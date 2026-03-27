Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

El elenco boliviano dio vuelta el resultado y se enfrentará a Irak por un boleto a la cita mundialista

Será inolvidable este 26 de marzo para Moisés Paniagua, quien marcó un golazo para Bolivia en un momento clave del triunfo 2-1 ante Surinam por el repechaje para el Mundial 2026. El extremo izquierdo de 18 años abrió la esperanza para el seleccionado sudamericano, que se enfrentará a Irak para cerrar la clasificación a su tercera Copa del Mundo.

Paniagua comenzó desde el banco y entró en el comienzo del complemento. A los 59 minutos reemplazó a Héctor Cuellar. El actual futbolista del Wydad Casablanca fue gravitante y le cambió la cara a su equipo que estaba perdiendo: a los 72 minutos Moisés apareció con una genialidad. Recibió dentro del área y, de puntín, puso la pelota abajo y junto a un palo. Fue estéril el intento del arquero Etienne Vaessen. La definición del atacante boliviano hizo acordar a las de Romario, que con esa marca registrada anotó un tanto similar ante Suecia en la fase de grupos del Mundial 1994 disputado en los Estados Unidos. Bolivia se clasificó a aquel certamen luego de ganar su grupo en la clasificación sudamericana, con el elenco a cargo de Xabier Azkargorta. Ahora la Verde sueña con volver a la máxima cita de la redonda en Norteamérica,

La historia de Paniagua con su seleccionado a nivel mayores se remonta a 2024, cuando con apenas 16 años fue convocado por el entonces entrenador Antonio Zago, quien quiso llevarlo a la Copa América que se jugó en Estados Unidos, aunque no pudo estar presente por un insólito motivo.

Moisés Paniagua celebra su golazo (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Por ley, los menores de edad requieren de un permiso firmado por sus padres para poder entrar en los Estados Unidos. Pero al no estar uno de los progenitores para rubricar dicha gestión administrativa, la Federación Boliviana de Fútbol no pudo completar los trámites para el visado del chico, que se perdió la gran chance de estar en el certamen de selecciones y debió seguirlo por televisión.

Moisés nació el 16 de agosto de 2007 en Tarija y juega como delantero. Se destaca por su velocidad, habilidad y buena pegada. Se formó en el Always Ready, donde debutó en 2022 y disputó 101 partidos, 23 goles y 15 asistencias. También supo destacarse en el equipo Sub 17 de su país, en el que participó de cuatro encuentros y marcó un gol. La misma cantidad de cotejos sumó en la Sub 20.

Moisés Paniagua se formó en el Always Ready

Paniagua fue una joya del equipo de El Alto y se acostumbró a jugar a 4.150 metros de altura. No obstante, el Always Ready lo llevó de a poco y también tuvo experiencia internacional, ya que disputó partidos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

En enero de este año fue cedido al Wydad Casablanca donde formó parte de seis cotejos, pero aún no marcó goles ni brindó asistencias. Su contrato con la entidad africana terminará a fin de año y en principio deberá volver al Always Ready.

El año pasado Bolivia logró terminar séptimo en la Eliminatoria Sudamericana y logró el pase al Repechaje. Luego de su victoria ante Surinam, el conjunto dirigido por Óscar Villegas quedó a un paso de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 32 años. Deberá eliminar a Irak en el juego de este martes.

La última presencia mundialista de Bolivia fue en Estados Unidos 1994 y fue la tercera vez que se metió en el certamen ecuménico. Las otras dos también fueron en América: Uruguay 1930 y Brasil 1950. En ninguna de sus participaciones logró superar la fase de grupos.