial, convirtiendo un reporte meteorológico ficticio y el estruendo de cilindros metálicos en una histeria colectiva que paralizó a una nación. Fue el nacimiento del pánico mediático moderno: la demostración de que, cuando el miedo es el motor, la frontera entre el dato y el relato se vuelve peligrosamente invisible.

El genio de Wells reside en la escala humana del desastre. No nos narra la gloria de los generales, sino el polvo en la garganta del refugiado y el silencio sepulcral de una metrópolis que ayer se creía eterna. Esa atmósfera resuena con una fuerza demoledora en nuestro siglo XXI, marcado por crisis climáticas y pandemias que nos han recordado que la civilización es un barniz muy fino. La lectura actual de la obra nos devuelve un reflejo incómodo: somos seres tecnológicos que, ante la verdadera catástrofe, volvemos a ser aquellos ciudadanos de Surrey que huían con lo puesto, redescubriendo que nuestra mayor debilidad —y quizás nuestra única salvación— sigue siendo nuestra interconectada biología.

Orson Welles, en un ensayo de su puesta de "La guerra de los mundos"

Al final, el giro de guion más famoso de la literatura de ciencia ficción sigue siendo un recordatorio de humildad. Ni los cañones ni el heroísmo salvaron a la humanidad, sino “las cosas más humildes que Dios, en su sabiduría, ha puesto sobre la tierra”: las bacterias. En una era de realidades virtuales y ambiciones transhumanistas, Wells nos baja a la tierra de un plumazo. Nos susurra que, a pesar de nuestros sueños de colonizar Marte, seguimos siendo inquilinos de un ecosistema delicado donde lo invisible —un virus, una cepa microbiana o un cambio de temperatura— tiene la última palabra sobre nuestro destino como especie.

60 claves para mejorar tu autoestima

Ideas prácticas para estar mejor.

“En algún momento de la vida, todos sentimos que nuestra autoestima tambalea”, dice el prólogo de 60 claves para mejorar tu autoestima . “Nos vemos poco atractivos, innecesarios, desconfiados, inseguros. Lo que opinen los demás sobre nosotros adquiere vital importancia, a tal punto que su mirada y sus palabras son el jurado que guía nuestras acciones; necesitamos su aprobación para todo, creemos que no podemos hacer nada solos, valemos únicamente a través de esa mirada ajena”.

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Pero las cosas pueden cambiar si uno así lo decide. Aquí hay tests, ejercicios y sugerencias para dejar de sentirse vulnerable.

Para empezar, se recomeinda trabajar en la aceptación personal mediante ejercicios de reconciliación tanto con la imagen interna como con la percepción física, así como cultivar relaciones interpersonales en entornos respetuosos.

El texto advierte que una autoestima frágil puede escalar a situaciones complejas dentro del área profesional, incrementando la dificultad para enfrentar conflictos, asumir roles de liderazgo o establecer límites contractuales. E identifica la inseguridad como variable de impacto directo en la toma de decisiones relevantes, desde la elección de proyectos hasta las negociaciones de acuerdos.

Además, el texto dice que la integración de rutinas de autoevaluación y cuidado personal puede contribuir a la prevención de dinámicas tóxicas

Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

En conclusión, el libro ofrece un marco técnico y prácticas concretas para fortalecer la autoestima, subrayando su importancia estratégica en la trayectoria individual y la gestión de relaciones en ámbitos profesionales de alta exposición.